Райх - Эмоциональная чума человечества - Убийство Христа
Сочинение видного австрийского психолога и психиатра, одного из лидеров классического психоанализа Вильгельма Райха (1897-1957) «Эмоциональная чума человечества» с трудом поддаётся жанровому определению. Можно считать эту книгу монографией, направленной на постижение телесно-ориентированного психоанализа. Но в этом случае трудно принять умышленную нестройность изложения, неукрощённую эмоциональность общего замысла, профетический пафос, лишённый строгой доказательности. Не исключено, что это род апофатического религиоведения. Но тогда бросается в глаза вольное толкование евангельских сюжетов. По определению райхианства, Бог - это Природа, а Христос - осуществление Закона Природы. Все живые существа созданы Богом (Природой) с генитальными органами. Поэтому люди должны действовать в согласии с природным, божественным законом. Наконец, есть основание принять произведение В. Райха как утопию, призванную сокрушить эмоциональную чуму человечества.
Нелегко понять, что конкретно сочинитель называет эмоциональной чумой человечества. Невольные ассоциации с «коричневой чумой» вряд ли здесь уместны, хотя дискредитация властителей и диктаторов в книге присутствует. Нет оснований сближать это словосочетание со злобностью, моральной или биологической деградацией, нравственной опустошённостью. Скорее всего, эмоциональная чума в толковании Райха - это хроническая биопатия организма. Наши тела отравлены ею. Мы даже не замечаем, что являемся её жертвами. Совсем как у Пушкина: «И девы-розы пьём дыханье, быть может... полное чумы».
О чём речь? Если, к примеру, человек с детства страдает хромотой или другим недугом, то у него возникают трудности в передвижении. Это очевидное нарушение жизненной полноты. Но если люди изо всех сил подавляют в себе витальные ресурсы, естественные потребности организма, то это и приводит к зачумлению. Какой же неистощимый порок обнаружил Райх в существовании человечества? Он называет это массовым масштабным подавлением генитальной любви... Такой страсти, которая не просто выражает романтическую влюблённость, а захватывает весь человеческий организм и приводит к оргазменной разрядке.
Но разве такая генитальная любовь чужда человечеству? Разве не было древних мистерий, нацеленных на полную реализацию сексуальных чувствований? Не закрепилось во многих культурах поклонение сладострастию? Не призывал ли Фрейд в своих сочинениях к устранению неврозов, связанных с подавлением сексуальности? Наконец, не прошумела ли сравнительно недавно сексуальная революция? Здесь не обойтись без важных подробностей, касающихся исторической судьбы психоанализа.
Многие последователи 3. Фрейда, в том числе К. Юнг, А. Адлер, Э. Фромм и другие, были шокированы свойственным ему возвеличиванием полового инстинкта и нашли иные истоки массовых неврозов. Но не таков Райх. Особенности его личности, склонной к неодолимому преувеличению, привели его даже к конфликту с Фрейдом. Фрейд в своих работах указал на столь массовый исток невротизации, как половая неудовлетворённость. Соответственно для устранения психологических причин душевных отклонений Фрейд объявил войну викторианской этике, чопорности и ханжеству, которые укоренились в сфере интимных отношений. Не предубеждённое, а свободное отношение к сексу - вот, согласно Фрейду, панацея от психологических заболеваний.
Однако такая позиция показалась Райху непоследовательной, не окончательной. Он стал настаивать не только на половой свободе, но и на генитальной любви, которая невозможна без оргазма. Если сексуальные партнёры не достигают предельной физиологической разрядки, стало быть, они - невротики. А этот недуг, взятый в общечеловеческом масштабе, и называет Райх эмоциональной чумой. Нелишне отметить, что Фрейд был потрясён такой радикализацией собственного учения. А если добавить к этим событиям увлечение Райха фрейдомарксизмом и его попытки в канун войны проводить массовые инструктажи пролетариев, ещё не получивших предельного наслаждения от интимной близости, то можно представить, какое смятение испытывал Фрейд по этому поводу.
