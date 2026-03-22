Раймер - Душепопечение жертв насилия
Как и все остальные книги в серии «Душепопечительство в церкви», это пособие основывается на базовых принци- пах, изложенных в моей книге «Основы душепопечения». Поэтому важно познакомиться с материалом первого тома до того, как вы возьметесь за изучение представленного здесь материала. В этой книге вы познакомитесь с рядом практических примеров из жизни. Все эти примеры основываются на конкретных историях конкретных людей, однако, с целью защиты моих свидетелей от навязчивых вопросов, мы изменили их имена и места действий.
Любая попытка идентифицировать людей в историях, которые мы в этой книге рассказываем, бессмысленна. Все возможные точки пересечения с вашей историей или же переживанием вашего подопечного случайны. Я посвящаю эту книгу моим друзьям в Руанде, живущим в африканской стране, в которой совсем недавно погибло в результате геноцида, вызванного ненавистью двух братских народов - Хуту и Тутси, более 1,5 миллионов человек.
Сегодня в этой стране опять встречаются Хуту с Тутси, и даже женятся и выходят замуж друг за друга. Возможно, это стало возможным только в результате заботы христиан - примирителей. Им я обязан многими моими познаниями. Спасибо вам. Я очень надеюсь, что наша книга поможет церквам в Украине и России обустроить душепопечение тех, кто обращается к ним с израненным сердцем. Да благословит вас Господь!
Иоганнес Раймер - Душепопечение жертв насилия
Издательство Biblos Media Inc.,2016.— 136 с.
ISBN 978-0-9890162-5-4
Иоганнес Раймер - Душепопечение жертв насилия - Содержание
Введение
Нам больно - кто услышит наше рыдание?
Жертвы насилия - наша тема
Голоса различны - боль одна и та же
Дыма без огня не бывает
Травмированные души
Насилие и его последствия
Преступление и его последствия
Социальные последствия насилия
Жертва и семья
«Культура» насилия
У Бога Свое видение
Насилие, зависимость, оккультизм
Беды одной не бывает
Выпьем с горя - сердцу будет веселей
И пошла по рукам
Жертва - потенциальный преступник
Насилие - открытая дверь в оккультизм
Комплексная проблема требует комплексных решений
Травмированные души и их семьи
Зависимый и его семья
Созависимые и их роль в душепопечении травмированного человека
А что, если
Семья в семейной церкви
Душепопечение жертв насилия
Душепопечение - о чём речь?
Особый вопрос
Принципы остаются в силе
Без диагноза не будет терапии
Процесс исцеления и восстановления личности
Душепопечителями не рождаются
Призвание душепопечителя
С глазу на глаз, но при полной поддержке церкви
Ошибки в душепопечении, которых следует ИЗБЕГАТЬ
Несколько советов, которые помогут душепопечителю избежать ненужного риска
Душепопечение душепопечителей
Повышение квалификации
Женщина в качестве душепопечителя
Встреча с Богом
Самая важная задача
Бог всегда рядом
Враги души - не люди
Место встречи
Бог - во мне
Библия - откровение о Боге
Разговор с Богом - открытое приглашение на встречу
Молитва отдачи жизни Богу
Восстановление личности
Разбитое сердце - потерявшаяся личность
Личность - определение и становления
Образ мышления - двигатель личности
Культура насилия - советское наследство
Процесс восстановления
Мастер с неба не свалится
Восстановление в социальной среде
Последствие насилия - социальная изоляция
Кто враг, кто друг, а кто нейтрален
От участия - к преображению
Душепопечение и клиническая терапия
Возможности и границы душепопечения
Советник и успокоитель
Нам нужна клиника
А после клиники
Послесловие
Библиография
