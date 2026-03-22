Раймер - Миротворчество - Миссия Церкви

Category ESXATOS BOOKS, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Я, конечно же, надеюсь, что эта книга вдохновит также и тех членов церквей, которые все еще сомневаются в том, необходимо ли им становиться посредниками примирения и мира. От этого шага вас могут удерживать богословские убеждения, давние церковные традиции или страх проявить непослушание миссионерскому поручению Иисуса. В таком случае вам следует пройти уроки, представленные в данной книге. Они могут открыть вам глаза на Божью историю мира в окружающем обществе. Вам необходимо присоединиться к Его истории, и данная книга вам в этом поможет!

Иоганес Раймер - Миротворчество - Миссия Церкви

Издательство Biblos Media Inc., 2019 г.— 124 с.

ISBN 978-0-9890162-9-2

Иоганес Раймер - Миротворчество-Миссия Церкви - Содержание

1. Введение. Путь мира в мире войны

  • 1.1. Мир в кризисе - цель миссии

  • 1.2. Мир - самое желанное состояние

  • 1.3. Христиане и миротворчество

  • 1.4. Прислушиваясь к Богу и к этому миру

  • 1.5. Вопросы для дальнейшего обсуждения

  • 1.6. Личные заметки. «Божий Дух мне говорит»

2. Миссия Бога

  • 2.1. Понимание миссии Бога

  • 2.2. Цель миссии Бога

  • 2.3. Божья миссия мира

  • 2.4. Примирение - сердце миссии Бога

  • 2.5. Миссия Бога и миссия Божьего народа

  • 2.6. Вопросы для дальнейшего обсуждения

  • 2.7. Личные заметки. «Божий Дух мне говорит»

3. Миссия Отца - мир, охватывающий все сферы жизни

  • 3.1. Бог Отец определяет задачи миссии

  • 3.2. Мир под управлением Князя мира

  • 3.3. Любовь как главенствующий принцип

  • 3.4. Благодать - отправная точка

  • 3.5. Надежда - жизнь в Царстве

  • 3.6. Вопросы для дальнейшего обсуждения

  • 3.7. Личные заметки. «Божий Дух мне говорит»

4. Миротворчество по образцу Иисуса

  • 4.1.Посланные, как был послан Иисус

  • 4.2.Как Иисус творил мир?

  • 4.3. Миссия Сына устанавливает метод

  • 4.4. Вопросы для дальнейшего обсуждения

  • 4.5. Личные заметки. «Божий Дух мне говорит»

5. Миссия Святого Духа - установление культуры мира

  • 5.1. Миссия Святого Духа опрделяет практику

  • 5.2. Обретение мира в сердце

  • 5.3. Создание сообщества мира

  • 5.4. Установление культуры мира

  • 5.5. Оснащение миссии мира и примирения

  • 5.6. Вопросы для дальнейшего обсуждения

  • 5.7. Личные заметки. «Божий Дух мне говорит»

6. Понимание окружающего мира

  • 6.1. Прислушиваясь к миру

  • 6.2. Мир - трехполюсный взгляд

  • 6.3. Силы, формирующие нашу культуру

  • 6.4. Грех - личный и структурный

  • 6.5. Каким образом мы анализируем этот мир?

  • 6.6. Вопросы для дальнейшего обсуждения

  • 6.7. Личные заметки. «Божий Дух мне говорит»

7. Церковь - фактор примирения и мира

  • 7.1. Вестница примирения

  • 7.2. Свидетельство: жизнь в культуре мира

  • 7.3. «Диакониа»: служение нуждающимся

  • 7.4. «Койнониа»: участие в диалоге

  • 7.5. Пророчество: провозглашение Божьей истины

  • 7.6. Евангелизм: исцеление израненных

  • 7.7. Миссия: участие в Божьем труде Царства

  • 7.8. Вопросы для дальнейшего обсуждения

  • 7.9. Личные заметки. «Божий Дух мне говорит»

8. Восстановление образа - завоевание Церкви для миссии примирения

  • 8.1. Восстановление образа

  • 8.2. Новая лексика Церкви, нацеленной на миссию

  • 8.3. Вновь открывая Божий «шалом»

  • 8.4. Учить, проповедовать, обучать на деле

  • 8.5. Вопросы для дальнейшего обсуждения

  • 8.6. Личные заметки. «Божий Дух мне говорит»

9. Переход к практике миротворчества

  • 9.1. Четыре практических аспекта примирения

  • 9.2. Исцеление воспоминаний

  • 9.3. С чего начать?

  • 9.4. Цикл миротворчества

  • 9.5. Вопросы для дальнейшего обсуждения

  • 9.6. Личные заметки. «Божий Дух мне говорит»

Added 22.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

