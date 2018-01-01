Сочинение видного австрийского психолога и психиатра, одного из лидеров классического психоанализа Вильгельма Райха (1897-1957) «Эмоциональная чума человечества» с трудом поддаётся жанровому определению. Можно считать эту книгу монографией, направленной на постижение телесно-ориентированного психоанализа. Но в этом случае трудно принять умышленную нестройность изложения, неукрощённую эмоциональность общего замысла, профетический пафос, лишённый строгой доказательности. Не исключено, что это род апофатического религиоведения. Но тогда бросается в глаза вольное толкование евангельских сюжетов. По определению райхианства, Бог - это Природа, а Христос - осуществление Закона Природы. Все живые существа созданы Богом (Природой) с генитальными органами. Поэтому люди должны действовать в согласии с природным, божественным законом. Наконец, есть основание принять произведение В. Райха как утопию, призванную сокрушить эмоциональную чуму человечества.

Нелегко понять, что конкретно сочинитель называет эмоциональной чумой человечества. Невольные ассоциации с «коричневой чумой» вряд ли здесь уместны, хотя дискредитация властителей и диктаторов в книге присутствует. Нет оснований сближать это словосочетание со злобностью, моральной или биологической деградацией, нравственной опустошённостью. Скорее всего, эмоциональная чума в толковании Райха - это хроническая биопатия организма. Наши тела отравлены ею. Мы даже не замечаем, что являемся её жертвами. Совсем как у Пушкина: «И девы-розы пьём дыханье, быть может... полное чумы».

О чём речь? Если, к примеру, человек с детства страдает хромотой или другим недугом, то у него возникают трудности в передвижении. Это очевидное нарушение жизненной полноты. Но если люди изо всех сил подавляют в себе витальные ресурсы, естественные потребности организма, то это и приводит к зачумлению. Какой же неистощимый порок обнаружил Райх в существовании человечества? Он называет это массовым масштабным подавлением генитальной любви... Такой страсти, которая не просто выражает романтическую влюблённость, а захватывает весь человеческий организм и приводит к оргазменной разрядке.

Но разве такая генитальная любовь чужда человечеству? Разве не было древних мистерий, нацеленных на полную реализацию сексуальных чувствований? Не закрепилось во многих культурах поклонение сладострастию? Не призывал ли Фрейд в своих сочинениях к устранению неврозов, связанных с подавлением сексуальности? Наконец, не прошумела ли сравнительно недавно сексуальная революция? Здесь не обойтись без важных подробностей, касающихся исторической судьбы психоанализа.

Многие последователи 3. Фрейда, в том числе К. Юнг, А. Адлер, Э. Фромм и другие, были шокированы свойственным ему возвеличиванием полового инстинкта и нашли иные истоки массовых неврозов. Но не таков Райх. Особенности его личности, склонной к неодолимому преувеличению, привели его даже к конфликту с Фрейдом. Фрейд в своих работах указал на столь массовый исток невротизации, как половая неудовлетворённость. Соответственно для устранения психологических причин душевных отклонений Фрейд объявил войну викторианской этике, чопорности и ханжеству, которые укоренились в сфере интимных отношений. Не предубеждённое, а свободное отношение к сексу - вот, согласно Фрейду, панацея от психологических заболеваний.

Однако такая позиция показалась Райху непоследовательной, не окончательной. Он стал настаивать не только на половой свободе, но и на генитальной любви, которая невозможна без оргазма. Если сексуальные партнёры не достигают предельной физиологической разрядки, стало быть, они - невротики. А этот недуг, взятый в общечеловеческом масштабе, и называет Райх эмоциональной чумой. Нелишне отметить, что Фрейд был потрясён такой радикализацией собственного учения. А если добавить к этим событиям увлечение Райха фрейдомарксизмом и его попытки в канун войны проводить массовые инструктажи пролетариев, ещё не получивших предельного наслаждения от интимной близости, то можно представить, какое смятение испытывал Фрейд по этому поводу.

Райх расценил подавление генитальной любви как эпидемию, которая на протяжении многих тысячелетий косит людей, лишая их радостей жизни. Однако автор не ограничивается изучением сексуальной патологии. Он отважно вторгается в социальную сферу. Отдельный невротик несчастлив, отчуждаясь от оргазма. Но в результате общественная жизнь получает, согласно Райху, оглушительные последствия. Репрессия генитальной любви рождает массовые вспышки садизма, преступности и даже тоталитарные режимы. «Коричневая чума», то есть фашизм, отмечает Райх, очевидное обнаружение этих процессов.