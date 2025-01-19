Раймер – В пещерах Геруси

Три часа ночи. В доме Павловых давно уже все спят. Только в одной комнате горит свет. Вано никак не может уснуть. С самого утра его гложет одна-единственная мысль.

Было десять часов утра, когда Ван^, оставшийся два года тому назад после смерти отца с матерью, отправился в Харасу за молоком. Молоко они брали у старика Захаряна, прожившего бурную жизнь. Он жил со своей женой Тамарой внизу, в долине, где у него было небольшое крестьянское хозяйство. Старая корова, по имени Зоя, давала им молоко, а из овечьего молока (у них было около пятидесяти овец) они делали сыр.

Каждое утро Вано приходил за молоком и каждое утро дедушка Захарян рассказывал ему какую-нибудь историю из его жизни. Однако история, которую Вано услышал сегодня утром, не выходила у него из головы, и сейчас он все еще размышлял о ней.

С восторгом рассказывал Вано дедушке о том, как несколько дней тому назад он и еще несколько деревенских ребят привязали Акопа Цухашвили, тихого, спокойного мальчика, сверстника Вано, к дереву и хотели заставить его читать молитвы. «А когда он отказался, мы его поколотили»,— закончил Вано свой рассказ.

— Дедушка Захарян, почему люди верят в Бога и Иисуса?— спросил он вдруг старика, когда тот сделал ему замечание за это издевательство над сыном евангельского христианина Цухашвили.

— Это трудный вопрос,— ответил старик с некоторой грустью.— Я хочу рассказать тебе историю, которая поможет тебе лучше понять этих людей. Видишь горы — там, на востоке?— Он указал вдаль, через долину.— Семья Цухашвили родом из этих гор. Мы называем их горами смерти. За этими горами есть долина, а в ней деревня. Эта деревня и сегодня еще носит название Геруси. Прежде она была совсем маленькой, никто не хотел там жить.

— А почему?— спросил Вано удивленно.

— В той долине очень мало воды,— только маленький родник. Сначала там жили только те, кто скрывался от полиции.

— Где же они скрывались?— спросил любопытный Вано.

— Много веков тому назад в горах от турок скрывались грузины и армяне. Турки тогда завоевали нашу страну и хотели обратить ее христианских жителей, грузин и армян, в мусульманскую веру. Грузины и армяне сопротивлялись этому, но у них было слишком малое войско. После того, как они проиграли битву, где много их воинов погибло, они бежали в горы и стали жить в пещерах.

— Как, в пещерах?— Вано даже не понял сначала.

— Ну да, они не хотели, чтобы их жилище было заметно снаружи, и поэтому использовали пещеры для жилья. Кроме того, они выкопали новые пещеры. Это была очень тяжелая работа, однако люди не хотели стать мусульманами, они любили своего Бога, Иисуса, и не хотели отрекаться от него. Поэтому и никакая работа не была им в тягость, лишь бы они могли сохранить свою веру.

— Но зачем все это? Ведь Бога нет. Мой папа и учительница в школе часто говорили об этом. Раньше попы по-разному обманывали простых людей, чтобы те сохраняли веру. Но Ленин открыл народу глаза. Теперь мы все видим, что Бога нет. Как жаль, что эти люди не знали тогда нашего Ильича.

Й. Раймер – В пещерах Геруси

Перевод с немецкого Вл. Ломова. - 1-е издание. - Bielefeld – Москва: Logos Verlag GmbH, 1992. – 68 с.

ISBN 5-85020-107-6

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