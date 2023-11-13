Раймер - Отпустить Измученных на Свободу

«Призрак бродит по Европе» — эти слова Карла Маркса в его знаменитой книге «Капитал» стали искрой, зажегшей массы пролетариата и бедных крестьян и побудившей их к революции. Марксистский эксперимент коммунистического общества, как известно, закончился не только полным фиаско социалистической системы на постсоветском пространстве, но и миллионами жертв диктатуры партии, обещавшей всеобщее равенство и братство. Сегодня об этом стыдно даже вспоминать. Призрак коммунизма, обещавший свободу, принес народам кабалу и обрек миллионы людей на верную смерть. Сегодня, однако, опять заговорили о призраке, бродящем по Европе; снова миллионы людей заворожены его чарами. Правда, речь идет не о коммунизме, а об оккультизме. В течение последних двадцати лет сотни пораженных оккультизмом людей обратились ко мне за помощью, и благодаря нашему служению многим Бог подарил свободу. Именно на этих переживаниях построена моя книга. И именно этим людям, освобожденным от оков оккультизма, я ее посвящаю: молодым и пожилым, мужчинам и женщинам, таким как Валентина.

С Валентиной я познакомился накануне одного из моих евангелизационных служений на Урале. Уже при первой встрече стало ясно — в жизни Валентины абсолютно все развивалось не так, как у обычных людей. С раннего детства она предсказывала родителям, что с ними произойдет на следующий день. «Я не помню ночи, которую я провела бы спокойно. Постоянно меня посещали какие-то чудовища: как во сне, так и наяву. Вокруг мне виделись какие-то страшные глаза и мне постоянно казалось, что за мной кто-то ходит. Страх. Он был неизменным спутником моей жизни. Без страха я себя не знаю». Слова Вали глубоко коснулись моего сердца. И мы решили ей помочь освободиться от всех этих явлений, которые терзали ее на протяжении всей жизни. Как? Вот об этом мы с вами и поговорим. Книга построена следующим образом. В первой части мы познакомимся с оккультизмом как явлением и с множеством проявлений оккультной практики. Во второй части мы рассмотрим данный вопрос с библейской точки зрения и познакомимся с теорией и практикой служения освобождения.

В книге вы найдете ряд примеров из жизни. За всеми этими примерами стоят реальные люди и их переживания. Но если вам захочется выяснить, о ком именно идет речь, то сделать это вам не удастся. Я изменил не только имена всех своих подопечных, но и любую другую информацию, позволяющую каким-либо образом их идентифицировать. Так из Валентины получилась Евгения, а из Петра — Степан. Также изменено и местожительство каждого из моих героев. Все это сделано для того, чтобы рассказать вам реальную историю и в тоже время оградить самого человека от какого бы то ни было беспокойства. Этот метод мы называем кодированием. В душепопечении самый страшный грех — это огласить проблему опекаемого на весь мир. Метод кодирования поможет мне, не открывая лица человека, употребить его свидетельство для мотивации читателя и донесения ему слова об освобождении во Христе Иисусе. Книга написана главным образом для христианских душепопечителей, как настоящих, так и будущих, и для пасторов церквей. Я искренне надеюсь, что она станет действенным подспорьем в вашей практике и служении. Я посвящаю эту книгу всем своим знакомым и друзьям, которые обрели свободу во Христе и посвятили себя служению освобождения.

И. И. Раймер Бергнойштадт, осень 2013 г

Иоганнес Раймер - Отпустить Измученных на Свободу, Оккультизм и служение освобождения

Biblos Books and More, 2016

Серия "Душепопечение в Церкви"

ISBN: 978-0-9890162-2-3

Иоганнес Раймер - Отпустить Измученных на Свободу, Оккультизм и служение освобождения - Содержание

ЧАСТЬ I. ПРИЗРАК БРОДИТ ПО ЕВРОПЕ

Глава 1. Оккультизм. Явление и сущность

Глава 2. Оккультные явления в современном мире

Глава 3. Оккультизм на русскоязычном пространстве

Глава 4. Оккультная зависимость. Корни, проявления

Глава 5. Последствия увлечения оккультизмом

ЧАСТЬ II. ОСВОБОЖДЕНИЕ

Глава 6. Освобождение из оккультного плена. Основные положения

Глава 7. Диагноз. Познать истину

Глава 8. Служение освобождения

Глава 9. От освобождения к становлению

Глава 10. Служение освобождения в поместной церкви

Библиография