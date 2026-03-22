Как и все остальные книги в серии «Душепопечительство в церкви», это пособие основывается на базовых принци- пах, изложенных в моей книге «Основы душепопечения». Поэтому важно познакомиться с материалом первого тома до того, как вы возьметесь за изучение представленного здесь материала. В этой книге вы познакомитесь с рядом практических примеров из жизни. Все эти примеры основываются на конкретных историях конкретных людей, однако, с целью защиты моих свидетелей от навязчивых вопросов, мы изменили их имена и места действий.

Любая попытка идентифицировать людей в историях, которые мы в этой книге рассказываем, бессмысленна. Все возможные точки пересечения с вашей историей или же переживанием вашего подопечного случайны. Я посвящаю эту книгу моим друзьям в Руанде, живущим в африканской стране, в которой совсем недавно погибло в результате геноцида, вызванного ненавистью двух братских народов - Хуту и Тутси, более 1,5 миллионов человек.

Сегодня в этой стране опять встречаются Хуту с Тутси, и даже женятся и выходят замуж друг за друга. Возможно, это стало возможным только в результате заботы христиан - примирителей. Им я обязан многими моими познаниями. Спасибо вам. Я очень надеюсь, что наша книга поможет церквам в Украине и России обустроить душепопечение тех, кто обращается к ним с израненным сердцем. Да благословит вас Господь!

Иоганнес Раймер - Душепопечение жертв насилия

Издательство Biblos Media Inc.,2016.— 136 с.

ISBN 978-0-9890162-5-4

Иоганнес Раймер - Душепопечение жертв насилия - Содержание

Введение

Нам больно - кто услышит наше рыдание?

Жертвы насилия - наша тема

Голоса различны - боль одна и та же

Дыма без огня не бывает

Травмированные души

Насилие и его последствия

Преступление и его последствия

Социальные последствия насилия

Жертва и семья

«Культура» насилия

У Бога Свое видение

Насилие, зависимость, оккультизм

Беды одной не бывает

Выпьем с горя - сердцу будет веселей

И пошла по рукам

Жертва - потенциальный преступник

Насилие - открытая дверь в оккультизм

Комплексная проблема требует комплексных решений

Травмированные души и их семьи

Зависимый и его семья

Созависимые и их роль в душепопечении травмированного человека

А что, если

Семья в семейной церкви

Душепопечение жертв насилия

Душепопечение - о чём речь?

Особый вопрос

Принципы остаются в силе

Без диагноза не будет терапии

Процесс исцеления и восстановления личности

Душепопечителями не рождаются

Призвание душепопечителя

С глазу на глаз, но при полной поддержке церкви

Ошибки в душепопечении, которых следует ИЗБЕГАТЬ

Несколько советов, которые помогут душепопечителю избежать ненужного риска

Душепопечение душепопечителей

Повышение квалификации

Женщина в качестве душепопечителя

Встреча с Богом

Самая важная задача

Бог всегда рядом

Враги души - не люди

Место встречи

Бог - во мне

Библия - откровение о Боге

Разговор с Богом - открытое приглашение на встречу

Молитва отдачи жизни Богу

Восстановление личности

Разбитое сердце - потерявшаяся личность

Личность - определение и становления

Образ мышления - двигатель личности

Культура насилия - советское наследство

Процесс восстановления

Мастер с неба не свалится

Восстановление в социальной среде

Последствие насилия - социальная изоляция

Кто враг, кто друг, а кто нейтрален

От участия - к преображению

Душепопечение и клиническая терапия