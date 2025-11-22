Равлюк - Основы победоносной жизни
Начать эту книгу я хочу очень важной и фундаментальной истиной в христианстве. В своем Послании к Коринфянам апостол Павел писал:
«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое». 2-е Коринфянам 5:17
Итак, речь пойдет о новом творении.
Кого Библия называет новым творением? Ответ на этот вопрос дает первая часть вышеприведенного стиха: «...кто во Христе, тот новая тварь...» Термин «во Христе» применяется в Библии только к определенной группе людей — к людям, которые по Божьей благодати через покаяние и веру в жертву Иисуса Христа родились свыше и стали детьми Божьими. То есть все, кто родился свыше, и являются новым творением.
Однажды уважаемый член иудейского Синедриона Никодим спросил Иисуса: «Как человек может войти в Царство Божье?» Иисус ответил:
«...Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия. Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше». Иоанна 3:3-7
Апостол Петр в Первом послании также упоминает о духовном рождении:
«Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего вовек». 1-е Петра 1:22-23
Петр призвал верующих любить друг друга, напоминая им, что они родились духовно от Божьего Слова. В Писании мы видим, что Бог есть Любовь (см. 1-е Иоанна 4:8), соответственно, дети Божьи при духовном рождении получают от Него природу любви. Зная эту истину, Петр поэтому и призывал верующих любить друг друга. Ведь для тех, кто стал новым творением, любить других естественно.
Иван Равлюк - Основы победоносной жизни
К.: Варух, 2016. - 448 с.
ISBN 978-617-510-096-7
Иван Равлюк - Основы победоносной жизни - Содержание
- Новое творение
- Искупление
- Благодать
- Власть верующего
- Вера
- Надежда
- Кровь Иисуса Христа
- Кротость
- Свобода
- Защита
- Царство Божье
- Божье благословение
- Верность
- Благовестие
- Праведность
- Дух Святой
- Исцеление
- Вера в Божью любовь
- Имя Иисуса Христа
- Сеяние и жатва
- Отношения завета
- Святость
- Обновление ума
- Благодарность
- Служение
- Сомнения
- Познание Христа и силы Его воскресения
- Крещение Святым Духом
- Будьте готовы услышать голос Господа
- Будьте готовы к пришествию Господа
- Умейте слушать
- Будьте в собрании церкви
- Благочестие
- Восстановитесь в силе
- Думайте о других
- Не теряйте отваги!
- Будьте внимательны к своим мыслям
- Будьте верны в малом
- Храните свое сердце
- Усердие
- Сфокусируйтесь на победе
- Всем, кто пребывает во тьме, сейте семена Евангелия
- Благоволение
- Хвала
- Применяйте веру в молитве
- Страх Господень
- Насыщайтесь Словом Божьим
- Вечеря Господня
- Бог добрый
- Сделайте имя Господа общеизвестным
- Смирение
- Ожидайте от Бога лишь добра
- Положительное исповедание
- Бог даст вам больше, чем вы просите
- Пагубность греха
- Что в вашем сердце?
- Атмосфера в вашем доме
- Очищение
- Ходатайственная молитва
- Процветание
- Будьте исполнителями Божьего Слова
- Божьи заповеди даны нам на добро
- Умение признать вину
- Докажите любовь на деле
- Ради Меня и ради Евангелия
- Время коротко
- У Бога есть план выхода из любой проблемы ...
- Любите людей
- Доброта
- Будьте готовы к переменам
- Точка соприкосновения
- Вера высвобождает силу Божью
- Не любите мира, ни того, что в мире
- Пусть лучшее, что есть у вас, будет доступно для Господа
- Не бойтесь узнать волю Божью
- Откровение
- Дары Святого Духа
- Заключение. Выход есть!
- Молитва о спасении
- Молитва о крещении Святым Духом
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