Райх расценил подавление генитальной любви как эпидемию, которая на протяжении многих тысячелетий косит людей, лишая их радостей жизни. Однако автор не ограничивается изучением сексуальной патологии. Он отважно вторгается в социальную сферу. Отдельный невротик несчастлив, отчуждаясь от оргазма. Но в результате общественная жизнь получает, согласно Райху, оглушительные последствия. Репрессия генитальной любви рождает массовые вспышки садизма, преступности и даже тоталитарные режимы. «Коричневая чума», то есть фашизм, отмечает Райх, очевидное обнаружение этих процессов.
Вильгельм Райх - Эмоциональная чума человечества - Убийство Христа
Вильгельм Райх: отв. ред. П.С. Гуревич.
М: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2018. - 352 с.
ISBN 978-5-88373-090-9
Вильгельм Райх - Эмоциональная чума человечества - Убийство Христа - Содержание
- Предисловие
- Посвящение
- Введение
Глава I. Ловушка
- Где выход? Великая трагедия. Большая опасность. «Тело» и «плоть». Загадка первородного греха. Запретный плод. Торговцы свободой
Глава II. Царство небесное на земле
- Христос как целитель. Мечта о Рае. Образ жизни Христа. Десять дев
Глава III. Генитальный контакт
- Как любит Жизнь. Слияние двух живых существ. «Занятия» любовью
Глава IV. Соблазн лидерства
- «Сын Божий». Христос как учитель. Запрет на познание Бога
Глава V. Мистификация Христа
- Реальность Бога. Человеческая беспомощность. Сталинские методы. Грудной младенец. Опасность познания Бога. Универсальность генитальной неудовлетворенности
Глава VI. Огромная пропасть - Человеческая неподвижность
- Сидение «на месте». Подвижность Живой жизни. Застылость жизни в «броне». Они не понимают. Путь к социальному бедствию. Московский Мо-джу. Огромная ненависть. Христос обречен
Глава VII. Вхождение в Иерусалим
- Идеология мученичества. «Прости врага своего». «Осанна в вышних». Океан человеческой жизни. Волнение. Знание Бога
Глава VIII. Иуда Искариот
Глава IX. Павел из Тарса - Тело против плоти
- Любовь Христа к женщинам. Необходимы моральные ограничения. «Первичные» и «вторичные» влечения
Глава X. Защита убийц Христа
- Тщетные усилия. Убийца распознан
Глава XI. Мочениго
- Истинный убийца. Образ действий Мочениго. Обвинение против жертвы
Глава XII. На Голгофу
- Неуместность Христа. Трагедия истины. Рациональная бессмыслица. Жертва желаний толпы. Противоречивые эмоции Христа
Глава XIII. Сон учеников
- Будьте настороже. Предоставьте людям самим спасти себя
Глава XIV. Гефсимания
- Истинное правосудие. Значение Христа
Глава XV. Бичевание
- Жить с ненавистью. Одинокая истина
Глава XVI. «Ты сказал...»
- Красноречивое молчание. Давайте молиться
Глава XVII. Тихий свет - Люди выбирают Варавву
- Красноречивое молчание. Давайте молиться
Глава XVIII. Распятие и Воскресение
- Присутствие женщин. Не трогайте этого никогда! Колодец Жизни. Выдуманное чудо. Рациональное значение Воскресения
К ВОПРОСУ О ЗАКОНАХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЖИЗНИ
В НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЯХ И ИСТИНЫ
В НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЯХ И ИСТИНЫ
Приложения. Орудие правды
- Биоэнергетическое содержание истины. Истина и контр-истина. Параллели Маленького Человека. Кто же враг? Опасное искажение оргономической истины. Рациональные корни «Воскресения». Содержание контр-истины. Новый лидер.
