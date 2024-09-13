Райш Кеннет - Содействуя исцелению супружеских пар - От надежды к переходному пространству для изменения

"Содействуя исцелению супружеских пар. От надежды к переходному пространству для изменения" - это сборник статей, написанных более чем за сорок лет работы с парами. Первая статья, «Навязчивое повторение против творческого повторения», была моим первым исследованием в попытке понять, что может влиять на возможность изменения парной системы. Я обязан работам доктора Ганса Левальда и моей жены доктора Сьюзен Розбрау-Райш, которые предложили понятие творческого повторения - способ понять, каким образом отношения, основанные на любви и уважении, обладают потенциалом осуществить глубокие перемены в партнерах, при этом противостоя утрате. Когда я писал статью «Сильнее смерти любовь моя», я был глубоко тронут смертью мужчины в паре, которую я лечил, будучи молодым психотерапевтом. Меня впечатлило, насколько изменились оба партнера. Я осознал точку зрения Г. Левальда, считавшего, что взаимоотношения, основанные на любви и уважении аналитика к анализируемому, являются решающим фактором для того, чтобы аналитик внес нечто «новое» в отношения, которые могут стать изменяющими для анализируемого. Я был свидетелем значительных изменений у обоих партнеров и стал ценить по-настоящему силу, которой обладает любовь как ключевой фактор, ведущий к возникновению чего-то нового, даже когда надвигается смерть.

Когда я лечил «пару в кризисе», мое внимание, хоть и периферически, привлекла другая переменная - надежда и важность ее значения. Я начал осознавать, что надежда играет ключевую роль в создании пространства, где изменение может стать возможным. Я пришел к выводу, что без надежды не произойдет и изменения. В парной терапии часто приходится иметь дело с тупиком. Самая трудная задача, когда имеешь дело с тупиком, - это справиться с переносами, проективными идентификациями и сопротивлениями, а также с контрпереносом терапевта.

Еще одним фактором, на который я обратил внимание, было важное значение любопытства. Одинаково важно, чтобы терапевт поощрял любопытство и у себя самого, и у пары. Учась у пар, которые со мной работали, я разработал концепцию «Пяти всадников изменения». Каждый всадник необходим, чтобы произошло изменение. Я назвал их Любовь, Надежда, Эмпатия, Третье (the Third) и борьба со Страхом (rendering Fear).

Райш Кеннет - Содействуя исцелению супружеских пар - От надежды к переходному пространству для изменения

пер. с англ.

М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2023, 224 с.

ISBN 978-5-88373-754-0

Райш Кеннет - Содействуя исцелению супружеских пар - От надежды к переходному пространству для изменения - Содержание

Предисловие

Навязчивое повторение против творческого повторения. Психоаналитический взгляд на терапевтическое действие в парах и семьях

Лечение пар с психоаналитической перспективы

Важные вопросы в ходе начальных консультаций с парой

Сильнее смерти моя любовь

Пара в кризисе: психоаналитическая терапия пар

Природа терапевтического действия в психоаналитической парной терапии

Желанная возможность все исправить и трансформация надежды в психоаналитической парной терапии

Надежда и безнадежность в аналитическом лечении супружеских пар

«Жить и умирать»: как память преображает нас и задача превращения призраков в предков

Библиография

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