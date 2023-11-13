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Раймер - Отпустить Измученных на Свободу

Иоганнес Раймер - Отпустить Измученных на Свободу, Оккультизм и служение освобождения
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

«Призрак бродит по Европе» — эти слова Карла Маркса в его знаменитой книге «Капитал» стали искрой, зажегшей массы пролетариата и бедных крестьян и побудившей их к революции. Марксистский эксперимент коммунистического общества, как известно, закончился не только полным фиаско социалистической системы на постсоветском пространстве, но и миллионами жертв диктатуры партии, обещавшей всеобщее равенство и братство. Сегодня об этом стыдно даже вспоминать. Призрак коммунизма, обещавший свободу, принес народам кабалу и обрек миллионы людей на верную смерть. Сегодня, однако, опять заговорили о призраке, бродящем по Европе; снова миллионы людей заворожены его чарами. Правда, речь идет не о коммунизме, а об оккультизме. В течение последних двадцати лет сотни пораженных оккультизмом людей обратились ко мне за помощью, и благодаря нашему служению многим Бог подарил свободу. Именно на этих переживаниях построена моя книга. И именно этим людям, освобожденным от оков оккультизма, я ее посвящаю: молодым и пожилым, мужчинам и женщинам, таким как Валентина.

С Валентиной я познакомился накануне одного из моих евангелизационных служений на Урале. Уже при первой встрече стало ясно — в жизни Валентины абсолютно все развивалось не так, как у обычных людей. С раннего детства она предсказывала родителям, что с ними произойдет на следующий день. «Я не помню ночи, которую я провела бы спокойно. Постоянно меня посещали какие-то чудовища: как во сне, так и наяву. Вокруг мне виделись какие-то страшные глаза и мне постоянно казалось, что за мной кто-то ходит. Страх. Он был неизменным спутником моей жизни. Без страха я себя не знаю». Слова Вали глубоко коснулись моего сердца. И мы решили ей помочь освободиться от всех этих явлений, которые терзали ее на протяжении всей жизни. Как? Вот об этом мы с вами и поговорим. Книга построена следующим образом. В первой части мы познакомимся с оккультизмом как явлением и с множеством проявлений оккультной практики. Во второй части мы рассмотрим данный вопрос с библейской точки зрения и познакомимся с теорией и практикой служения освобождения.

В книге вы найдете ряд примеров из жизни. За всеми этими примерами стоят реальные люди и их переживания. Но если вам захочется выяснить, о ком именно идет речь, то сделать это вам не удастся. Я изменил не только имена всех своих подопечных, но и любую другую информацию, позволяющую каким-либо образом их идентифицировать. Так из Валентины получилась Евгения, а из Петра — Степан. Также изменено и местожительство каждого из моих героев. Все это сделано для того, чтобы рассказать вам реальную историю и в тоже время оградить самого человека от какого бы то ни было беспокойства. Этот метод мы называем кодированием. В душепопечении самый страшный грех — это огласить проблему опекаемого на весь мир. Метод кодирования поможет мне, не открывая лица человека, употребить его свидетельство для мотивации читателя и донесения ему слова об освобождении во Христе Иисусе. Книга написана главным образом для христианских душепопечителей, как настоящих, так и будущих, и для пасторов церквей. Я искренне надеюсь, что она станет действенным подспорьем в вашей практике и служении. Я посвящаю эту книгу всем своим знакомым и друзьям, которые обрели свободу во Христе и посвятили себя служению освобождения.

И. И. Раймер Бергнойштадт, осень 2013 г

Иоганнес Раймер - Отпустить Измученных на Свободу, Оккультизм и служение освобождения

Biblos Books and More, 2016

Серия "Душепопечение в Церкви"

ISBN: 978-0-9890162-2-3

Иоганнес Раймер - Отпустить Измученных на Свободу, Оккультизм и служение освобождения - Содержание

ЧАСТЬ I. ПРИЗРАК БРОДИТ ПО ЕВРОПЕ

  • Глава 1. Оккультизм. Явление и сущность

  • Глава 2. Оккультные явления в современном мире

  • Глава 3. Оккультизм на русскоязычном пространстве

  • Глава 4. Оккультная зависимость. Корни, проявления

  • Глава 5. Последствия увлечения оккультизмом

ЧАСТЬ II. ОСВОБОЖДЕНИЕ

  • Глава 6. Освобождение из оккультного плена. Основные положения

  • Глава 7. Диагноз. Познать истину

  • Глава 8. Служение освобождения

  • Глава 9. От освобождения к становлению

  • Глава 10. Служение освобождения в поместной церкви

Библиография

Views 2 886
Rating 5.0 / 5
Added 13.11.2023
Author brat Vital
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (2 comments)

Z
zenkevich 3 years ago
Труды Ивана Ивановича Раймера произвели серьёзную трансформацию в моем понимании природы и миссии Церкви в окружающем её мире. Это касается в частности понимание термина Экклесия. Рекомендую труды данного автора для лучшего понимания миссии Церкви в мире.
Z
Zhan Kiselev 5 years ago

Спасибо за книгу!!!

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