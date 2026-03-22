В этих лекциях мы с вами поговорим о причинах и последствиях неконтролируемой мастурбации, а также покажем возможный путь освобождения.

Иоганнес Раймер. А я сам себе - Мастурбация - Самоудовлетворение или обман

Biblos Books and More, 2013

Иоганнес Раймер. А я сам себе - Мастурбация — глобальный феномен

По подсчетам американского института по сексуальным вопросам Альфреда Кинсей, 93% мужчин и 62% женщин когда-либо мастурбировали[1].

Проведенный в Великобритании опрос на основе метода случайного выбора показал, что 95% мужчин и 71% женщин мастурбировали хотя бы один раз в жизни[2].

В 2008 году производителем женского белья «Госсар» был проведен опрос тысячи женщин, в результате которого выявились еще более высокие показатели: 92% опрошенных женщин в возрасте от 18 до 30 лет занимались мастурбацией, причем 2/3 из них не реже трех раз в неделю[3].

Практика моей тридцатилетней душепопечительной работы подтверждает, что почти все мужчины и более половины женщин в своей жизни мастурбируют, причем христиане в этом отношении не являются исключением из правил. И среди христиан процент активно мастурбирующих очень высок, несмотря на тот факт, что мастурбация в этих кругах - признанный кардинальный[4] грех.

Мастурбация - бич современной молодежи:

По данным российских исследований половых склонностей современной молодежи[5], мальчики начинают мастурбировать в возрасте тринадцати лет, а девушки - в четырнадцать.

По данным социальных исследований США:

55% всех подростков тринадцатилетнего возраста занимаются мастурбацией. К пятнадцати годам численность увлеченных мастурбацией подростков уже достигает 80%.

Среди взрослых американцев регулярно мастурбируют 90% мужчин и 65% женщин. При этом, около половины всех мастурбирующих испытывают чувство вины и стыда за своё сексуальное поведение.

Частота мастурбаций снижается с достижением семнадцатилетнего возраста. Однако очень большое количество мужчин и женщин в возрасте от двадцати до тридцати лет мастурбируют ежедневно, а иногда, и по несколько раз в день.

С возрастом частота мастурбаций уменьшается у мужчин и повышается у женщин, но полностью мастурбировать люди не перестают. Ею занимаются 50% мужчин и 30% женщин старше восьмидесяти лет.

Вопреки бытующему в народе представлению, регулярная половая жизнь не уменьшает частоты мастурбаций.

Как мы можем видеть, мастурбация, стала почти повсеместным явлением, но так всегда и было. Короткий исторический обзор покажет насущность этого вопроса во все времена человеческой истории. Мы также увидим, что утверждение, мастурбация - безобидное занятие, не имеющее никакого влияния на социальное развитие личности или половую жизнь в браке, явно не соответствует фактическим данным, полученным в результате работы с людьми, страдающими девиантной6 сексуальностью,

В предложенных вам лекциях вы познакомитесь с различными точками зрения на мастурбацию, научитесь понимать причины и следствия регулярного мастурбирования и познакомитесь с путем освобождению от сексуальной зависимости. Все лекции построены по следующей схеме: сначала вы знакомитесь с содержанием того или иного аспекта мастурбации, затем в конце лекции вам будет предложена возможность просмотреть ваше личное отношение к рассматриваемым вопросам, и познакомиться с материалами по дальнейшей работе над темой.

Я от всего сердца желаю вам, дорогой читатель, нормальной и освященной половой жизни, жизни без страха согрешить и жизни без навязчивого греха.