Библиография
Вильгельм Райх - Эмоциональная чума человечества - Убийство Христа - Тело против плоти
Они таят свидетельства любви Христа к женщинам - любви, какой её создал сам Бог, - в глубоких, темных катакомбах с дверями, запертыми на замки, ключи от которых заброшены в реку. Ни одна душа никогда не узнает полной правды о телесной любви Христа. Любовь заключает в себе все виды любви: любовь к родителям, любовь между мужчиной и женщиной, любовь к ближнему, и любовь к врагу, и к ребёнку, и к оленю, и к Богу, и ко всему миру. Нельзя разделить любовь на части и сказать: на это можно направить поток любви, а на это не должно. Маленькому мальчику можно любить свою мать со всей силой чувств, но молодой человек не должен любить девушку со всей силой чувств, всеми жаркими чувствами. Чувства плохи, грешны, надо убить их. И чувственное не должно царить в жизни человека. Нельзя заставить любовь быть в какое-то время здесь и не быть в другое время там. Невозможно приказать жениху любить будущую жену до десяти часов вечера, а после десяти, когда уже состоялась брачная церемония, любить её иным образом. Это не любовь Бога, которая не может быть поделена на части или разниться в зависимости от времени.
Если вы мужчина и вам нравится женщина, вы можете полюбить её всей силой чувств, желая раствориться в ней, как установлено Богом. Как сдержать поток любви? Христос, согласно свидетельству его апостолов, был против прелюбодеяния; но говорил ли он, что желать жену ближнего своего даже в помышлении это смертный грех? Сколько вложено в уста Христа его рассказчиками такого, что он не имел в виду?
Можно с долей уверенности сложить воедино сочетающиеся черты характера, отделяя не сочетающиеся с ними. Вполне возможно, что человек, в котором есть дух и есть любовь, делает женщин счастливыми, но против прелюбодеяния; в особенности если этому человеку знакомы обычная жизнь обычных мужчин и женщин. Однако кажется невозможным, чтобы человек с жарким телом и здравым рассудком, который всегда делал женщин - юных, желанных женщин кругом него - счастливыми, принялся проповедовать аскетизм или ограничивать любовь только супружеской, в его время не существовавшей в той форме, что появилась в столетия, которые носят его имя. Где берёт начало яростная, безжалостная битва против «Плотского Греха»? Что означает эта жестокость - жестокость, с которой карается именно этот грех на протяжении веков? Почему история непорочного рождения Христа никогда не упоминается ни самим Христом, ни его апостолами в Четвероевангелии?
Осуждение плоти в католических догматах приходит позже в истории христианской церкви. Впервые оно упоминается у Павла, который создаёт империю христианства, выводя его из узкой сферы существования в качестве иудейской секты. И строгий аскетизм священников появился не ранее чем через четыре столетия после смерти Христа. Христос ни разу не упоминает об аскетизме, и мы не можем, исходя из того, что мы слышим от четырех рассказчиков о Христе, вообразить его призывающим себя самого и своих последователей воздержаться от генитальных контактов. Нет указаний на то, что он жил, воздерживаясь от женщин, которых знал, на это нет указаний во всей его жизни. Аскетизм не соответствует образу мужчины, молодого, сильного, привлекательного, желанного и окруженного юными, здоровыми женщинами, имеющего дело с грешниками, мытарями и продажными женщинами, знающего, как он знал, жизнь среди бедных, плотника по ремеслу. Это не соответствует его образу, если он почитался Богом в павлианском мире, так много почерпнувшем из греческой религии. Боги никогда не изображаются и не изображались в греческом мире склонными к воздержанию. И неистовое презрение Павла позже направлено против «плоти», то есть грязного секса, и не против секса естественного, то есть «тела». Но это различие полностью исчезает в папской церкви.
Почему, в таком случае, проклятие сексуального желания так сурово и по сей день составляет суть всего католического мира?
Мы должны, в соответствии с тем, что известно человеку о путях любви как в животном, так и в его собственном мире, допустить, что христиане, начиная с Павла, при создании своей империи обнаружили порнографическую структуру людей в целом. Эта структура, не зная другой любви, кроме грязной, искаженной, нечистой, завладела религией любви, чтобы оправдать собственную похотливую грязь.
Comments (1 comment)