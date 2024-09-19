Райт Николас Томас - Кульминация Завета - Христос и Закон в богословии апостола Павла

Теология Павла может изначально рассматриваться как достойный и правдоподобный объект изучения, интегрированный с другими способами прочтения Павла (а не противопоставленный им). Но как мы должны его исследовать? Недостаточно просто рассмотреть конкретные темы, затронутые Павлом в разных местах его посланий. Важно также задавать вопросы об основополагающей (или, выражаясь метафорически, всеохватывающей) структуре его системы верований. Какие варианты были открыты для него на этом уровне, и какие (если таковые были) он принял? Здесь мы имеем дело с вопросами, слишком большими, чтобы их можно было часто видеть на поверхности: вопросы монизма и дуализма; язычества, пантеизма, политеизма; монотеизма, его типов, альтернатив и последствий.

Несмотря на почти полное отсутствие подобных тем в последних работах о Павле, я убежден, что если мы действительно изучаем богословие Павла, то эти вопросы должны быть, по крайней мере, на столе, если мы не хотим обречь себя на поверхностность. В конечном счете, богословие - это все о больших целых, о мировоззрениях, которые определяют и доминируют в повседневном решении различных вопросов. Когда все сказано и сделано, большинство, возможно, все великие мыслители и писатели могут и должны быть изучены на этом уровне.

Христология является для Павла средством переопределения личности Бога, а также средством переопределения самого Бога. С этим двойным переопределением в точности коррелирует его переосмысление Торы. Для евреев Тора была одновременно и уставом народа Божьего, и полным и окончательным откровением Самого Бога. Если Иисус взял на себя эту двойную роль, то нет ничего удивительного в том, что Он взял на себя именно роль Торы в понимании Павлом замысла единого Бога. Как будто Тора была создана для того, чтобы однажды пришел помазанный представитель Божьего народа, который будет делать и быть тем, чем была и была Тора, только на этот раз делать это успешно и быть ею в полной мере.

Христос для Павла не выполняет роль одной лишь Торы. Всегда Христос и Дух вместе переосмысливают народ Божий; часто Христос и Дух вместе переосмысливают самого Бога. Если Христос и Дух заново определяют народ Божий, то очевидно, что признаком этого определения является не владение или соблюдение Торы, а вера, которая вызывается работой Духа.

Райт, Николас Томас. Кульминация Завета. Христос и Закон в богословии апостола Павла

Николас Томас Райт; [текст переведен в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с издания: Wright N.T. THE CLIMAX OF THE COVENANT. Christ and the Law in Pauline Theology, T&T Clark Ltd, 1991.]

Электронное издание, Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024. – 343 с.

Серия «Современное богословие».

ISBN 0 567 29594 X (англ).

Николас Томас Райт - Кульминация Завета. Христос и Закон в богословии апостола Павла - Содержание

Предисловие

Введение

1. Христос, Закон и "паулинское богословие

i. Что такое "Паулинское богословие"?

ii. Противоречия, напряженность, непоследовательность, антиномии и другие тревожные вещи

iii. Доказательства, аргументы, утверждения, рационализации и оправдания18

iv. Предварительные вопросы

Часть первая: Исследования в области христологии Павла

2. Адам, Израиль и Мессия

i. Введение29

ii. Адам и Израиль в еврейской литературе

iii. Павел: 1-е Коринфянам 15:20-57

iv. Римлянам 5:12-21

3. ΧΡΙΣΤΟΣ как "Мессия" у Павла: Филимон 6

i. Введение

ii. Χριστός у Павла: предварительная гипотеза

iii. Филимон

iv. Заключение

4. Иисус Христос - Господь: Филиппийцам 2:5-11.67

i. Введение

ii. Адам в Послании к Филиппийцам

iii. ἁρπαγμός и смысл Филиппийцам 2:5-11 a. Лайтфут и Мартин b. Другие анализы c. О неиспользовании преимуществ iv. Адам и воплотившийся Господь v. Заключение



5. Поэзия и богословие в Послании к Колоссянам 1:15-20

i. Поэма

ii. Предыстория поэмы

iii. Поэзия и теология

iv. Заключение

6. Монотеизм, христология и этика: 1 Коринфянам 8

i. Введение

ii. Обстановка в религиозной истории первого века

iii. Монотеизм как основа аргументации Павла

iv. Монотеизм, христология и новая община

v. Заключение

Часть вторая: Павел и Закон

7. Проклятие и завет: Галатам 3:10-14

i. Галатам 3: Введение

ii. Отправная точка

iii. Проклятие: 3:10

iv. Аввакум и Левит: 3:11-12

v. Крест: 3:13

vi. Результат: Благословение и Дух (3:14)

vii. Заключение

8. Семя и Посредник: Галатам 3:15-20

i. Введение

ii. Единое семя: 3:15-18

iii. Один Бог, один народ, без посредника: 3:19-22

iv. Заключение

9. Отраженная слава: 2 Коринфянам 3

i. Введение

ii. 2 Коринфянам 3:1-11 в контексте

iii. Причина смелости: 3:12-17

iv. Слава и зеркало: 3:18

v. Выводы

10. Оправдание Закона: Нарративный анализ и Римлянам 8:1-11

i. Введение

ii. Римлянам 7: тенденциозный очерк

iii. Римлянам 8:1-11: структура аргументации

iv. Римлянам 8:3-4: анализ повествования

v. Заключение

Приложение: Конспект Послания к Римлянам 7:1-8:11

11. Значение περὶ ἁμαρτίας в Римлянам 8:3

i. Введение

ii. Предыстория: Использование LXX

iii. Невольный и/или невежественный грех

12. Отголоски Каина в Послании к Римлянам 7

i. Введение

ii. Каин в Послании к Римлянам 7

Заключение: Кульминация завета

13. Христос, Закон и народ Божий: проблема Римлянам 9-11

i. Введение

ii. Послание к Римлянам 9-11 в рамках Римлянам и Паулинской теологии

iii. Послание к Римлянам 9-11 само по себе

iv. Римлянам 9:1-5

v. Римлянам 9:6-29

vi. Римлянам 9:30-10.21

vii. Римлянам 11

viii. Герменевтика и богословие

14. Природа паулинского богословия