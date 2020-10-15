Райт Николас Томас - все книги на русском языке - в 1 файле

Николас Томас Райт - Библиотека Эсхатос - Все книги на русском языке

Друзья, библиотека сайта Эсхатос пополнилась весьма ценным сокровищем - создан файл в формате djvu, в котором собраны все книги Николаса Томаса Райта, переведенные на русский язык.

Для создания этого общего файла отбирались файлы книг Николаса Томаса Райта лучшего качества, они дорабатавались:

создавалось точное и продробное оглавления для удобства навигации по книге

исправлялись недостатки сканирования отдельных книг

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Администрация богословского клуба Эсхатос считает создание файлов одного автора или одного цикла весьма полезным для студентов, магистрантов и докторантов - ведь такими файлами очень удобно пользоваться для написания работ и диссертаций, поиск возможен сразу по всем произведениям автора.

Считаем, что такие файлы в состоянии заменить модули для Цитаты, но для них создания не требуется столько тяжелого труда по переводу текста книг в файлы формата .html для программы Цитата из Библии - BibleQuote.

При появлении новых книг того же автора их легко можно добавить в существующий файл.

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Николас Томас Райт - Библиотека Эсхатос - Все книги на русском языке - Содержание объединенного файла

В объединенный файл произведений Николаса Томаса Райта в библиотеке Эсхатос вошли следующие книги:

Истоки христианства и вопрос о Боге: Новый Завет и народ Божий - Коллоквиум, 2013 Иисус и победа Бога - ББИ, 2005 Воскресение Сына Божьего - ББИ, 2011 Апостол Павел и верность Бога - Коллоквиум, 2015

Авторитет Писания и власть Бога - Коллоквиум, 2007

Бог есть. Что дальше? Как стать теми, кем мы призваны быть - Эксмо, 2011

Божий Суд : Что нас ждет на самом деле согласно Библии - Эксмо, 2013

Главная тайна Библии: Смерть и жизнь после смерти в христианстве - Эксмо, 2009

Иисус. Надежда постмодернистского мира - Коллоквиум, 2006

Иисус : последние дни. Что же произошло на самом деле - Эксмо,2009

Иуда и Евангелие Иисуса - Эксмо, 2009

Настоящее христианство : Простые истины, которые изменят вашу жизнь - Эксмо, 2010

Тайна зла: откровенный разговор с Богом - Эксмо, 2010

Что на самом деле сказал апостол Павел. Был ли Павел из Тарса основателем христианства? - ББИ, 2010

Популярный комментарий - 13 книг - ББИ, 2008-2013: Матфей. Евангелие. Популярный комментарий - ББИ, 2008 Марк. Евангелие. Популярный комментарий - ББИ, 2008 Лука. Евангелие. Популярный комментарий - ББИ, 2008 Иоанн. Евангелие. Популярный комментарий - ББИ, 2009 Деяния Апостолов. Популярный комментарий - ББИ, 2010 Павел. Послания к Римлянам. Популярный комментарий - ББИ, 2009 Павел. Послания к Коринфянам. Популярный комментарий - ББИ, 2010 Павел. Послания к Галатам и Фессалоникийцам. Популярный комментарий - ББИ, 2008 Павел. Послания из тюрьмы: Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам, Филимону. Популярный комментарий - ББИ, 2009 Павел. Пастырские послания. I и II Послания к Тимофею и Послание к Титу. Популярный комментарий - ББИ, 2008 Послание к Евреям. Популярный комментарий - ББИ, 2008 Ранние христианские письма. Иаков, Петр, Иоанн и Иуда. Популярный комментарий - ББИ, 2013 Откровение Иоанна. Популярный комментарий - ББИ, 2013



Николас Томас Райт - ведущий библеист современности - Библиотека Эсхатос - Все книги на русском языке

Николас Томас Райт родился 01/12/1948, в настоящее время является одним из ведущих библеистов и богословов современности.

B 2003 - 2010 гг - епископ Даремский. Профессор Нового Завета в Оксфордском и Кембриджском университетах. Н.Т. Райт является автором многочисленных исследований о Новом Завете.

Сайт www.ntwrightpage.com

По иронии судьбы Н. Т. Райт имеет славу либерального богослова у консерваторов и консервативного у либералов.

Богословие «Нового взгляда на Павла» поставило под сомнение выводы Лютера. Мы можем прочесть в статье из второго тома «Словаря Нового Завета» ББИ «Павел и его интерпретаторы»:

«Богословие Реформации (где многое было завязано на личный опыт обращения Лютера) выдернуло Павлово учение об оправдании верой из его изначального контекста и перенесло в самый центр сотериологии.

На самом деле Павла волновала судьба язычников (где именно их место в божественном замысле о мире?), но из этой конкретной заботы теологи сделали абстрактный доктринальный ответ на отчаяние людей от своей неспособности жить в соответствии с нравственными требованиями Закона или на гордыню тех, кто пытается оправдаться Законом».

Позиция Н. Т. Райта бескомпромисна, он считает:

"Слишком долго мы смотрели на Писание как люди 19-го столетия и задавались вопросами 16-го столетия. Пришло время увидеть его глазами первых христиан и поставить вопросы, актуальные для нашего времени".

Уважаю мнение Дениса, высказанное у нас на Эсхатосе:

"Близкое знакомство с его работами может помочь ответить на вопрос, искренен ли Райт в защите христианства перед лицом современного мира, или он очередной модернист, уводящий мир от Христа.

Я лично думаю (на основании прочитанного), что Райт действительно искренний христианин, чем радящийся в христианство либерал. Думаю, это могут подтвердить все, кто действительно читает его работы. Именно поэтому я думаю, что он лично мне скорее друг, чем враг (как лично мне является другом любой искренний христианин). И мне кажется, что после внимательного знакомства с его работами у вас может сложиться такое же впечатление. "Воскресение Сына Божия" - это как раз та работа, которую стоит прочитать полностью, прежде чем поместить Райта в существующий спектр собственного мировоззрения."

Русскоязычному читателю еще только предстоит ознакомиться с многими работами известнейшего богослова и Эсхатос обязательно будет освещать все вновь выходящие книги автора.

Последний вариант сборки содержит 30 книг Николаса Томаса Райта.