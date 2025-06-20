Зачем утруждать себя подготовкой проповеди по Ветхому Завету? Большинство проповедников сознательно избегают этого. Во многих церквях год за годом звучат проповеди исключительно по Новому Завету с редкими вкраплениями из Книги Псалмов. Возможно, вы скажете: «Что здесь такого? Мы последователи Иисуса Христа, а о нем говорится в Новом Завете. Там предостаточно тем для проповеди. Зачем нам искать что-то еще?»

Нужно сказать, чтение Ветхого Завета - задача непростая. В нем много истории, которая полна незнакомых и неудобочитаемых имен. На его страницах много войн и насилия, и это нас тоже отталкивает. А еще в Ветхом Завете упоминается множество странных ритуалов с жертвоприношениями и священниками, запреты на употребление в пищу определенных видов животных (и не только) и другие строгие правила, несоблюдение которых чревато суровыми наказаниями. Какое значение все эти древние обычаи имеют для нас сегодня? И потом, в центре внимания всегда оказывается один избранный народ, Израиль, что само по себе несправедливо по отношению к остальному миру. Кроме того, если все это происходило до пришествия Иисуса, разве в таком случае Ветхий Завет не устарел и не утратил своей значимости? Разумеется, в нем есть интересные истории, которые могли бы лечь в основу простой и ясной проповеди, а некоторые псалмы способны ободрить нас и укрепить нашу веру. Но в остальном попытки проповедовать по Ветхому Завету слишком утомительны для пастора и малопонятны для прихожан. Гораздо проще придерживаться того, что нам и так хорошо известно - Нового Завета.

Если вы рассуждаете именно так, позвольте сразу выделить три причины, которые должны заставить вас хотя бы попытаться лучше понять Ветхий Завет и научиться его проповедовать.

Кристофер Райт - Ветхозаветная проповедь - Древняя весть для современного мира

Пер. с англ. О. Розенберг

Черкассы: Коллоквиум, 2017 - 294 с.

ISBN 978-966-8957-63-5

Chris Wright 2015

This translation of Sweeter than Honey is published by arrangement with the Piquant agency.

Кристофер Райт - Ветхозаветная проповедь - Древняя весть для современного мира - Содержание

часть 1 ЗАЧЕМ ПРОПОВЕДОВАТЬ ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

1. Так говорит Господь

2. История и обещание Цель пути Назначение пути История в символах Проповедь как часть истории

3. Взгляд на Иисуса сквозь призму Ветхого Завета Кем считал себя Иисус?

4. Не только Иисус

5. Что связывает нас с Христом?

часть 2 КАК ПРОПОВЕДОВАТЬ ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

6. История Бога и наши истории

7. Вопросы повествовательной проповеди

8. Подводные камни повествовательной проповеди

9. Знакомство с законом

10. Проповедь по книгам закона

11. Знакомство с пророками

12. Проповедь по книгам пророков

13. Знакомство с псалмами

14. Проповедь по псалмам

15. Проповедь по книгам мудрости

Библиография

Предметно-именной указатель

Библейский указатель

Кристофер Райт - Ветхозаветная проповедь - Древняя весть для современного мира - Ветхий Завет - дар Бога

Если бы вы получили личный подарок от президента вашей страны или другого важного лица, думаю, вы отнеслись бы к нему с большим вниманием, бережно сохраняя его. Возможно, вы бы даже поставили или повесили его на видном месте. Или представим, что вы сами преподнесли нечто особенное любимому человеку. Подарок очень дорогой, и вам пришлось годами копить на него деньги. А теперь представьте, что этот человек, едва взглянув на ваш дар, даже не потрудился до конца развернуть его. Он отложил его в сторону и вскоре совсем забыл о нем. Что бы вы почувствовали тогда? Во всей вселенной нет никого важнее Бога, и он любит нас так сильно, что ради нашего спасения принес в жертву собственного Сына. И именно он дал нам Библию, в том числе и ту ее часть, которую мы сегодня называем Ветхим Заветом. Как чувствует себя Бог, когда мы отказываемся открывать большую часть его подарка? Он сам дал нам эти книги, о чем же говорит тогда наше упорное нежелание даже прикоснуться к ним?

Мы называем Библию Писанием и, разумеется, включаем в это понятие как Новый Завет, так и Ветхий. Но во времена Иисуса и Павла, говоря о Писании, люди имели в виду книги, которые теперь составляют Ветхий Завет. Для них Писание было величайшим даром Бога своему народу (уступающим по значимости только самому Господу Иисусу Христу). Они дорожили Писанием, с любовью изучая его и наставляя в нем своих детей.

