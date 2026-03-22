Евангелист проф. И.И. Раймер указывает на причины отсутствия личного общения с Богом и предлагает практическое пособие, с помощью которого верующие возобновят и углубят свои отношения с Богом.

Книга немецкого богослова Иоахима Валентина с примечательным названием «Как приходит Бог в мир» меня просто поразила. Валентин сводит присутствие Бога в нашем мире к личным отношениям между Богом и человеком. «Откуда мы знаем, существует ли Бог?» задается вопросом автор и тут же отвечает: «Через личное общение с Ним!». Просто, не правда ли?

К сожалению, то, что в нашем воображении просто и нехитро звучит, давно превратилось в глобальную проблему всего религиозного мира. И не только христиан. Несколько месяцев назад мне позвонил Халид, молодой человек из Ливана. Он окончил университет в Германии, врач по профессии и глубоко верующий мусульманин, шиит, член религиозного ливанского политического объединения Хизбола. Знакомые подарили ему запись одного из моих докладов на тему «Ислам».

«Я вас долго разыскиваю, профессор, — начал Халид объяснять причину своего звонка. Вы говорите, человек в силе общаться с Богом. Я верю в Бога, я служу Ему всем моим естеством, но личного общения с ним не имею. Почему?».

Да, вот почему? Почему люди, следующие своим религиозным понятиям, остаются вне личного общения с Богом. Вы скажете: «Но ведь это ислам, религия, не знающая личного общения с Аллахом». Разрешите, не согласиться с вами. Ислам также знает о личном общении Бога с человеком. Но не в этом дело. Разве в христианстве по-другому? Разве все христиане знают Бога лично? На практике моей пасторской работы я встретил тысячи сознательно верующих христиан, отношение которых к Богу исчерпывалось религиозным ритуалом.

Иоханнес Раймер - Общение с Богом - Принципы, Проблемы, Практика

Biblos Media, Inc., 2013 г. - 122 с.

Серия "Душепопечение в Церкви"

ISBN 978-0-9890162-0-9

