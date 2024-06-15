Постоянно одно и то же, каждый день похож на другой: встаем, едим, чистим зубы, идем на работу, зарабатываем деньги, покупаем еду, едим, чистим зубы, идем спать и встаем, едим, чистим зубы. Это все мы знаем. Таким образом или подобным потому большое количество людей вынуждено жить в этом мире.

Согласитесь, не каждый идет на работу, не каждый заканчивает учебное заведение, не каждый активный в спорте и также не каждый значительно отличается в каком-то хобби.

И все-таки, как только этой нашей активности касаются какие-то серьезные вопросы или проблемы, возникает уже другой вопрос: для чего ты делаешь то или другое; начинает раскручиваться карусель. Например: я работаю, чтобы содержать себя и свою семью, обеспечивать ее хорошо и чтобы мне иметь все необходимее, я выполняю свою работу хорошо. Или еще: я занимаюсь спортом, чтобы держать себя «в форме» и быть хорошо тренированным; я хочу быть хорошо тренированным, чтобы держать себя «в форме».

Эти конструкции можно увидеть повторяющимися много раз в различных вариантах. И везде обнаружится только одно: то, что для большинства из нас вопрос: для чего мы живем? - остается без исчерпывающего ответа. Все вращается но кругу. Все имеет свое начало и все движется к какому-то концу. К какому?! Да, конечно, я нахожусь в центре. Надеюсь, в какой- то мере оберегаемый, охраняемый и удовлетворенный.

Для чего? Кто это уже знает? Люди, мои близкие? Все-таки как мало тех, кто чем-то существенным отличается от меня. А Бог? Кто видел Его когда-нибудь? ...

Таким образом, я и много мне подобных остаемся в этой карусели жизни без ответа на вопрос: почему я по этому кругу вращаюсь?

Конечно, перед лицом неизвестности каждый из нас теряется и испытывает страх. «Жизнь» — это все-таки большая бессмыслица,— думаете вы в таком случае.. Некоторые считают, что выходом из этой бессмыслицы есть самоубийство. «Я не хочу обманываться, я не хочу больше играть в этом театре», — говорит такой человек самому себе или очень близкому другу. Правда, в большинстве случаев это позже забывается, и через некоторое время мы опять торжественно поднимаем бокалы, исполненные надежд и радости и готовимся следующий круг нашей карусели пройти возвышенно, наслаждаясь и радуясь. Но это, конечно, только на мгновение. И когда-нибудь наша жизнь окончится, в точности соответствуя словам русского поэта Вяземского:

«Он живет, не задумываясь, для чего он живет: и он умирает, не зная, почему он умирает».

Йоханнес Раймер – В поисках смысла жизни

Издательство: Logos, Германия, 2001. – 66 с.

ISBN 3-927767-64-6

Йоханнес Раймер – В поисках смысла жизни – Содержание

Сокращения

ЧАСТЬ 1. ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Все вращается по кругу

Конечная станция - кладбище?

ЧАСТЬ 2 . ТОТ, КТО СТОИТ ПЕРЕД ТОБОЮ - ГОСПОДЬ

Если бы Бог дал

Стань как дитя

Создан по образу Божию

Создан чтобы владычествовать

Создан с особенным призванием

ЧАСТЬ 3. ПОЗНАНИЕ ПРИЧИН

Бессмысленность имеет причины

Когда все началось?

Безбожный - глупый - безумный

ЧАСТЬ 4. ВОЗМОЖНОСТЬ НОВОГО НАЧАЛА

Задняя дверь заперта

Кто-то должен платить

Завеса разорвана

Доверие и ничто больше

Может начаться чудо

ЧАСТЬ 5. КТО РЕШАЕТСЯ, ТОТ ВЫИГРЫВАЕТ