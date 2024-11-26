Джон Сандерс, профессор религиоведения, Хендрикс-колледж

«В этой хорошо написанной, впечатляюще полной и убедительно аргументированной работе Ричард Райс описывает прошлое, настоящее и (что может быть) будущее открытого теизма. Проявляя на каждом шагу восхитительно доброжелательный дух, Райс обсуждает не только множество теологических и философских вопросов, которые отделяют открытых теистов от их критиков, но и те, которые отличают различные разновидности открытого теизма друг от друга. Независимо от того, являетесь ли вы сторонником, критиком или просто заинтересованным наблюдателем, после прочтения книги «Будущее открытого теизма», я подозреваю, вы будете удивлены тем, как много об открытом теизме вы не знали! Это просто незаменимое чтение для всех, кто интересуется этой важной темой».

Грег Бойд, старший пастор церкви Вудленд-Хиллз в Сент-Поле, штат Миннесота, автор книг «Бог на войне» и «Виноват ли Бог?

«Ричард Райс предлагает нам фантастическую книгу на тему, которую он знает досконально: открытое богословие. В книге рассматриваются предшественники этого современного движения, а также критики открытого теизма и объясняются его разновидности. Райс кратко излагает основные идеи и в то же время открывает новые горизонты, объясняя, как открытый взгляд прекрасно отображает доктрины, являющиеся центральными в христианстве. Эта книга стала основой для дискуссий об открытом теизме в настоящем и будущем!»

Томас Джей Оорд, автор книг «Неконтролируемая любовь Бога» и «Бог не может»