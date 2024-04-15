Райт Кристофер – Слаще мёда
Зачем утруждать себя подготовкой проповеди по Ветхому Завету? Большинство проповедников сознательно избегают этого. Во многих церквях год за годом звучат проповеди исключительно по Новому Завету с редкими вкраплениями из Книги Псалмов. Возможно, вы скажете: «Что здесь такого? Мы последователи Иисуса Христа, а о Нем говорится в Новом Завете. Там предостаточно тем для проповеди. Зачем нам искать что-то еще?» Нужно сказать, чтение Ветхого Завета — задача непростая. В нем много истории, которая полна незнакомых и неудобочитаемых имен. На его страницах много войн и насилия, и это нас тоже отталкивает.
А еще в Ветхом Завете упоминается множество странных ритуалов с жертвоприношениями и священниками, запреты на употребление в пищу определенных видов животных (и не только) и другие строгие правила, несоблюдение которых чревато суровыми наказаниями. Какое значение все эти древние обычаи имеют для нас сегодня? И потом, в центре внимания всегда оказывается один избранный народ, Израиль, что само по себе несправедливо по отношению к остальному миру. Кроме того, если все это происходило до пришествия Иисуса, разве в таком случае Ветхий Завет не устарел и не утратил своей значимости? Разумеется, в нем есть интересные истории, которые могли бы лечь в основу простой и ясной проповеди, а некоторые псалмы способны ободрить нас и укрепить нашу веру. Но в остальном попытки проповедовать по Ветхому Завету слишком утомительны для пастора и малопонятны для прихожан. Гораздо проще придерживаться того, что нам и так хорошо известно — Нового Завета.
Если вы рассуждаете именно так, позвольте сразу выделить три причины которые должны заставить вас хотя бы попытаться лучше понять Ветхий Завет и научиться по нему проповедовать.
Ветхий Завет — дар Бога.
Если бы вы получили личный подарок от президента вашей страны или другого важного лица, думаю, вы отнеслись бы к нему с большим вниманием, бережно сохраняя его. Возможно, вы бы даже поставили или повесили его на видном месте. Или представим, что вы сами преподнесли нечто особенное любимому человеку. Подарок очень дорогой, и вам пришлось годами копить на него деньги. А теперь представьте, что этот человек, едва взглянув на ваш дар, даже не потрудился до конца развернуть его. Он отложил его в сторону и вскоре совсем забыл о нем. Что бы вы почувствовали тогда? Во всей вселенной нет никого важнее Бога, и Он любит нас так сильно, что ради нашего спасения принес в жертву собственного Сына. И именно Он дал нам Библию, в том числе и ту ее часть, которую мы сегодня называем Ветхим Заветом. Как чувствует Себя Бог, когда мы отказываемся открывать большую часть Его подарка? Он Сам дал нам эти книги, о чем же говорит тогда наше упорное нежелание даже прикоснуться к ним?
Мы называем Библию Писанием и, разумеется, включаем в это понятие как Новый Завет, так и Ветхий. Но во времена Иисуса и Павла, говоря о Писании, люди имели в виду книги, которые теперь составляют Ветхий Завет. Для них Писание было величайшим даром Бога Своему народу (уступающим по значимости только Самому Господу Иисусу Христу). Они дорожили Писанием, с любовью изучая его и наставляя в нем своих детей.
Поэтому Павел не сомневался, что Тимофей, чья мать и бабка были еврейками, знал Писание (т. е. Ветхий Завет) с самого детства. Апостол призывал своего лучшего ученика тщательно изучать и проповедовать его. Говоря о «священных писаниях» и обо «всем Писании», Павел имел в виду весь Ветхий Завет. Прочитайте, что сказано здесь о Ветхом Завете и о тех причинах, по которым Тимофею надлежало его проповедовать.
Кристофер Райт – Слаще мёда - Как проповедовать Ветхий Завет
Перевод с английского Ольги Розенберг. - М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2023.— 304 с.
ISBN 978-5-905340-46-8
Кристофер Райт – Слаще мёда – Содержание
Часть 1 ЗАЧЕМ ПРОПОВЕДОВАТЬ ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
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1. Так говорит Господь
- Ветхий Завет — дар Бога
- Ветхий Завет — основание веры
- Ветхий Завет — Библия Иисуса
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2. История и обещание
- Цель пути
- Назначение пути
- История в символах
- Проповедь как часть истории
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3. Взгляд на Иисуса сквозь призму Ветхого Завета
- Кем считал Себя Иисус?
