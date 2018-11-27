Я уверена, что вы решили прочитать эту книгу, потому что понимаете, какая важная связь существу­ет между вашей душой и сексуальностью. Возможно, вас беспокоит то, что сейчас происходит в отношениях мужчин и женщин. Возможно, вам пришлось страдать и сожалеть о своем прошлом, а может быть, у вас есть мечты и надежды, в которых моя книга поможет вам разобраться.

Я надеюсь, что, читая, вы будете размышлять о том, к чему должны вести ваши отношения с мужчинами и какую роль в вашей жизни играют секс и сексуальность. Мне бы очень хотелось, чтобы вы относились к моему труду как к спутнику в вашем жизненном путешествии.

Если у вас были случайные сексуальные связи, эта кни­га укажет вам путь к чему-то лучшему — к удовлетво­рению более глубоких потребностей вашей души.

Пола Райнхарт - Секс и душа женщины - Правда о любви в эпоху свободных отношений

Пер. с англ. — СПб.: ЛКС, 2011. - 240 с.

ISBN 978-5-94861-136-5

Пола Райнхарт - Секс и душа женщины - Правда о любви в эпоху свободных отношений - Содержание

Предисловие

Глава 1. Розы каждую пятницу

Глава 2. Что теряют женщины

Глава 3. Сила женщины

Глава 4. Ограничения, предназначенные для защиты

Глава 5. Неуклюжие танцоры

Глава 6. Что на самом деле происходит во время интимной близости

Глава 7. Возвращаем себе свое сердце

Глава 8. Как распознать хорошего человека

Глава 9. Работаем над собой

Глава 10. Прочные отношения

Глава 11. Становление мужчины

Послесловие

Благодарность

Примечания

Пола Райнхарт - Секс и душа женщины - Правда о любви в эпоху свободных отношений - Предисловие

В сексуальной жизни современных женщин про­исходит что-то катастрофическое. Всего лишь за одно поколение в отношениях мужчины и женщины произо­шел огромный переворот. Великий ритуал ухаживания, который существовал в течение многих веков, практи­чески исчез. Мужчины и женщины ложатся в постель без каких-либо обещаний друг другу и без намерений строить совместное будущее. Любовь и романтика от­ходят на задний план перед немедленным удовольст­вием от секса, которым можно наслаждаться во всем многообразии, первое время не замечая его влияния на невидимый духовный мир человека. Я сомневаюсь, что даже Олдос Хаксли узнал бы «дивный новый мир» [1] , в котором мы сейчас живем.

Я психолог, и благодаря тому, что день за днем женщины впускают меня в святилище своей души, у меня есть возможность слушать истории их жизни. Со своей уникальной позиции я могу наблюдать за теми значительными переменами, которые сегодня проис­ходят с людьми. Женщины с различным социальным статусом — и студентки, и те, кто уже работает, — говорят о том, как трудно жить в обществе, в кото­ром привычные модели отношений между мужчиной и женщиной с каждым днем все сильнее устаревают и разрушаются.

Конечно, несмотря на различия в возрасте и соци­альном положении, все эти женщины по сути расска­зывают об одном и том же: об утратах, с которыми так сложно смириться, о страхе, который не дает им заснуть ночью, о мечтах, которые живут в их сердцах с раннего детства. Однако сегодня, особенно в жизни молодых женщин, есть нечто общее — история, чей сюжет всегда примерно одинаков, повторяется снова и снова, бесконечное множество раз. Сейчас на женщи­ну большое влияние оказывает общество с его ненор­мальным отношением к сексу. За свободу в интимных отношениях с мужчинами женщины расплачиваются разбитыми сердцами, потерянным временем, невоз­можностью разобраться в самих себе.