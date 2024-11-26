Райс - Будущее открытого теизма - От предпосылок к возможностям
Книга Ричарда Райса дает то, чего не хватало до сих пор: широкий обзор движения открытых теистов, который рассматривает его в исторической перспективе. Будучи сам пристрастным, Райс последовательно справедлив и точен как в изложении открытого теизма, так и в обсуждении возражений против этой позиции и ответов на них. Его богословские размышления представляют собой взгляд одного теолога на более широкие последствия этой позиции и являются приглашением для других разработать свои собственные теологии открытого теизма, выходящие за рамки довольно узкого круга вопросов, которые доминировали в большинстве литературы. Эта книга обязательна к прочтению для всех, кто столкнулся с этим динамичным теологическим движением.
Джон Сандерс, профессор религиоведения, Хендрикс-колледж
«В этой хорошо написанной, впечатляюще полной и убедительно аргументированной работе Ричард Райс описывает прошлое, настоящее и (что может быть) будущее открытого теизма. Проявляя на каждом шагу восхитительно доброжелательный дух, Райс обсуждает не только множество теологических и философских вопросов, которые отделяют открытых теистов от их критиков, но и те, которые отличают различные разновидности открытого теизма друг от друга. Независимо от того, являетесь ли вы сторонником, критиком или просто заинтересованным наблюдателем, после прочтения книги «Будущее открытого теизма», я подозреваю, вы будете удивлены тем, как много об открытом теизме вы не знали! Это просто незаменимое чтение для всех, кто интересуется этой важной темой».
Грег Бойд, старший пастор церкви Вудленд-Хиллз в Сент-Поле, штат Миннесота, автор книг «Бог на войне» и «Виноват ли Бог?
«Ричард Райс предлагает нам фантастическую книгу на тему, которую он знает досконально: открытое богословие. В книге рассматриваются предшественники этого современного движения, а также критики открытого теизма и объясняются его разновидности. Райс кратко излагает основные идеи и в то же время открывает новые горизонты, объясняя, как открытый взгляд прекрасно отображает доктрины, являющиеся центральными в христианстве. Эта книга стала основой для дискуссий об открытом теизме в настоящем и будущем!»
Томас Джей Оорд, автор книг «Неконтролируемая любовь Бога» и «Бог не может»
Райс, Ричард. Будущее открытого теизма. От предпосылок к возможностям
Ричард Райс; [текст переведен в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с издания: Thomas Richard Rice. The future of open theism. From antecedents to opportunities, InterVarsity Press, 2020.]
Электронное издание, Москва - Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024. – 264 с.
Серия «Современное богословие».
ISBN 978-0-8308-3938-4 (digital)
Ричард Райс - Будущее открытого теизма - От предпосылок к возможностям - Содержание
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Введение
Часть I: Истоки и развитие открытого теизма
- Глава 1. Предшественники открытого теизма
- Глава 2. Ранние формулировки открытого теизма
- Глава 3. Критики и конфликты
- Глава 4. Философские дискуссии об открытом теизме
- Глава 5. Разновидности открытого теизма
Часть II: Темы открытого теизма
- Глава 6. Ограничивает ли открытый теизм Бога?
- Глава 7. Открытый теизм и Троица
- Глава 8. Человеческая свобода и открытость Бога
- Глава 9. Христология и открытость Бога
- Глава 10. Открытый теизм и вызов церкви
- Глава 11. Открытый теизм и эсхатология
Заключение
Примечания
Открытые теисты верят, что у Бога был выбор, когда речь шла о творении. Бог мог создать мир, в котором Бог определяет все, что происходит. Но открытые теисты считают, что у Бога также была возможность создать мир, в котором (по крайней мере, некоторые) существа (например, ангелы и люди) будут делать свой собственный выбор, не определяемый Богом. Другими словами, Бог мог создать мир, в котором существуют существа, обладающие либертарианской свободой и чей выбор не предопределён Богом. В одном мире Бог решает всё. В другом и Бог, и творения принимают свои собственные решения.
Ключевое утверждение открытых теистов состоит в том, что они убеждены в том, что Всемогущий Бог - Творец создал такие личности (ангельские и человеческие) которые имеют способность принимать решения даже противоречащие Божьей воле и Его изначальному замыслу.
Большое спасибо!
Спасибо, очень важная богословская работа! На русском, кажется, это первая...