Райхельгауз - Лучше золота
Создатель Книги притч приглашает нас, снимая слой за слоем и постепенно погружаясь в глубину, открывать для себя сокровища мудрости. В итальянском языке существует более ста слов для обозначения разных сортов макарон. У саамов - около ста восьмидесяти слов, относящихся к снегу и льду, а также до тисячи слов для обозначения оленей. В киргизском языке более десяти наименований возрастных групп лошадей. Каждый народ придумывает много слов для обозначения того, о чем часто говорит и думает. Неудевительно, что в языке народа Книги множество слов для обозначения мудрости.
Начало Книги притч можно сравнить с предисловием к книге какого-нибудь итальянского шеф-повара, которое могло бы звучать примерно так: "Погрузимся в мир фузилли, пенне и папарделле, задумаемся об оттенках вкуса болоньезе, карбонара и путанеска". Мудрость, наставления, разумные изречения - всё это попытки переводчиков отразить слова-синонимы языка оригинала. Значение каждого из них невозможно передать одним словом. Каждое - как грань драгоценного бриллианта, радующая глаз опытного ювелира и практически неразличимая для начинающего. И тем не менее Соломон, сын Давида, приглашает в это путешествие всех: юношей и стариков, простодушных и философов...
Игорь Райхельгауз - Лучше золота - Мысли о главном, навеянные Книгой притч (Мишлей)
Свет на Востоке, 2021, 128 с. издание первое
ISBN 978-3-944772-90-5
Игорь Райхельгауз - Лучше золота - Мысли о главном, навеянные Книгой притч (Мишлей) - Содержание
- Постичь мудрость
- Путь праведников
- Древо жизни
- Как свет зари
- Чужому дому
- Пойди к муравью
- Как вол на убой
- Лучше золота
- Обличай мудрого
- Сокровища неправедные
- На голове продающего
- Душа животного
- Кто пренебрегает словом
- Жена построит дом
- Блюдо зелени
- Смиряться с кроткими
- Благотворно, как врачевство
- Поражённый дух
- Рабу господство
- Глубокие воды
- Кто чист
- Богатый и бедный
- Буду искать того же
- Спасай взятых на смерть
- Тайны другого
- Глупому по глупости
- Что родит день
- Молитва – мерзость
- Весь гнев свой
- Не научился я мудрости
- Кто найдёт ?
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