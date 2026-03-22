Раймер - Душепопечение жертв насилия

Category ESXATOS BOOKS, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Как и все остальные книги в серии «Душепопечительство в церкви», это пособие основывается на базовых принци- пах, изложенных в моей книге «Основы душепопечения». Поэтому важно познакомиться с материалом первого тома до того, как вы возьметесь за изучение представленного здесь материала. В этой книге вы познакомитесь с рядом практических примеров из жизни. Все эти примеры основываются на конкретных историях конкретных людей, однако, с целью защиты моих свидетелей от навязчивых вопросов, мы изменили их имена и места действий.

Любая попытка идентифицировать людей в историях, которые мы в этой книге рассказываем, бессмысленна. Все возможные точки пересечения с вашей историей или же переживанием вашего подопечного случайны. Я посвящаю эту книгу моим друзьям в Руанде, живущим в африканской стране, в которой совсем недавно погибло в результате геноцида, вызванного ненавистью двух братских народов - Хуту и Тутси, более 1,5 миллионов человек.

Сегодня в этой стране опять встречаются Хуту с Тутси, и даже женятся и выходят замуж друг за друга. Возможно, это стало возможным только в результате заботы христиан - примирителей. Им я обязан многими моими познаниями. Спасибо вам. Я очень надеюсь, что наша книга поможет церквам в Украине и России обустроить душепопечение тех, кто обращается к ним с израненным сердцем. Да благословит вас Господь!

Иоганнес Раймер - Душепопечение жертв насилия

Издательство Biblos Media Inc.,2016.— 136 с.

ISBN 978-0-9890162-5-4

Иоганнес Раймер - Душепопечение жертв насилия - Содержание

  • Введение

Нам больно - кто услышит наше рыдание?

  • Жертвы насилия - наша тема

  • Голоса различны - боль одна и та же

  • Дыма без огня не бывает

Травмированные души

  • Насилие и его последствия

  • Преступление и его последствия

  • Социальные последствия насилия

  • Жертва и семья

  • «Культура» насилия

  • У Бога Свое видение

Насилие, зависимость, оккультизм

  • Беды одной не бывает

  • Выпьем с горя - сердцу будет веселей

  • И пошла по рукам

  • Жертва - потенциальный преступник

  • Насилие - открытая дверь в оккультизм

  • Комплексная проблема требует комплексных решений

Травмированные души и их семьи

  • Зависимый и его семья

  • Созависимые и их роль в душепопечении травмированного человека

  • А что, если

  • Семья в семейной церкви

Душепопечение жертв насилия

  • Душепопечение - о чём речь?

  • Особый вопрос

  • Принципы остаются в силе

  • Без диагноза не будет терапии

  • Процесс исцеления и восстановления личности

Душепопечителями не рождаются

  • Призвание душепопечителя

  • С глазу на глаз, но при полной поддержке церкви

  • Ошибки в душепопечении, которых следует ИЗБЕГАТЬ

  • Несколько советов, которые помогут душепопечителю избежать ненужного риска

  • Душепопечение душепопечителей

  • Повышение квалификации

  • Женщина в качестве душепопечителя

Встреча с Богом

  • Самая важная задача

  • Бог всегда рядом

  • Враги души - не люди

  • Место встречи

  • Бог - во мне

  • Библия - откровение о Боге

  • Разговор с Богом - открытое приглашение на встречу

  • Молитва отдачи жизни Богу

Восстановление личности

  • Разбитое сердце - потерявшаяся личность

  • Личность - определение и становления

  • Образ мышления - двигатель личности

  • Культура насилия - советское наследство

  • Процесс восстановления

  • Мастер с неба не свалится

Восстановление в социальной среде

  • Последствие насилия - социальная изоляция

  • Кто враг, кто друг, а кто нейтрален

  • От участия - к преображению

Душепопечение и клиническая терапия

  • Возможности и границы душепопечения

  • Советник и успокоитель

  • Нам нужна клиника

  • А после клиники

  • Послесловие

  • Библиография

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

