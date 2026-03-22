Раймер - В оковах соблазна
Читайте эту книгу не в духе предвзятости, а в духе любви Христовой. Так и только так вы сможете стать действенными служителями освобождения порнозависимых людей.
Иоганесс Раймер - В оковах соблазна - Интернет, порнография, зависимость - Пути освобождения
Серия "Душепопечение в Церкви"
Copyright Bihlos Media, Inc. 2014г. - 177с.
ISBN 978-0-9890162-3-0
Иоганесс Раймер - В оковах соблазна - Интернет, порнография, зависимость - Пути освобождения - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
1. ПЕСТРЫЙ МИР СОБЛАЗНА
ПОРНОГРАФИЯ. Что это ТАКОЕ
ПОРНОГРАФИЯ И ОБЩЕСТВО
ИНТЕРНЕТ- СВОБОДНЫЙ ВХОД В ИНТИМ
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ, ВЗРОСЛЫЕ И ПОДРОСТКИ
ПОРНОБИЗНЕС
ПОРНОГРАФИЯ И РАБСТВО
КИБЕРСЕКС: ПРИТОН ОТКРЫТ
2. ПОРНОГРАФИЯ И ЦЕРКОВЬ
ПОРНОГРАФИЯ - ГРЕХ
ВЕРУЮЩИЕ НЕ ЛУЧШЕ
ЦЕРКОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ И СЕКСУАЛЬНАЯ ЭТИКА
ЦЕРКОВЬ - ЗОНА, СВОБОДНАЯ ОТ ПОРНО
ТЕРАПИЯ В ЦЕРКВИ
3. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЛЕЧЕНИЯ ПОРНОГРАФИЕЙ
ШИРОКИЙ ФРОНТ ПРОТИВНИКОВ
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТЕМЕ
НОВОЕ ОТНОШЕНИЕ К СЕКСУ
ЖЕНЩИНА - ИНСТРУМЕНТ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ УВЛЕЧЕНИЯ ПОРНОГРАФИЕЙ
ПСИХИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ДУХОВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ОККУЛЬТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ПОРНОАДДИКЦИЯ И ДРУГИЕ ЗАВИСИМОСТИ
ПОРНО3АВИСИМОСТЬ И ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ПОРНОГРАФИЯ И ПОТЕРЯ ЖИВЫХ ОТНОШЕНИЙ
4. ПОРНОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ: КОРНИ, СОСТОЯНИЕ, ГРАДАЦИЯ
ПОРНОЗАВИСИМОСТЬ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ
НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ
ПРЕДПОСЫЛКИ ПОРНОЗАВИСИМОСТИ
КОРНИ ПОРНОЗАВИСИМОСТИ
ТЕСТ
СОСТОЯНИЕ ПОРНОЗАВИСИМОГО
ГРАДАЦИИ ЗАВИСИМОСТИ
КОКТЕЙЛЬ ЗАВИСИМОСТИ
5. СОЗАВИСИМАЯ СЕМЬЯ
ЗАВИСИМЫЙ И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ
ПРИЗНАКИ СОЗАВИСИМОСТИ
СОЗАВИСИМОСТЬ ТРЕБУЕТ ЛЕЧЕНИЯ
6. УСЛОВИЯ ПОМОЩИ
СВОБОДЫ НАДО ХОТЕТЬ
РОЛЬ СЕМЬИ
ИГРА СВЕЧ НЕ СТОИТ
РОЛЬ ЦЕРКВИ
7. ПРОЦЕСС ОСВОБОЖДЕНИЯ
ДОГОВОР О ПОМОЩИ
ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ВОЛИ
ЦИКЛ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ВОЗДЕРЖАНИЕ
ИСЦЕЛЕНИЕ ПРОШЛОГО
ИСЦЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ
ОБНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕКСУАЛЬНОГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
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