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Райт Николас Томас - Кульминация Завета - Христос и Закон в богословии апостола Павла

Райт, Николас Томас. Кульминация Завета. Христос и Закон в богословии апостола Павла
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, Wright Nicholas Thomas
Теология Павла может изначально рассматриваться как достойный и правдоподобный объект изучения, интегрированный с другими способами прочтения Павла (а не противопоставленный им). Но как мы должны его исследовать? Недостаточно просто рассмотреть конкретные темы, затронутые Павлом в разных местах его посланий. Важно также задавать вопросы об основополагающей (или, выражаясь метафорически, всеохватывающей) структуре его системы верований. Какие варианты были открыты для него на этом уровне, и какие (если таковые были) он принял? Здесь мы имеем дело с вопросами, слишком большими, чтобы их можно было часто видеть на поверхности: вопросы монизма и дуализма; язычества, пантеизма, политеизма; монотеизма, его типов, альтернатив и последствий.
Несмотря на почти полное отсутствие подобных тем в последних работах о Павле, я убежден, что если мы действительно изучаем богословие Павла, то эти вопросы должны быть, по крайней мере, на столе, если мы не хотим обречь себя на поверхностность. В конечном счете, богословие - это все о больших целых, о мировоззрениях, которые определяют и доминируют в повседневном решении различных вопросов. Когда все сказано и сделано, большинство, возможно, все великие мыслители и писатели могут и должны быть изучены на этом уровне.
Христология является для Павла средством переопределения личности Бога, а также средством переопределения самого Бога. С этим двойным переопределением в точности коррелирует его переосмысление Торы. Для евреев Тора была одновременно и уставом народа Божьего, и полным и окончательным откровением Самого Бога. Если Иисус взял на себя эту двойную роль, то нет ничего удивительного в том, что Он взял на себя именно роль Торы в понимании Павлом замысла единого Бога. Как будто Тора была создана для того, чтобы однажды пришел помазанный представитель Божьего народа, который будет делать и быть тем, чем была и была Тора, только на этот раз делать это успешно и быть ею в полной мере.
Христос для Павла не выполняет роль одной лишь Торы. Всегда Христос и Дух вместе переосмысливают народ Божий; часто Христос и Дух вместе переосмысливают самого Бога. Если Христос и Дух заново определяют народ Божий, то очевидно, что признаком этого определения является не владение или соблюдение Торы, а вера, которая вызывается работой Духа.

Райт, Николас Томас. Кульминация Завета. Христос и Закон в богословии апостола Павла

Николас Томас Райт; [текст переведен в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с издания: Wright N.T. THE CLIMAX OF THE COVENANT. Christ and the Law in Pauline Theology, T&T Clark Ltd, 1991.]
Электронное издание, Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024. – 343 с.
Серия «Современное богословие».
ISBN 0 567 29594 X (англ).

Николас Томас Райт - Кульминация Завета. Христос и Закон в богословии апостола Павла - Содержание

Предисловие
Введение
1. Христос, Закон и "паулинское богословие
  • i. Что такое "Паулинское богословие"?
  • ii. Противоречия, напряженность, непоследовательность, антиномии и другие тревожные вещи
  • iii. Доказательства, аргументы, утверждения, рационализации и оправдания18
  • iv. Предварительные вопросы
Часть первая: Исследования в области христологии Павла
2. Адам, Израиль и Мессия
  • i. Введение29
  • ii. Адам и Израиль в еврейской литературе
  • iii. Павел: 1-е Коринфянам 15:20-57
  • iv. Римлянам 5:12-21
3. ΧΡΙΣΤΟΣ как "Мессия" у Павла: Филимон 6
  • i. Введение
  • ii. Χριστός у Павла: предварительная гипотеза
  • iii. Филимон
  • iv. Заключение
4. Иисус Христос - Господь: Филиппийцам 2:5-11.67
  • i. Введение
  • ii. Адам в Послании к Филиппийцам
  • iii. ἁρπαγμός и смысл Филиппийцам 2:5-11
    • a. Лайтфут и Мартин
    • b. Другие анализы
    • c. О неиспользовании преимуществ
    • iv. Адам и воплотившийся Господь
    • v. Заключение
5. Поэзия и богословие в Послании к Колоссянам 1:15-20
  • i. Поэма
  • ii. Предыстория поэмы
  • iii. Поэзия и теология
  • iv. Заключение
6. Монотеизм, христология и этика: 1 Коринфянам 8
  • i. Введение
  • ii. Обстановка в религиозной истории первого века
  • iii. Монотеизм как основа аргументации Павла
  • iv. Монотеизм, христология и новая община
  • v. Заключение
Часть вторая: Павел и Закон
7. Проклятие и завет: Галатам 3:10-14
  • i. Галатам 3: Введение
  • ii. Отправная точка
  • iii. Проклятие: 3:10
  • iv. Аввакум и Левит: 3:11-12
  • v. Крест: 3:13
  • vi. Результат: Благословение и Дух (3:14)
  • vii. Заключение
8. Семя и Посредник: Галатам 3:15-20
  • i. Введение
  • ii. Единое семя: 3:15-18
  • iii. Один Бог, один народ, без посредника: 3:19-22
  • iv. Заключение
9. Отраженная слава: 2 Коринфянам 3
  • i. Введение
  • ii. 2 Коринфянам 3:1-11 в контексте
  • iii. Причина смелости: 3:12-17
  • iv. Слава и зеркало: 3:18
  • v. Выводы
10. Оправдание Закона: Нарративный анализ и Римлянам 8:1-11
  • i. Введение
  • ii. Римлянам 7: тенденциозный очерк
  • iii. Римлянам 8:1-11: структура аргументации
  • iv. Римлянам 8:3-4: анализ повествования
  • v. Заключение
  • Приложение: Конспект Послания к Римлянам 7:1-8:11
11. Значение περὶ ἁμαρτίας в Римлянам 8:3
  • i. Введение
  • ii. Предыстория: Использование LXX
  • iii. Невольный и/или невежественный грех
12. Отголоски Каина в Послании к Римлянам 7
  • i. Введение
  • ii. Каин в Послании к Римлянам 7
  • Заключение: Кульминация завета
13. Христос, Закон и народ Божий: проблема Римлянам 9-11
  • i. Введение
  • ii. Послание к Римлянам 9-11 в рамках Римлянам и Паулинской теологии
  • iii. Послание к Римлянам 9-11 само по себе
  • iv. Римлянам 9:1-5
  • v. Римлянам 9:6-29
  • vi. Римлянам 9:30-10.21
  • vii. Римлянам 11
  • viii. Герменевтика и богословие
14. Природа паулинского богословия
  • i. Введение
  • ii. Вопросы и ответы Павла
  • iii. Павел как богослов
  • iv. Павел как библейский богослов
  • v. Заключение
Views 501
Rating 5.0 / 5
Added 19.09.2024
Author zenkevich
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (3 comments)

A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!
B
brat Alex 1 year ago

Хотелось бы отметить даже не столько книгу (хотя, у Райта плохих книг не бывает), сколько тех, кто трудился над переводом и созданием, собственно, файла. Спасибо огромное за уже целую серию новых переводов Райта!

PS. Не останавливайтесь
S
SamuelAKim 1 year ago

Є приємна новина для Вас. Ви можетедолучитись до команди перекладачив і робити книжки українською. Запевняю Вас, Ви будете одним з перших хто це робить.

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