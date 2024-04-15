Райт Кристофер – Слаще мёда

Зачем утруждать себя подготовкой проповеди по Ветхому Завету? Большинство проповедников сознательно избегают этого. Во многих церквях год за годом звучат проповеди исключительно по Новому Завету с редкими вкраплениями из Книги Псалмов. Возможно, вы скажете: «Что здесь такого? Мы последователи Иисуса Христа, а о Нем говорится в Новом Завете. Там предостаточно тем для проповеди. Зачем нам искать что-то еще?» Нужно сказать, чтение Ветхого Завета — задача непростая. В нем много истории, которая полна незнакомых и неудобочитаемых имен. На его страницах много войн и насилия, и это нас тоже отталкивает.

А еще в Ветхом Завете упоминается множество странных ритуалов с жертвоприношениями и священниками, запреты на употребление в пищу определенных видов животных (и не только) и другие строгие правила, несоблюдение которых чревато суровыми наказаниями. Какое значение все эти древние обычаи имеют для нас сегодня? И потом, в центре внимания всегда оказывается один избранный народ, Израиль, что само по себе несправедливо по отношению к остальному миру. Кроме того, если все это происходило до пришествия Иисуса, разве в таком случае Ветхий Завет не устарел и не утратил своей значимости? Разумеется, в нем есть интересные истории, которые могли бы лечь в основу простой и ясной проповеди, а некоторые псалмы способны ободрить нас и укрепить нашу веру. Но в остальном попытки проповедовать по Ветхому Завету слишком утомительны для пастора и малопонятны для прихожан. Гораздо проще придерживаться того, что нам и так хорошо известно — Нового Завета.

Если вы рассуждаете именно так, позвольте сразу выделить три причины которые должны заставить вас хотя бы попытаться лучше понять Ветхий Завет и научиться по нему проповедовать.

Ветхий Завет — дар Бога.

Если бы вы получили личный подарок от президента вашей страны или другого важного лица, думаю, вы отнеслись бы к нему с большим вниманием, бережно сохраняя его. Возможно, вы бы даже поставили или повесили его на видном месте. Или представим, что вы сами преподнесли нечто особенное любимому человеку. Подарок очень дорогой, и вам пришлось годами копить на него деньги. А теперь представьте, что этот человек, едва взглянув на ваш дар, даже не потрудился до конца развернуть его. Он отложил его в сторону и вскоре совсем забыл о нем. Что бы вы почувствовали тогда? Во всей вселенной нет никого важнее Бога, и Он любит нас так сильно, что ради нашего спасения принес в жертву собственного Сына. И именно Он дал нам Библию, в том числе и ту ее часть, которую мы сегодня называем Ветхим Заветом. Как чувствует Себя Бог, когда мы отказываемся открывать большую часть Его подарка? Он Сам дал нам эти книги, о чем же говорит тогда наше упорное нежелание даже прикоснуться к ним?

Мы называем Библию Писанием и, разумеется, включаем в это понятие как Новый Завет, так и Ветхий. Но во времена Иисуса и Павла, говоря о Писании, люди имели в виду книги, которые теперь составляют Ветхий Завет. Для них Писание было величайшим даром Бога Своему народу (уступающим по значимости только Самому Господу Иисусу Христу). Они дорожили Писанием, с любовью изучая его и наставляя в нем своих детей.

Поэтому Павел не сомневался, что Тимофей, чья мать и бабка были еврейками, знал Писание (т. е. Ветхий Завет) с самого детства. Апостол призывал своего лучшего ученика тщательно изучать и проповедовать его. Говоря о «священных писаниях» и обо «всем Писании», Павел имел в виду весь Ветхий Завет. Прочитайте, что сказано здесь о Ветхом Завете и о тех причинах, по которым Тимофею надлежало его проповедовать.

Кристофер Райт – Слаще мёда - Как проповедовать Ветхий Завет

Перевод с английского Ольги Розенберг. - М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2023.— 304 с.

ISBN 978-5-905340-46-8

Кристофер Райт – Слаще мёда – Содержание

Часть 1 ЗАЧЕМ ПРОПОВЕДОВАТЬ ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

1. Так говорит Господь Ветхий Завет — дар Бога Ветхий Завет — основание веры Ветхий Завет — Библия Иисуса

2. История и обещание Цель пути Назначение пути История в символах Проповедь как часть истории

3. Взгляд на Иисуса сквозь призму Ветхого Завета Кем считал Себя Иисус? Зачем пришел Иисус? Сколь велико евангелие?

4. Не только Иисус Пренебрежение первоначальным смыслом текста Произвольное толкование Пренебрежение другими важными уроками Бога Упрощение библейской истории Шаблонные проповеди

5. Что связывает нас с Христом? История приближает нас к Христу Обетования приближают нас к Христу Сходства приближают нас к Христу Различия приближают нас к Христу Исторические различия Богословские различия Ответ на призыв Писания приближает нас к Христу Евангелие благодати приближает нас к Христу



Часть 2 КАК ПРОПОВЕДОВАТЬ ВЕТХИЙ ЗАВЕТ