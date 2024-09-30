Николас Томас Райт - Как Бог стал царем - Забытая история Евангелий

Вопрос о том, как мы можем читать Евангелия, публично и частным образом, является непростым. На протяжении многих лет я с удовольствием изучаю различные способы выполнения этой главной задачи. Думаю, что большинство общин никогда не слышали, чтобы Евангелие читалось, или "исполнялось", до конца. В наших церквях есть немало людей, обладающих драматическим талантом для этого. Многие священнослужители никогда не задумывались о том, чтобы позволить большим отрывкам Священного Писания обрамлять литургию, а не наоборот; это было сделано в качестве эксперимента в одной из церквей Дарема во время Великого поста 2010 года, и это прекрасно сработало.

Кроме того - и это действительно поразительно, если задуматься - большинство практикующих христиан, включая большинство священнослужителей, никогда не садились наедине и не читали за один присест одно или несколько Евангелий. Эти книги не длинные. Это не "Война и мир", но они не менее захватывающие, чем некоторые великие романы. Нам необходимо избавиться от некоторых запретов и поэкспериментировать с тем, как позволить Евангелиям по-новому донести свою мысль. Проповедникам и учителям также необходимо справиться с задачей передачи волнения и драматизма всей книги, чтобы слушатели были вовлечены как в новое поклонение, так и в стремление читать и жить ею самостоятельно.

Кроме того, нам необходимо попробовать новые способы молитвы по Евангелию. Многие с пользой для себя применяют метод Игнатия вхождения в историю, становясь ее персонажем. Представьте себя в роли стороннего наблюдателя, наблюдающего за тем, как Иисус спит в лодке, а вокруг него паникуют ученики, или в роли лишнего гостя за обеденным столом, который вдруг задается вопросом: "Господи, это ведь не я?". Оставайтесь там достаточно долго, чтобы услышать, что Он хочет сказать именно Вам. Этот метод хорошо известен, и это справедливо.

Но есть способы делать это и на корпоративном уровне. Опять же, будьте новаторами. Читайте Евангелия так, как они того стоят, а стоят они гораздо больше, чем мы обычно думаем. Например, прочитайте Матфея и позвольте молитве "Отче наш", которую Матфей ставит в центр Нагорной проповеди, стать молитвой, которой вы молитесь после каждой главы или раздела, чтобы подвести итог и собрать воедино все, что вы читали. Или попробуйте сделать то же самое с Евангелием от Иоанна, используя великую Первосвященническую молитву Иисуса в Ин. 17. Дело в том, что если правда, что в Иисусе Бог действительно "стал царем", то это не может оставаться просто "информацией", о которой мы узнаем из головы. Это то, о чем мы должны молиться, то, что через молитву должно стать новой реальностью в наших жизнях и наших сообществах.

Вся эта книга посвящена новой реальности, новой реальности Иисуса и Его провозглашения Царства Божьего. Новой реальности истории, настолько взрывной (в отличие от запутанного, мутного, "самопомощного" мира неканонических Евангелий!), что церковь многих поколений сочла ее слишком сложной для восприятия и поэтому выхолостила ее, разрезала на мелкие кусочки, превратила в небольшие уроки, вместо того чтобы дать возможность ощутить ее полное воздействие. Отчасти трагедия современной церкви, как я утверждаю, заключается в том, что "ортодоксы" предпочли вероучение царству, а "неортодоксы" пытались получить царство без вероучения. Пришло время соединить то, что никогда не должно было быть разделено. В Иисусе живой Бог стал Царем всего мира. Эти книги не только рассказывают о том, как это произошло. Они являются главным средством, с помощью которого те, кто их читает и молится, могут помочь сделать это Царство реальностью в завтрашнем мире. Мы слишком долго неправильно понимали Евангелия. Настало время, в силе и радости Духа, вернуться на правильный путь.

Райт, Николас Томас - Как Бог стал царем - Забытая история Евангелий

Николас Томас Райт; [текст переведен в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с издания: Wright N.T. How God became King: The Forgotten Story of the Gospels, HarperCollins Publishers, 2012.]

Электронное издание, Москва-Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024. – 303 с.

Серия «Современное богословие».

ISBN 978-0-06-173057-3 (англ).

Николас Томас Райт - Как Бог стал царем - Забытая история Евангелий

Предисловие

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ПУСТОЙ ПЛАЩ

Глава 1. Отсутствующая середина

Глава 2. Противоположная проблема. Все тело, без плаща

Глава 3. Неадекватные ответы

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Глава 4. История Израиля

Глава 5. История Иисуса как история Бога Израиля

Глава 6. Начало работы обновленного Божьего народа

Глава 7. Столкновение царств

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: ЦАРСТВО И КРЕСТ

Глава 8. Где мы застряли. Просвещение, власть и империя

Глава 9. Царство и Крест в четырех измерениях

Глава 10. Царство и Крест. Переделка смыслов

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ: ВЕРОУЧЕНИЕ, КАНОН И ЕВАНГЕЛИЕ

Глава 11. Как праздновать Божью историю

Заключение