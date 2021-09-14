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Райхельгауз - Лучше золота

Игорь Райхельгауз - Лучше золота - Мысли о главном, навеянные Книгой притч (Мишлей)
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology, Ethics, Pastoral Care Counseling
Создатель Книги притч приглашает нас, снимая слой за слоем и постепенно погружаясь в глубину, открывать для себя сокровища мудрости. В итальянском языке существует более ста слов для обозначения разных сортов макарон. У саамов - около ста восьмидесяти слов, относящихся к снегу и льду, а также до тисячи слов для обозначения оленей. В киргизском языке более десяти наименований возрастных групп лошадей. Каждый народ придумывает много слов для обозначения того, о чем часто говорит и думает. Неудевительно, что в языке народа Книги множество слов для обозначения мудрости.
Начало Книги притч можно сравнить с предисловием к книге какого-нибудь итальянского шеф-повара, которое могло бы звучать примерно так: "Погрузимся в мир фузилли, пенне и папарделле, задумаемся об оттенках вкуса болоньезе, карбонара и путанеска". Мудрость, наставления, разумные изречения - всё это попытки переводчиков отразить слова-синонимы языка оригинала. Значение каждого из них невозможно передать одним словом. Каждое - как грань драгоценного бриллианта, радующая глаз опытного ювелира и практически неразличимая для начинающего. И тем не менее Соломон, сын Давида, приглашает в это путешествие всех: юношей и стариков, простодушных и философов...

Игорь Райхельгауз - Лучше золота - Мысли о главном, навеянные Книгой притч (Мишлей)

Свет на Востоке, 2021, 128 с. издание первое
ISBN 978-3-944772-90-5

Игорь Райхельгауз - Лучше золота - Мысли о главном, навеянные Книгой притч (Мишлей) - Содержание

  • Постичь мудрость
  • Путь праведников
  • Древо жизни
  • Как свет зари
  • Чужому дому
  • Пойди к муравью
  • Как вол на убой
  • Лучше золота
  • Обличай мудрого
  • Сокровища неправедные
  • На голове продающего
  • Душа животного
  • Кто пренебрегает словом
  • Жена построит дом
  • Блюдо зелени
  • Смиряться с кроткими
  • Благотворно, как врачевство
  • Поражённый дух
  • Рабу господство
  • Глубокие воды
  • Кто чист
  • Богатый и бедный
  • Буду искать того же
  • Спасай взятых на смерть
  • Тайны другого
  • Глупому по глупости
  • Что родит день
  • Молитва – мерзость
  • Весь гнев свой
  • Не научился я мудрости
  • Кто найдёт ?
Views 308
Rating 5.0 / 5
Added 14.09.2021
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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