Николас Томас Райт - Бог в обществе - Как Библия говорит правду властям сегодня

Оглядываясь назад, на последние двадцать лет, я обнаруживаю, что меня все больше занимает вопрос о том, как говорить о Боге на общественном форуме. Большая часть моего раннего обучения и воспитания считала само собой разумеющимся, что моя задача как библеиста и священника - научить церковь читать Библию и жить по-христиански, а единственное, что я могу сказать «внешнему миру», — это призыв покаяться и уверовать в Иисуса.

Средние годы моего служения - сначала в качестве декана в оживленном соборе, затем каноника Вестминстера, а потом епископа Дарема с местом в Палате лордов - заставили меня обратиться к самым разным вопросам о вере и общественной жизни. До этого момента они не сильно влияли на мое мышление, не говоря уже о чтении Библии, хотя изучение Иисуса, в частности, проложило мне путь. Как только вы начинаете понимать, что он подразумевал под Царством Божьим, эти вопросы уже нельзя откладывать надолго. Эта книга - небольшая выборка из того, что я стал говорить в результате.

В них тоже есть призыв покаяться и поверить в Иисуса, но в гораздо более широком смысле. Они имеют отношение к обществу и культуре в целом, а не просто к вызову отдельным людям. (Несмотря на то, что мне иногда говорят, я твердо верю, что каждый человек должен сам принять этот вызов. Мы не можем прятаться за общественным или корпоративным видением.) Иисус предупреждал своих современников, чтобы они читали знамения времени; его послание было адресовано целым городам и всей культуре, а не только одному человеку здесь и другому там. Это либо послание для всего мира, либо оно бессмысленно. В конце Евангелия от Матфея (Мф.28:18) Иисус утверждает, что Ему дана «всякая власть на небе и на земле». Я пытался понять - и выразить - то, что это может означать в наши дни.

Одним из «признаков нашего времени» является то, что обращение христианской вести к широкому миру является трудным и спорным. Мы долгое время жили в неявной разделенной вселенной, где «Бог», если Он есть, отстранен от этого мира, оставляя нас самих за себя (и, возможно, посещая Его по воскресеньям). Иногда говорят, будто это разделение является неизбежным результатом современного научного знания, но это просто ошибка: идея разделенного мира, в котором Бог или боги находятся далеко, — это древнее эпикурейство, возрожденное по другим причинам в современной Западной Европе и затем использованное некоторыми учеными (не всеми) в качестве рамки для демонстрации своих открытий. Все это - тема для другого раза, хотя важно видеть, как то, что наша культура часто принимает как должное, само по себе является продуктом особых интересов и, зачастую, особых молитв.

Я же хочу сказать, что части, из которых состоит эта книга, - это несколько моих разнообразных попыток объединить послание Иисуса - в его большом библейском контексте - и вызовы современного общественного и политического мира. В некоторых случаях я говорил с другими христианами об этой задаче и о том, как она может выглядеть. В некоторых других - например, на лекции в Лондонской школе экономики - я действительно пытался это сделать. В некоторых случаях я думаю, что это было и то, и другое.

Такая книга, как эта, обязательно будет повторяться. Можно, конечно, превратить ее в книгу другого рода, взяв различные темы, которые пересекаются и повторяются, и изложить их систематически, но это потребует более широких рамок и соединения большого количества точек. Я надеюсь, что эффект будет заключаться в добавлении все новых и новых уточняющих слоев за счет освещения схожих тем, но под разными углами зрения. Я также надеюсь, что ощущение яркого, непосредственного представления будет передано.

Райт, Николас Томас. Бог в обществе. Как Библия говорит правду властям сегодня

Николас Томас Райт; [текст переведен в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с издания: Wright N.T. God in Public. How the Bible speaks truth to power today. SPCK, 2016.]

Электронное издание, Москва - Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024. – 227 с.

Серия «Современное богословие».

ISBN 978–0–281–07424–2 (англ).

Николас Томас Райт - Бог в обществе - Как Библия говорит правду властям сегодня

Предисловие

Глава 1. Павел и Библия в завтрашнем мире

Глава 2. Библия и постмодернистский мир

Глава 3. Пилат, кесарь и библейская истина

Глава 4. Бог, земные силы и террор

Глава 5. Власть, вера и закон

Глава 6. Бог, власть и расцвет человечества

Глава 7. Сильная глупость Бога в мире глупой силы

Глава 8. Христианская добродетель в мире и войне

Глава 9. Христианская вера в общественной жизни

Глава 10. Иисус и Царство Божье, тогда и сейчас