Поэтому Павел не сомневался, что Тимофей, чья мать и бабка были еврейками, знал Писание (т. е. Ветхий Завет) с самого детства. Апостол призывал своего ученика тщательно изучать и проповедовать его. Говоря о «священных писаниях» и обо «всем Писании», Павел имел в виду весь Ветхий Завет. Прочтите, что сказано здесь о Ветхом Завете и о тех причинах, по которым Тимофею надлежало проповедовать его.

А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен. Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.

Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его: проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. (2 Тим. з, 14 - 4, 2)

Прежде всего, священные писания (не будем забывать, что Павел имел в виду Ветхий Завет) ведут человека ко спасению верою во Христа Иисуса. Они готовят путь для Мессии Иисуса, свидетельствуя о том, что Бог, который так часто спасал свой народ в прошлом, в Иисусе даровал спасение всем народам земли. Павел знал это, потому что посвятил свою жизнь обращению людей к вере в Иисуса, опираясь на Ветхий Завет в качестве обоснования своей вести. Итак, Ветхий Завет ни в коем случае нельзя считать устаревшим. Он возвещает спасение и указывает путь к Спасителю.

Кроме того, ветхозаветные Писания богодухновенны. Это слово часто трактуют как «вдохновлены Богом». Однако речь здесь идет не о том вдохновении, которое мы привыкли ассоциировать с созданием произведений искусства, музыкой великих композиторов или талантливой игрой в футбол. Хотя слова Ветхого Завета записаны обычными людьми, мало чем отличавшимися от нас, все это исходило из уст самого Бога.

Представьте себе, что вы журналист, приглашенный на организованную правительством пресс-конференцию. Пресс-секретарь делает заявление, и у вас тут же возникает вопрос: «На какие источники вы ссылаетесь?» Вам отвечают, что заявление сделано непосредственно со слов президента (или премьер-министра). Иными словами, все сказанное подкреплено авторитетом президента, как если бы вы услышали это из его собственных уст. Вы уже не можете отнестись к этому без должного внимания.

Так же обстоит дело с Писанием - в том числе и с Ветхим Заветом.

Мы читаем в нем именно то, что хотел сказать нам Бог. Поэтому он обладает непререкаемым авторитетом. Разумеется, нам по-прежнему важно знать, что означали эти слова для тех, кто первым услышал их, и что они означают для нас сегодня, а также определиться с тем, каков должен быть наш отклик на прочитанное. Это непросто, но в то же время необходимо и похвально, ведь каждое слово исходит от самого Бога.

Наконец, Павел называет ветхозаветные писания полезными. Затем он перечисляет все то, чем Писание может быть полезно для нас («для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности»). Все это должно иметь место в церкви, чтобы помочь людям уже сейчас жить богоугодной жизнью. Вот почему за этим перечнем немедленно следует призыв к Тимофею проповедовать слово. Ветхий Завет не просто вел людей к вере и спасению во Христе в прошлом. Мы не можем отбросить его теперь, когда мы обратились ко Христу. Ни в коем случае. Он исходит от Бога и несет в себе авторитет Бога, а потому сохраняет свою актуальность для нас. Мы можем и должны обращаться к Ветхому Завету для научения и наставления на истинный путь - к чему и призывал Тимофея Павел. Повторюсь, нам предстоит разобраться, каким образом Ветхий Завет остается для нас актуальным. Разумеется, нам нет необходимости в точности выполнять все, о чем там говорится. Об этом мы скажем позднее. На данном этапе достаточно признать, что Ветхий Завет сохраняет свой авторитет (поскольку он дарован нам Богом) и актуальность (поскольку он полезен для христианина).

Ветхий Завет - основание веры

Случалось ли вам прийти на совещание в самом конце и попытаться высказаться на важную тему, оставшуюся в повестке дня? Вы понятия не имеете о том, что было сказано за последний час, но остальные участники беседы уже пришли к общему выводу на основании предшествовавшей дискуссии. Не зная, что происходило до вашего появления, вы можете неправильно истолковать сказанное кем-то в конце беседы. Собравшиеся же за столом слышали, что было сказано, и потому им нет необходимости повторяться. Все сказанное ранее воспринимается ими как должное. Но вас там не было. Возможно, вы много пропустили и теперь плохо понимаете, о чем речь, особенно если принятые ранее решения имеют большое значение.

