Райнхарт - Секс и душа женщины
Я уверена, что вы решили прочитать эту книгу, потому что понимаете, какая важная связь существует между вашей душой и сексуальностью. Возможно, вас беспокоит то, что сейчас происходит в отношениях мужчин и женщин. Возможно, вам пришлось страдать и сожалеть о своем прошлом, а может быть, у вас есть мечты и надежды, в которых моя книга поможет вам разобраться.
Я надеюсь, что, читая, вы будете размышлять о том, к чему должны вести ваши отношения с мужчинами и какую роль в вашей жизни играют секс и сексуальность. Мне бы очень хотелось, чтобы вы относились к моему труду как к спутнику в вашем жизненном путешествии.
Если у вас были случайные сексуальные связи, эта книга укажет вам путь к чему-то лучшему — к удовлетворению более глубоких потребностей вашей души.
Пола Райнхарт - Секс и душа женщины - Правда о любви в эпоху свободных отношений
Пер. с англ. — СПб.: ЛКС, 2011. - 240 с.
ISBN 978-5-94861-136-5
Пола Райнхарт - Секс и душа женщины - Правда о любви в эпоху свободных отношений - Содержание
Предисловие
- Глава 1. Розы каждую пятницу
- Глава 2. Что теряют женщины
- Глава 3. Сила женщины
- Глава 4. Ограничения, предназначенные для защиты
- Глава 5. Неуклюжие танцоры
- Глава 6. Что на самом деле происходит во время интимной близости
- Глава 7. Возвращаем себе свое сердце
- Глава 8. Как распознать хорошего человека
- Глава 9. Работаем над собой
- Глава 10. Прочные отношения
- Глава 11. Становление мужчины
Послесловие
Благодарность
Примечания
Пола Райнхарт - Секс и душа женщины - Правда о любви в эпоху свободных отношений - Предисловие
В сексуальной жизни современных женщин происходит что-то катастрофическое. Всего лишь за одно поколение в отношениях мужчины и женщины произошел огромный переворот. Великий ритуал ухаживания, который существовал в течение многих веков, практически исчез. Мужчины и женщины ложатся в постель без каких-либо обещаний друг другу и без намерений строить совместное будущее. Любовь и романтика отходят на задний план перед немедленным удовольствием от секса, которым можно наслаждаться во всем многообразии, первое время не замечая его влияния на невидимый духовный мир человека. Я сомневаюсь, что даже Олдос Хаксли узнал бы «дивный новый мир»[1], в котором мы сейчас живем.
Я психолог, и благодаря тому, что день за днем женщины впускают меня в святилище своей души, у меня есть возможность слушать истории их жизни. Со своей уникальной позиции я могу наблюдать за теми значительными переменами, которые сегодня происходят с людьми. Женщины с различным социальным статусом — и студентки, и те, кто уже работает, — говорят о том, как трудно жить в обществе, в котором привычные модели отношений между мужчиной и женщиной с каждым днем все сильнее устаревают и разрушаются.
Конечно, несмотря на различия в возрасте и социальном положении, все эти женщины по сути рассказывают об одном и том же: об утратах, с которыми так сложно смириться, о страхе, который не дает им заснуть ночью, о мечтах, которые живут в их сердцах с раннего детства. Однако сегодня, особенно в жизни молодых женщин, есть нечто общее — история, чей сюжет всегда примерно одинаков, повторяется снова и снова, бесконечное множество раз. Сейчас на женщину большое влияние оказывает общество с его ненормальным отношением к сексу. За свободу в интимных отношениях с мужчинами женщины расплачиваются разбитыми сердцами, потерянным временем, невозможностью разобраться в самих себе.
[1]«О дивный новый мир» — антиутопия английского писателя Олдоса Хаксли (1894-1963). Действие романа разворачивается в Лондоне далекого будущего. В новом мире отсутствует институт брака и не одобряется наличие постоянного полового партнера. — Примеч. пер.
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