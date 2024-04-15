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Райт Кристофер – Слаще мёда

Кристофер Райт – Слаще мёда - Как проповедовать Ветхий Завет
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Зачем утруждать себя подготовкой проповеди по Ветхому Завету? Большинство проповедников сознательно избегают этого. Во многих церквях год за годом звучат проповеди исключительно по Новому Завету с редкими вкраплениями из Книги Псалмов. Возможно, вы скажете: «Что здесь такого? Мы последователи Иисуса Христа, а о Нем говорится в Новом Завете. Там предостаточно тем для проповеди. Зачем нам искать что-то еще?» Нужно сказать, чтение Ветхого Завета — задача непростая. В нем много истории, которая полна незнакомых и неудобочитаемых имен. На его страницах много войн и насилия, и это нас тоже отталкивает.
А еще в Ветхом Завете упоминается множество странных ритуалов с жертвоприношениями и священниками, запреты на употребление в пищу определенных видов животных (и не только) и другие строгие правила, несоблюдение которых чревато суровыми наказаниями. Какое значение все эти древние обычаи имеют для нас сегодня? И потом, в центре внимания всегда оказывается один избранный народ, Израиль, что само по себе несправедливо по отношению к остальному миру. Кроме того, если все это происходило до пришествия Иисуса, разве в таком случае Ветхий Завет не устарел и не утратил своей значимости? Разумеется, в нем есть интересные истории, которые могли бы лечь в основу простой и ясной проповеди, а некоторые псалмы способны ободрить нас и укрепить нашу веру. Но в остальном попытки проповедовать по Ветхому Завету слишком утомительны для пастора и малопонятны для прихожан. Гораздо проще придерживаться того, что нам и так хорошо известно — Нового Завета.
Если вы рассуждаете именно так, позвольте сразу выделить три причины которые должны заставить вас хотя бы попытаться лучше понять Ветхий Завет и научиться по нему проповедовать.
Ветхий Завет — дар Бога.
Если бы вы получили личный подарок от президента вашей страны или другого важного лица, думаю, вы отнеслись бы к нему с большим вниманием, бережно сохраняя его. Возможно, вы бы даже поставили или повесили его на видном месте. Или представим, что вы сами преподнесли нечто особенное любимому человеку. Подарок очень дорогой, и вам пришлось годами копить на него деньги. А теперь представьте, что этот человек, едва взглянув на ваш дар, даже не потрудился до конца развернуть его. Он отложил его в сторону и вскоре совсем забыл о нем. Что бы вы почувствовали тогда? Во всей вселенной нет никого важнее Бога, и Он любит нас так сильно, что ради нашего спасения принес в жертву собственного Сына. И именно Он дал нам Библию, в том числе и ту ее часть, которую мы сегодня называем Ветхим Заветом. Как чувствует Себя Бог, когда мы отказываемся открывать большую часть Его подарка? Он Сам дал нам эти книги, о чем же говорит тогда наше упорное нежелание даже прикоснуться к ним?
Мы называем Библию Писанием и, разумеется, включаем в это понятие как Новый Завет, так и Ветхий. Но во времена Иисуса и Павла, говоря о Писании, люди имели в виду книги, которые теперь составляют Ветхий Завет. Для них Писание было величайшим даром Бога Своему народу (уступающим по значимости только Самому Господу Иисусу Христу). Они дорожили Писанием, с любовью изучая его и наставляя в нем своих детей.
Поэтому Павел не сомневался, что Тимофей, чья мать и бабка были еврейками, знал Писание (т. е. Ветхий Завет) с самого детства. Апостол призывал своего лучшего ученика тщательно изучать и проповедовать его. Говоря о «священных писаниях» и обо «всем Писании», Павел имел в виду весь Ветхий Завет. Прочитайте, что сказано здесь о Ветхом Завете и о тех причинах, по которым Тимофею надлежало его проповедовать.

Кристофер Райт – Слаще мёда - Как проповедовать Ветхий Завет

Перевод с английского Ольги Розенберг. - М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2023.— 304 с.
ISBN 978-5-905340-46-8

