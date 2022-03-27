Райт Кристофер - На Крест

Проповедь о кресте Христовом является одной из величайших привилегий и обязанностей любого проповедника. Кроме того, исходя из своего опыта, это то время, когда такая проповедь приносит наибольшее удовлетворение и трепет, иногда вместе со слезами и радостью. В этой небольшой книге собраны проповеди, которые я проповедовал в церкви All Souls Church, Langham Place, Лондона, в течение нескольких лет по приглашению двух настоятелей, сначала Ричарда Бьюза, а затем Хью Палмера. Случилось так, что тексты, которые мне предложили, были разбросаны по всем четырем Евангелиям, поэтому я имел честь видеть, как каждый из авторов Евангелий по-своему рассказывает о Евангелии креста и о событиях, приведших к нему. И особенно то, как они интерпретировали это через призму различных мест ветхозаветного Писания. Евангелие, конечно, как и рассказывающие о нем Евангелия, было бы неполным без воскресения Христа. Самая первая «евангельская проповедь», прочитанная после первой Пасхи, прямо говорит об этом. Этот человек [Иисус из Назарета] был предан вами по замыслу и предведению Бога; вы, пригвоздив руками беззаконников, убили. Но Бог воскресил Его, освободив из плена смерти, и смерть была не в силах удержать …

И вот, Бог воскресил Иисуса, и мы все этому свидетели…. Поэтому, пусть весь дом Израиля будет уверен в том, что Этого Иисуса, Которого вы распяли, Бог сделал и Господом и Христом! (Деяния 2: 23-24, 32, 36 МБО, 2014) Воскресение Мессии Иисуса завершило и подтвердило все, что Бог совершил через смерть Христа на кресте. Это было доказательством и подтверждением всего того, что Иисус утверждал и чему учил. Это была отмена Богом приговора суда, приговорившего Его к смерти. Это было началом и гарантией нового творения. Итак, мы не должны проповедовать крест, не проповедуя воскресение, если мы хотим быть верными тому, как апостолы проповедовали и то, и другое. Однако, хотя эти отдельные проповеди не распространяли свое внимание на воскресение, они проповедовались в период Пасхи, когда другие проповеди о воскресении быстро следовали в церковном календаре. Предлагая эту небольшую книгу проповедей в All Souls серии Langham Preaching Resources, я осознаю, что не могу пойти по стопам Джона Стотта, ректора, а затем почетного ректора All Souls с 1950 года до своей смерти в 2011 году и основателя Партнерства Лэнгэм. Многие из его книг, и особенно его вклад в серию «Библия говорит сегодня», возникли из его собственных проповедей, которые он проповедовал там на протяжении десятилетий.

Райт Кристофер Дж. Х. - На Крест. Провозглашение Евангелия от Горницы к Голгофе

пер. с англ. для библиотеки богословского клуба ESXATOS - Валерий Дейбук

Серия "Современное богословие"

Электронное издание, Алматы-Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2022. 112 с.

ISBN 978-0-8308-4499-9

Райт Кристофер Дж. Х. - На Крест. Провозглашение Евангелия от Горницы к Голгофе - Содержание

Предисловие

1. Тайная вечеря: Мф 26: 17-30

Постановка сцены

Праздничная трапеза

Слушать Иисуса

Понять значение

2. Отречение Петра: Мф 26: 69-75

Неудача — это факт

Неудача предсказуема

Неудача прощается

Размышление

3. Оскорбления и рай: Лук 23: 26-43

Четыре сцены, наполненные Священным Писанием

Три последних искушения, пронизанные иронией

Два последних высказывания, полны надежд

4. Из тьмы к свету: Марк 15: 33–39

Во тьму

К свету

5. Совершилось: Ин 19: 28-37

В мыслях Иисуса

Глазами Иоанна

Приложение: Подготовка к провозглашению