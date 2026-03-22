Эта книга исполнена глубокого сочувствия к миру, потерявшему Бога, но по-прежнему Им любимому. Эта книга для тех, кто хочет заниматься созиданием церковной общины. Эта книга для людей, которые хотят, чтобы их жизнь и работа были пропитаны духом служения ближним. Эта книга для тех, кто стремится приводить других людей к Богу.

Иоганнес Раймер - Мир в объятиях Бога - Теологические принципы общественно значимого созидания общины

Пер. с нем. — К.: Феникс, 2011. — 312с

Как всегда многие люди помогали мне в составлении этой книги. Я благодарю всех сотрудников и коллег из общества по образованию и исследовательской работе в Европе за их ценные советы и предложения по исправлению рукописи. Особенно я благодарю профессора, доктора Кристофа Стеншке за просмотр части о Новом Завете и доктора Кристофа За-уэра за просмотр мессианской части. Хочу поблагодарить издательство за хорошую редакционную коллегию. И, конечно же, мою жену Корнелию. Ей я благодарен за десятки лет совместных поисков общины, в которой живет Христос и где людям действительно хорошо.

У общины Иисуса Христа есть будущее! Ничто меня так не волнует как это. С одной стороны, как ученый, я изучаю историю миссионерства, с другой — я основатель и пастор церкви.

Так что я как раз сижу в той ужасной яме между теорией и практикой, о которой уже давно ведут теологические дискуссии и едва ли могут прийти к согласию. Как ученый я знаю, какими скоротечными могут быть наши мысли о миссии, как быстро меняются общие условия, в которых мы, люди, живем, и как быстро меняют свой смысл еще такие ясные сегодня понятия. И тогда книги, подобные этой, становятся устаревшими на следующий же день. Но все же я пишу эту книгу, которая, говоря словами Ганса-Вернера Гензихена, занимает место «где-то между отчетом об исследовании и новым проектом, между кратковременным сообщением о проблеме и теологическим обоснованием, между общепринятым ориентиром и научно-доказуемым изложением». Гензихен считал научные размышления о миссии запутанными. Я могу только присоединиться к нему и надеюсь тем самым оживить разговор, разговор на такую, ставшую острой, тему: «Как мы должны и как мы можем в будущем строить общину Иисуса в постхристианском обществе?».