Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Райс - Будущее открытого теизма - От предпосылок к возможностям

Ричард Райс - Будущее открытого теизма. От предпосылок к возможностям
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, PROTESTANTISM, Theology, Philosophy
Книга Ричарда Райса дает то, чего не хватало до сих пор: широкий обзор движения открытых теистов, который рассматривает его в исторической перспективе. Будучи сам пристрастным, Райс последовательно справедлив и точен как в изложении открытого теизма, так и в обсуждении возражений против этой позиции и ответов на них. Его богословские размышления представляют собой взгляд одного теолога на более широкие последствия этой позиции и являются приглашением для других разработать свои собственные теологии открытого теизма, выходящие за рамки довольно узкого круга вопросов, которые доминировали в большинстве литературы. Эта книга обязательна к прочтению для всех, кто столкнулся с этим динамичным теологическим движением.
Джон Сандерс, профессор религиоведения, Хендрикс-колледж
«В этой хорошо написанной, впечатляюще полной и убедительно аргументированной работе Ричард Райс описывает прошлое, настоящее и (что может быть) будущее открытого теизма. Проявляя на каждом шагу восхитительно доброжелательный дух, Райс обсуждает не только множество теологических и философских вопросов, которые отделяют открытых теистов от их критиков, но и те, которые отличают различные разновидности открытого теизма друг от друга. Независимо от того, являетесь ли вы сторонником, критиком или просто заинтересованным наблюдателем, после прочтения книги «Будущее открытого теизма», я подозреваю, вы будете удивлены тем, как много об открытом теизме вы не знали! Это просто незаменимое чтение для всех, кто интересуется этой важной темой».
Грег Бойд, старший пастор церкви Вудленд-Хиллз в Сент-Поле, штат Миннесота, автор книг «Бог на войне» и «Виноват ли Бог?
«Ричард Райс предлагает нам фантастическую книгу на тему, которую он знает досконально: открытое богословие. В книге рассматриваются предшественники этого современного движения, а также критики открытого теизма и объясняются его разновидности. Райс кратко излагает основные идеи и в то же время открывает новые горизонты, объясняя, как открытый взгляд прекрасно отображает доктрины, являющиеся центральными в христианстве. Эта книга стала основой для дискуссий об открытом теизме в настоящем и будущем!»
Томас Джей Оорд, автор книг «Неконтролируемая любовь Бога» и «Бог не может»

Ричард Райс

Райс, Ричард. Будущее открытого теизма. От предпосылок к возможностям

Ричард Райс; [текст переведен в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с издания: Thomas Richard Rice. The future of open theism. From antecedents to opportunities, InterVarsity Press, 2020.]
Электронное издание, Москва - Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024. – 264 с.
Серия «Современное богословие».
ISBN 978-0-8308-3938-4 (digital)

Ричард Райс - Будущее открытого теизма - От предпосылок к возможностям - Содержание

Отзывы
Введение
Часть I: Истоки и развитие открытого теизма
  • Глава 1. Предшественники открытого теизма
  • Глава 2. Ранние формулировки открытого теизма
  • Глава 3. Критики и конфликты
  • Глава 4. Философские дискуссии об открытом теизме
  • Глава 5. Разновидности открытого теизма
Часть II: Темы открытого теизма
  • Глава 6. Ограничивает ли открытый теизм Бога?
  • Глава 7. Открытый теизм и Троица
  • Глава 8. Человеческая свобода и открытость Бога
  • Глава 9. Христология и открытость Бога
  • Глава 10. Открытый теизм и вызов церкви
  • Глава 11. Открытый теизм и эсхатология
Заключение
Примечания
Views 384
Rating 4.9 / 5
Added 26.11.2024
Author zenkevich
Rate this publication:
4.9/5 (5)

Comments (3 comments)

Z
zenkevich 1 year ago

Открытые теисты верят, что у Бога был выбор, когда речь шла о творении. Бог мог создать мир, в котором Бог определяет все, что происходит. Но открытые теисты считают, что у Бога также была возможность создать мир, в котором (по крайней мере, некоторые) существа (например, ангелы и люди) будут делать свой собственный выбор, не определяемый Богом. Другими словами, Бог мог создать мир, в котором существуют существа, обладающие либертарианской свободой и чей выбор не предопределён Богом. В одном мире Бог решает всё. В другом и Бог, и творения принимают свои собственные решения.

 

Ключевое утверждение открытых теистов состоит в том, что они убеждены в том, что Всемогущий Бог - Творец создал такие личности (ангельские и человеческие) которые имеют способность принимать решения даже противоречащие Божьей воле и Его изначальному замыслу.  
A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!
E
esxatos 1 year ago

Спасибо, очень важная богословская работа! На русском, кажется, это первая...

Related Books

All Books