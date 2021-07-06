Дэвид Райс - Византийцы - Наследники Рима

История Византийской империи начинается с основания Константинополя в 330 году и заканчивается со смертью последнего императора, погибшего при обороне этого города от турок в 1453 году. Однако византийскую культуру вряд ли можно ограничить этими временными рамками. Ознаменовавшая ее расцвет смена мировоззрения стала результатом признания христианства государственной религией в 313 году, но лишь в правление Юстиниана (527—565) сформировалось новое мышление. Несмотря на то что Византийская империя окончила свое существование в 1453 году, византийские искусство и духовность еще много веков продолжали жить на Балканах и в Греции.

Преемником всего этого стала Россия — независимое христианское государство. Однако проблемы византийского наследия не являются предметом рассмотрения этой книги, и наш рассказ должен завершиться серединой XV столетия. А начнем мы его примерно с 500 года, когда начались важные перемены, достигшие своей вершины при Юстиниане. Пространство, охваченное ими, четко определить было бы затруднительно, потому что оно менялось во времени. Византией была империя Юстиниана, простиравшаяся от Испании на западе до пустынь Месопотамии на востоке, от Дуная и Черного моря на севере до Средиземноморского побережья Африки на юге. И ею же называлась территория, находившаяся под властью последнего из Палеологов, которая включала в себя лишь город Константинополь с окрестностями и несколько небольших кусочков Пелопоннеса.

Но все-таки можно достаточно точно очертить круг региона, где процветала византийская культура. Это вся Малая Азия и Греция, Западные Балканы и часть Сицилии, а также юг Италии. Именно здесь происходило основное ее развитие, а потому именно эти территории должны стать предметом нашего рассмотрения, несмотря на многочисленные ее ответвления и проникновение в другие страны. Таким образом, на страницах этой книги мы будем описывать и обсуждать именно жизнь данного центрального района в период от 500-го до 1453 года. Большего невозможно осуществить в книге подобного размера. Мы постараемся определить, что же составляло сущность византийской культуры, и показать, что история Византии вовсе не скучна, не однообразна и не являет собой один лишь долгий упадок, как полагали наши предшественники. Если нам это удастся, свою цель мы будем считать достигнутой.

Дэвид Т. Райс - Византийцы - Наследники Рима

Пер. с англ. Е. Ф. Левиной

М.: ЗАО Центрполиграф, 2021. 204 с.

ISBN 978-5-9524-5480-4

Дэвид Т. Райс - Византийцы - Наследники Рима - Оглавление

Введение

Глава 1. НАСЕЛЕНИЕ

Глава 2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Глава 3. ИСТОРИЯ

Глава 4. АРХИТЕКТУРА

Глава 5. ОБРАЗ ЖИЗНИ

Глава 6. ВЕРА

Глава 7. МОНЕТЫ

Глава 8. ИСКУССТВО

Примечания к иллюстрациям