Райл - Обязанности родителей

Эта небольшая книга, которую вы держите в своих руках, переведена с английского языка. Она принадлежит перу одного из замечательных Господних служителей Англии конца XIX — начала XX в.в. Имя его — Джозеф С. Райл. Он был епископом англиканской церкви, совершавшим свое служение в городе Ливерпуле. Джозеф С. Райл был служителем государственной (поминальной) церкви Англии. В один прекрасный момент своей жизни он пережил настоящее духовное возрождение.

Тем не менее, и после этого события он не оставил свою любимую церковь, вполне справедливо полагая, что Сам Бог дал ему это стадо, чтобы он продолжал его пасти. Следуя этому внутреннему голосу, он продолжал до конца своей жизни оставаться епископом англиканской церкви в Ливерпуле. Следует особо подчеркнуть, что, благодаря тому, что сам Джозеф С. Райл был настоящим рожденным свыше христианином, эта церковь вместе со своим епископом придерживалась евангельских принципов служения, хотя общая духовная ситуация в Англии в конце XIX века была очень сложной.

Джозеф С. Райл написал много книг, которые и в настоящее время известны, и популярны, особенно среди верующих евангельского направления. Предлагаемая вашему благочестивому вниманию одна из книг Джозефа С. Раила — книга «Обязанности родителей» — интересна тем, что в ней автор дает родителям семнадцать ясных, конкретных и мудрых советов, которые основаны исключительно на Библии.

Эти советы и сегодня, через сто лет после написания книги, являются в такой же степени, как и тогда, полезными и актуальными. Они не могут устареть потому, что и сама Библия никогда не может устареть; а также потому, что пока есть грех и сатана, до тех нор проблема воспитания детей будет актуальной. Без сомнения, эта проблема актуальна и сейчас, в годы религиозной свободы.

Да благословит Господь каждого нашего читателя, каждого отца и каждую мать, чтобы через чтение этой книги они могли получить новое вдохновение и силы свыше для достойного исполнения своего родительского долга. Чтобы, когда придет Господь, каждый из родителей мог сказать: «Вот я и дети, которых дал мне Господь» (Исаии 8:18).

Джозеф С. Райл – Обязанности родителей