- Зачем пришел Иисус?
- Сколь велико евангелие?
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4. Не только Иисус
- Пренебрежение первоначальным смыслом текста
- Произвольное толкование
- Пренебрежение другими важными уроками Бога
- Упрощение библейской истории
- Шаблонные проповеди
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5. Что связывает нас с Христом?
- История приближает нас к Христу
- Обетования приближают нас к Христу
- Сходства приближают нас к Христу
- Различия приближают нас к Христу
- Исторические различия
- Богословские различия
- Ответ на призыв Писания приближает нас к Христу
- Евангелие благодати приближает нас к Христу
Часть 2 КАК ПРОПОВЕДОВАТЬ ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
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6. История Бога и наши истории
- История, дарованная нам Богом
- Единая библейская история
- Большие истории в Библии
- Малые истории
- Целый мир историй
- Роль и назначение историй
- Влияние историй
- Что делает истории правдивыми?
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7. Вопросы повествовательной проповеди
- Когда и где? Время и место действия
- Непосредственный контекст
- Широкий контекст
- Общий библейский контекст
- Что и как? Сюжет
- Кто ? Действующие лица
- Почему? Рассказчик
- Почему рассказчик решил поведать нам эту историю?
- Как рассказчик решил поведать нам эту историю?
- Что теперь? Читатель
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8. Подводные камни повествовательной проповеди
- Не превращайте повествование в нравоучение
- Не превращайте повествование в набор духовных уроков
- Не ищите в повествовании скрытый смысл
- Не сводите повествование к проповеди доктрин
- Не тратьте время на мелочи
- Не давайте заведомо ложных ожиданий
- Не искажайте суть евангелия
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9. Знакомство с законом
- Закон дарован Богом
- Закон дарован народу, познавшему Божью благодать
- Закон готовит Божий народ к миссии Бога
- Закон отражает характер Бога
- Закон предвосхищает Божий суд
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10. Проповедь по книгам закона
- Закон Израиля — образец для народов
- Закон на благо всему человечеству
- Закон — система ценностей Ветхого Завета
- Десять заповедей
- Как быть со смертной казнью?
- От ветхозаветного закона к современному миру
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11. Знакомство с пророками
- Кто такие пророки?
- Пророческая речь
- Пророческий слух
- Пророческое зрение
- Пророческое мышление
- Пророческое сердце
- Пророческие действия
- Исторический контекст
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12. Проповедь по книгам пророков
- Выделите главную мысль проповеди
- Определите методику
- «Так говорит Господь»: посланник
- «Виновен по всем пунктам»: судебный процесс
- «Мы обречены»: горе
- «Не ожидали?»: обещание
- Вслушайтесь в слова
- Они убеждали
- Они слагали стихи
- Они писали картины
- Не спешите с предсказаниями
- Предсказания-предупреждения
- Предсказания-поэзия
- Загляните за горизонт
- Горизонт 1: эпоха Ветхого Завета
- Горизонт 2: эпоха Нового Завета
- Горизонт 3: новое творение
- Возведите мосты
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13. Знакомство с псалмами
- Поэзия псалмов
- Слушайте отголоски
- Всматривайтесь в образы
- Чувствуйте переживания
- Многообразие гимнов
- Гимны хвалы
- Благодарственные псалмы
- Псалмы-плачи
- Псалмы Сиона
- Царские псалмы
- Собрание песен
- Отражение торы
- Переход от плача к хвале
- Путешествие по истории Израиля
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14. Проповедь по псалмам
- Песни веры
- Песни-наставления
- Песни миссии
- Примечание к псалмам проклятия
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15. Проповедь по книгам мудрости
- Мудрые книги мудрых людей
- Книги мудрости и Тора
- Книги мудрости отличаются от пророческих писаний
- Книги мудрости воспевают Бога-творца
- Книги мудрости ставят перед нами трудные вопросы
- Книги мудрости — мост к евангелию
- Мудрость в семейной жизни
- Мудрость в дружбе
- Мудрость в работе
- Мудрость в страдании и смерти
- Библиография
- Предметно-именной указатель
- Библейский указатель
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