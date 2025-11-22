Начать эту книгу я хочу очень важной и фундаментальной истиной в христианстве. В своем Послании к Коринфянам апостол Павел писал:

«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое». 2-е Коринфянам 5:17

Итак, речь пойдет о новом творении.

Кого Библия называет новым творением? Ответ на этот вопрос дает первая часть вышеприведенного стиха: «...кто во Христе, тот новая тварь...» Термин «во Христе» применяется в Библии только к определенной группе людей — к людям, которые по Божьей благодати через покаяние и веру в жертву Иисуса Христа родились свыше и стали детьми Божьими. То есть все, кто родился свыше, и являются новым творением.

Однажды уважаемый член иудейского Синедриона Никодим спросил Иисуса: «Как человек может войти в Царство Божье?» Иисус ответил:

«...Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия. Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше». Иоанна 3:3-7

Апостол Петр в Первом послании также упоминает о духовном рождении:

«Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего вовек». 1-е Петра 1:22-23

Петр призвал верующих любить друг друга, напоминая им, что они родились духовно от Божьего Слова. В Писании мы видим, что Бог есть Любовь (см. 1-е Иоанна 4:8), соответственно, дети Божьи при духовном рождении получают от Него природу любви. Зная эту истину, Петр поэтому и призывал верующих любить друг друга. Ведь для тех, кто стал новым творением, любить других естественно.

Иван Равлюк - Основы победоносной жизни

К.: Варух, 2016. - 448 с.

ISBN 978-617-510-096-7

Иван Равлюк - Основы победоносной жизни - Содержание

Новое творение Искупление Благодать Власть верующего Вера Надежда Кровь Иисуса Христа Кротость Свобода Защита Царство Божье Божье благословение Верность Благовестие Праведность Дух Святой Исцеление Вера в Божью любовь Имя Иисуса Христа Сеяние и жатва Отношения завета Святость Обновление ума Благодарность Служение Сомнения Познание Христа и силы Его воскресения Крещение Святым Духом Будьте готовы услышать голос Господа Будьте готовы к пришествию Господа Умейте слушать Будьте в собрании церкви Благочестие Восстановитесь в силе Думайте о других Не теряйте отваги! Будьте внимательны к своим мыслям Будьте верны в малом Храните свое сердце Усердие Сфокусируйтесь на победе Всем, кто пребывает во тьме, сейте семена Евангелия Благоволение Хвала Применяйте веру в молитве Страх Господень Насыщайтесь Словом Божьим Вечеря Господня Бог добрый Сделайте имя Господа общеизвестным Смирение Ожидайте от Бога лишь добра Положительное исповедание Бог даст вам больше, чем вы просите Пагубность греха Что в вашем сердце? Атмосфера в вашем доме Очищение Ходатайственная молитва Процветание Будьте исполнителями Божьего Слова Божьи заповеди даны нам на добро Умение признать вину Докажите любовь на деле Ради Меня и ради Евангелия Время коротко У Бога есть план выхода из любой проблемы ... Любите людей Доброта Будьте готовы к переменам Точка соприкосновения Вера высвобождает силу Божью Не любите мира, ни того, что в мире Пусть лучшее, что есть у вас, будет доступно для Господа Не бойтесь узнать волю Божью Откровение Дары Святого Духа