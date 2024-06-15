Равенскрофт - Копье судьбы

В последних главах Евангелия от Иоанна говорится, что некий воин (центурион)* пронзил бок Христа копьем. Центуриона этого звали Гай Кассий, и он участвовал в процедуре распятия как официальный представитель проконсула Понтия Пилата. Катаракта на обоих глазах препятствовала этому ветерану активно служить в армии, поэтому ему была поручена служба наблюдения в Иерусалиме. В течение нескольких лет этот центурион наблюдал за действиями некоего Иисуса из Назарета, утверждавшего, что он является Мессией. Казалось очевидным, что человек этот желал повредить авторитету римских оккупантов в Израиле. Гай Кассий наблюдал за легионерами, выполнявшими свою работу, и так же, как и они, был тронут храбростью и благородством приговоренного.

Иоанн пророчествовал о Мессии: «Кость Его да не сокрушится». Анан, старый советник Синедриона, и Каиафа, первосвященник, решили изуродовать тело Христа, чтобы доказать народу, что Иисус не Мессия, а еретик и самозванец. Время шло, и наконец им представился предлог, в котором они нуждались. Анан был признанным авторитетом в области еврейских законов, а один из законов гласил, что никто не может быть казнен в Шабаш — еврейский субботний праздник. Тотчас же потребовали они, чтобы Понтий Пилат разрешил им переломать кости у распятых, чтобы те умерли до наступления ночи. Все это происходило после полудня в пятницу 5 апреля 33 года.

Для этого на Голгофу был направлен отряд стражников храма. Находящийся во главе этих стражников капитан нес копье Ирода Антипы, царя Иудейского, которое было символом власти.

Финеес велел отковать это копье, чтобы оно символизировало магические силы, присущие крови избранного Богом народа (израильтянам). Этому талисману было уже немало лет. Иисус Навин держал это копье в руке, когда приказывал своим солдатам испустить тот великолепный крик, что обрушил стены Иерихона. И это было то самое копье, которое в приступе ревности царь Саул метнул в юного Давида. Ирод Великий владел этим копьем тогда, когда отдавал приказ об истреблении невинных иудейских младенцев: его целью было, как мы знаем, отнять жизнь у того неведомого ему младенца, который, согласно предсказаниям, должен был стать «царем Иудейским». Теперь же копье-талисман было вручено от имени сына Ирода Великого и служило пропуском капитану, получившему приказание переломать кости Иисусу Христу.

Когда отряд храмовых стражников прибыл к месту совершения казни, римские солдаты с омерзением повернулись к ним спиной. Один лишь Гай Кассий смотрел на казнь, чтобы составить затем отчет. Он увидел, как прислужники первосвященников ударами дубины разбили черепа и переломали кости двум разбойникам, распятым справа и слева от Христа. Вид этих ужасных увечий внушил ему такое сильное отвращение, что он решился защитить тело Назаретянина, чье смиренное и храброе поведение тронуло его сердце.

Равенскрофт Т. - Копье судьбы

Пер. с фр. А. Шандера. — М.: КРОН- ПРЕСС, 1998. — 352 с. — Серия «Таинственный мир».

ISBN 5-232-00684-3

Равенскрофт Т. - Копье судьбы - Содержание

Равенскрофт Т. Пролог. Рождение легенды

Введение. Вначале была память

Часть первая Талисман власти и откровения

Глава 1. Талисман власти

Глава 2. «Копье судьбы»

Глава 3. Искушение Адольфа Гитлера

Глава 4. Сатанинские комментарии

Глава 5. К тайнам Грааля через черную магию

Часть вторая Человек, у которого между ног было гладкое место

Глава 6. Остерегайтесь лжепророка!

Глава 7. Антихрист из «Протоколов»: план захвата власти

Глава 8. Прорицатель кайзера Вильгельма

Глава 9. Папа в Генеральном штабе: таинственные превратности судьбы

Глава 10. Блицкриг из чувства сострадания

Глава 11. Панорама будущего: взгляд с того света

Глава 12. Человек, у которого между ног было гладкое место

Глава 13. Демонический мастер пения

Часть третья Кровь и пепел

Глава 14. Имя, выбитое на камне

Глава 15. Верблюжий горб и непроницаемая улыбка сфинкса

Глава 16. Однажды... через тысячу лет

Глава 17. Маг-наставник

Глава 18. Тайная доктрина

Глава 19. Поворотная точка во времени

Глава 20. Агартхи и Шамбала 73

Глава 21. Копье — космический символ Христа

Глава 22. «Двойник»

Глава 23. Гитлер предъявляет права на копье Лонгина

Глава 24. Пепел

Эпилог