Кристофер Райт – Слаще мёда – Содержание

Часть 1 ЗАЧЕМ ПРОПОВЕДОВАТЬ ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
  • 1. Так говорит Господь
    • Ветхий Завет — дар Бога
    • Ветхий Завет — основание веры
    • Ветхий Завет — Библия Иисуса
  • 2. История и обещание
    • Цель пути
    • Назначение пути
    • История в символах
    • Проповедь как часть истории
  • 3. Взгляд на Иисуса сквозь призму Ветхого Завета
    • Кем считал Себя Иисус?
    • Зачем пришел Иисус?
    • Сколь велико евангелие?
  • 4. Не только Иисус
    • Пренебрежение первоначальным смыслом текста
    • Произвольное толкование
    • Пренебрежение другими важными уроками Бога
    • Упрощение библейской истории
    • Шаблонные проповеди
  • 5. Что связывает нас с Христом?
    • История приближает нас к Христу
    • Обетования приближают нас к Христу
    • Сходства приближают нас к Христу
    • Различия приближают нас к Христу
    • Исторические различия
    • Богословские различия
    • Ответ на призыв Писания приближает нас к Христу
    • Евангелие благодати приближает нас к Христу
Часть 2 КАК ПРОПОВЕДОВАТЬ ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
  • 6. История Бога и наши истории
    • История, дарованная нам Богом
    • Единая библейская история
    • Большие истории в Библии
    • Малые истории
    • Целый мир историй
    • Роль и назначение историй
    • Влияние историй
    • Что делает истории правдивыми?
  • 7. Вопросы повествовательной проповеди
    • Когда и где? Время и место действия
    • Непосредственный контекст
    • Широкий контекст
    • Общий библейский контекст
    • Что и как? Сюжет
    • Кто ? Действующие лица
    • Почему? Рассказчик
    • Почему рассказчик решил поведать нам эту историю?
    • Как рассказчик решил поведать нам эту историю?
    • Что теперь? Читатель
  • 8. Подводные камни повествовательной проповеди
    • Не превращайте повествование в нравоучение
    • Не превращайте повествование в набор духовных уроков
    • Не ищите в повествовании скрытый смысл
    • Не сводите повествование к проповеди доктрин
    • Не тратьте время на мелочи
    • Не давайте заведомо ложных ожиданий
    • Не искажайте суть евангелия
  • 9. Знакомство с законом
    • Закон дарован Богом
    • Закон дарован народу, познавшему Божью благодать
    • Закон готовит Божий народ к миссии Бога
    • Закон отражает характер Бога
    • Закон предвосхищает Божий суд
  • 10. Проповедь по книгам закона
    • Закон Израиля — образец для народов
    • Закон на благо всему человечеству
    • Закон — система ценностей Ветхого Завета
    • Десять заповедей
    • Как быть со смертной казнью?
    • От ветхозаветного закона к современному миру
  • 11. Знакомство с пророками
    • Кто такие пророки?
    • Пророческая речь
    • Пророческий слух
    • Пророческое зрение
    • Пророческое мышление
    • Пророческое сердце
    • Пророческие действия
    • Исторический контекст
  • 12. Проповедь по книгам пророков
    • Выделите главную мысль проповеди
    • Определите методику
    • «Так говорит Господь»: посланник
    • «Виновен по всем пунктам»: судебный процесс
    • «Мы обречены»: горе
    • «Не ожидали?»: обещание
    • Вслушайтесь в слова
    • Они убеждали
    • Они слагали стихи
    • Они писали картины
    • Не спешите с предсказаниями
    • Предсказания-предупреждения
    • Предсказания-поэзия
    • Загляните за горизонт
    • Горизонт 1: эпоха Ветхого Завета
    • Горизонт 2: эпоха Нового Завета
    • Горизонт 3: новое творение
    • Возведите мосты
  • 13. Знакомство с псалмами
    • Поэзия псалмов
    • Слушайте отголоски
    • Всматривайтесь в образы
    • Чувствуйте переживания
    • Многообразие гимнов
    • Гимны хвалы
    • Благодарственные псалмы
    • Псалмы-плачи
    • Псалмы Сиона
    • Царские псалмы
    • Собрание песен
    • Отражение торы
    • Переход от плача к хвале
    • Путешествие по истории Израиля
  • 14. Проповедь по псалмам
    • Песни веры
    • Песни-наставления
    • Песни миссии
    • Примечание к псалмам проклятия
  • 15. Проповедь по книгам мудрости
    • Мудрые книги мудрых людей
    • Книги мудрости и Тора
    • Книги мудрости отличаются от пророческих писаний
    • Книги мудрости воспевают Бога-творца
    • Книги мудрости ставят перед нами трудные вопросы
    • Книги мудрости — мост к евангелию
    • Мудрость в семейной жизни
    • Мудрость в дружбе
    • Мудрость в работе
    • Мудрость в страдании и смерти
    • Библиография
    • Предметно-именной указатель
    • Библейский указатель
Views 632
Rating 5.0 / 5
Added 15.04.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

C
costya2000 2 years ago

Электронная книга продается в ЛитРес: https://www.litres.ru/book/kristofer-rayt/slasche-meda-kak-propovedovat-vethiy-zavet-70458625/

Стоит всего 320 рублей. 

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