Создатель Книги притч приглашает нас, снимая слой за слоем и постепенно погружаясь в глубину, открывать для себя сокровища мудрости. В итальянском языке существует более ста слов для обозначения разных сортов макарон. У саамов - около ста восьмидесяти слов, относящихся к снегу и льду, а также до тисячи слов для обозначения оленей. В киргизском языке более десяти наименований возрастных групп лошадей. Каждый народ придумывает много слов для обозначения того, о чем часто говорит и думает. Неудевительно, что в языке народа Книги множество слов для обозначения мудрости.

Начало Книги притч можно сравнить с предисловием к книге какого-нибудь итальянского шеф-повара, которое могло бы звучать примерно так: "Погрузимся в мир фузилли, пенне и папарделле, задумаемся об оттенках вкуса болоньезе, карбонара и путанеска". Мудрость, наставления, разумные изречения - всё это попытки переводчиков отразить слова-синонимы языка оригинала. Значение каждого из них невозможно передать одним словом. Каждое - как грань драгоценного бриллианта, радующая глаз опытного ювелира и практически неразличимая для начинающего. И тем не менее Соломон, сын Давида, приглашает в это путешествие всех: юношей и стариков, простодушных и философов...

Игорь Райхельгауз - Лучше золота - Мысли о главном, навеянные Книгой притч (Мишлей)

Свет на Востоке, 2021, 128 с. издание первое

ISBN 978-3-944772-90-5

Игорь Райхельгауз - Лучше золота - Мысли о главном, навеянные Книгой притч (Мишлей) - Содержание