Читая только Новый Завет, вы поступаете примерно так же, как человек, опоздавший на совещание и пропустивший как сами обсуждения, так и момент принятия важных решений. Дело в том, что Новому Завету предшествует все сказанное и сделанное Богом на страницах Ветхого Завета, и ему нет необходимости повторяться. Сюда входят и некоторые основополагающие истины библейской христианской веры. Вот лишь несколько важных ветхозаветных тем, которые в Новом Завете рассматриваются в контексте наших отношений с Христом.

Творение. Не только в первых главах Бытия, но и в других отрывках (в Псалмах и в некоторых пророческих писаниях) содержится истина об окружающем нас мире. Он не возник в результате случайного стечения обстоятельств. Вселенная - не иллюзия и не простое скопление атомов. Все сущее (кроме Бога) было создано и устроено единым живым Богом. Постоянно поддерживаемое Богом, принадлежащее ему одному, творение непрестанно славит своего создателя. Бог любит все, что сотворил. Именно это возвещает Ветхий Завет и предполагает Новый.

Бог. Кого мы обозначаем словом Бог (или его эквивалентами на любом другом языке)? О ком говорили авторы Нового Завета, используя греческое слово теос7. Ответ может показаться очевидным, но это очень важный вопрос, поскольку в мире существует множество богов и не меньше понятий о Боге как в прошлом, так и в настоящем. Поэтому даже слова Иисус - Бог могут трактоваться неоднозначно, если мы не дадим четкого определения слову Бог. Такое определение, разумеется, не вызывало трудностей у авторов Нового Завета: под этим словом они подразумевали Бога, явившего себя в Ветхом Завете, в истории, жизни и богослужении древнего Израиля. Они говорили о Боге, чье имя обычно переводится как Господь. Им не было необходимости повторять неизмеримо глубокие откровения ветхозаветных писаний. Они уже знали их и того, о ком в них писали сами.

Посему Ветхий Завет необходимо изучать для познания истинного Бога - того, с кем мы встретились, когда он жил среди нас в облике Иисуса Христа. Если мы этого не сделаем, мы рискуем ассоциировать

Иисуса с искаженными представлениями о божестве, внушенными нам нашей культурой или религией.

Человек. Кто мы и что значит быть человеком? Именно в Ветхом Завете содержатся те основополагающие истины, которые нам необходимо знать о себе. Мы Божьи творения (не боги и не ангелы). Однако Бог создал нас по своему образу и доверил нам власть над остальным творением, поручив заботиться о нем и не злоупотреблять своей властью.

Грех. Что случилось с миром? Всевозможные религии и философии предлагают самые разные ответы на этот вопрос. Ветхий Завет не оставляет сомнений в том, что человек восстал против своего творца. Мы не захотели довериться его совершенной благости и предпочли непослушание. Ветхий Завет свидетельствует о том, как глубоко проник грех в наши души, распространив свое влияние на всю нашу личность, на каждое поколение и общество. Только до конца осознав глубину проблемы (благодаря Ветхому Завету), можно понять всю масштабность ее решения, дарованного Богом во Христе через Новый Завет.

Божий план. В Быт. 3-11 повествуется о том, что произошло с человеческим родом - с каждым отдельным человеком и каждым народом. Земля проклята, а народы рассеяны. В двенадцатой главе Книги Бытия говорится о Божьем плане решения этой проблемы. Призвание Авраама стало первым шагом к осуществлению великого плана искупления, раскрытого в полной мере в последующих книгах Библии. Господь обещал обратить проклятие в благословение. Он действовал через потомков Авраама, чтобы благословить все народы на земле и в конечном итоге восстановить все творение, создав новые небеса и новую землю (Ис. 65,17-25). Таков великий план божественного спасения мира (человека и природы), осуществленный Христом в Новом Завете. Новый Завет содержит окончательное решение проблемы, но ее глубину и масштабность Божьего обетования можно оценить лишь в свете Ветхого Завета. Мы сможем полнее и яснее понять евангелие, если впервые услышим его в Ветхом Завете.

Итак, изучение и проповедь по Ветхому Завету способствует лучшему пониманию основополагающих истин, которым Бог тысячи лет учил свой народ, прежде чем послать в мир своего Сына. Ограничивая себя чтением и проповедью Нового Завета, мы будто хотим жить на верхнем этаже дома, не имеющего основания и нижних этажей, или наслаждаться плодами дерева, лишенного корней и ствола.