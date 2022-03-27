Райт Кристофер - На Крест
Проповедь о кресте Христовом является одной из величайших привилегий и обязанностей любого проповедника. Кроме того, исходя из своего опыта, это то время, когда такая проповедь приносит наибольшее удовлетворение и трепет, иногда вместе со слезами и радостью. В этой небольшой книге собраны проповеди, которые я проповедовал в церкви All Souls Church, Langham Place, Лондона, в течение нескольких лет по приглашению двух настоятелей, сначала Ричарда Бьюза, а затем Хью Палмера. Случилось так, что тексты, которые мне предложили, были разбросаны по всем четырем Евангелиям, поэтому я имел честь видеть, как каждый из авторов Евангелий по-своему рассказывает о Евангелии креста и о событиях, приведших к нему. И особенно то, как они интерпретировали это через призму различных мест ветхозаветного Писания. Евангелие, конечно, как и рассказывающие о нем Евангелия, было бы неполным без воскресения Христа. Самая первая «евангельская проповедь», прочитанная после первой Пасхи, прямо говорит об этом. Этот человек [Иисус из Назарета] был предан вами по замыслу и предведению Бога; вы, пригвоздив руками беззаконников, убили. Но Бог воскресил Его, освободив из плена смерти, и смерть была не в силах удержать …
И вот, Бог воскресил Иисуса, и мы все этому свидетели…. Поэтому, пусть весь дом Израиля будет уверен в том, что Этого Иисуса, Которого вы распяли, Бог сделал и Господом и Христом! (Деяния 2: 23-24, 32, 36 МБО, 2014) Воскресение Мессии Иисуса завершило и подтвердило все, что Бог совершил через смерть Христа на кресте. Это было доказательством и подтверждением всего того, что Иисус утверждал и чему учил. Это была отмена Богом приговора суда, приговорившего Его к смерти. Это было началом и гарантией нового творения. Итак, мы не должны проповедовать крест, не проповедуя воскресение, если мы хотим быть верными тому, как апостолы проповедовали и то, и другое. Однако, хотя эти отдельные проповеди не распространяли свое внимание на воскресение, они проповедовались в период Пасхи, когда другие проповеди о воскресении быстро следовали в церковном календаре. Предлагая эту небольшую книгу проповедей в All Souls серии Langham Preaching Resources, я осознаю, что не могу пойти по стопам Джона Стотта, ректора, а затем почетного ректора All Souls с 1950 года до своей смерти в 2011 году и основателя Партнерства Лэнгэм. Многие из его книг, и особенно его вклад в серию «Библия говорит сегодня», возникли из его собственных проповедей, которые он проповедовал там на протяжении десятилетий.
Райт Кристофер Дж. Х. - На Крест. Провозглашение Евангелия от Горницы к Голгофе
пер. с англ. для библиотеки богословского клуба ESXATOS - Валерий Дейбук
Серия "Современное богословие"
Электронное издание, Алматы-Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2022. 112 с.
ISBN 978-0-8308-4499-9
Райт Кристофер Дж. Х. - На Крест. Провозглашение Евангелия от Горницы к Голгофе - Содержание
Предисловие
1. Тайная вечеря: Мф 26: 17-30
- Постановка сцены
- Праздничная трапеза
- Слушать Иисуса
- Понять значение
2. Отречение Петра: Мф 26: 69-75
- Неудача — это факт
- Неудача предсказуема
- Неудача прощается
- Размышление
3. Оскорбления и рай: Лук 23: 26-43
- Четыре сцены, наполненные Священным Писанием
- Три последних искушения, пронизанные иронией
- Два последних высказывания, полны надежд
4. Из тьмы к свету: Марк 15: 33–39
- Во тьму
- К свету
5. Совершилось: Ин 19: 28-37
- В мыслях Иисуса
- Глазами Иоанна
Приложение: Подготовка к провозглашению
- Общие комментарии
- Тайная вечеря (Мф 26: 17-30)
- Отречение Петра (Мф 26: 69-75)
- Оскорбления и рай (Лк 23: 26-43)
- От тьмы к свету (Мк 15: 33-39)
- Совершилось (Ин 19: 28-37)
Огромная благодарность за перевод топового библеиста!
Спасибо огромное за работу по переводу книг современных богословов!
Божьих Благославений всем читателям клуба!