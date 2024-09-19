Райт Николас Томас - Кульминация Завета - Христос и Закон в богословии апостола Павла
Теология Павла может изначально рассматриваться как достойный и правдоподобный объект изучения, интегрированный с другими способами прочтения Павла (а не противопоставленный им). Но как мы должны его исследовать? Недостаточно просто рассмотреть конкретные темы, затронутые Павлом в разных местах его посланий. Важно также задавать вопросы об основополагающей (или, выражаясь метафорически, всеохватывающей) структуре его системы верований. Какие варианты были открыты для него на этом уровне, и какие (если таковые были) он принял? Здесь мы имеем дело с вопросами, слишком большими, чтобы их можно было часто видеть на поверхности: вопросы монизма и дуализма; язычества, пантеизма, политеизма; монотеизма, его типов, альтернатив и последствий.
Несмотря на почти полное отсутствие подобных тем в последних работах о Павле, я убежден, что если мы действительно изучаем богословие Павла, то эти вопросы должны быть, по крайней мере, на столе, если мы не хотим обречь себя на поверхностность. В конечном счете, богословие - это все о больших целых, о мировоззрениях, которые определяют и доминируют в повседневном решении различных вопросов. Когда все сказано и сделано, большинство, возможно, все великие мыслители и писатели могут и должны быть изучены на этом уровне.
Христология является для Павла средством переопределения личности Бога, а также средством переопределения самого Бога. С этим двойным переопределением в точности коррелирует его переосмысление Торы. Для евреев Тора была одновременно и уставом народа Божьего, и полным и окончательным откровением Самого Бога. Если Иисус взял на себя эту двойную роль, то нет ничего удивительного в том, что Он взял на себя именно роль Торы в понимании Павлом замысла единого Бога. Как будто Тора была создана для того, чтобы однажды пришел помазанный представитель Божьего народа, который будет делать и быть тем, чем была и была Тора, только на этот раз делать это успешно и быть ею в полной мере.
Христос для Павла не выполняет роль одной лишь Торы. Всегда Христос и Дух вместе переосмысливают народ Божий; часто Христос и Дух вместе переосмысливают самого Бога. Если Христос и Дух заново определяют народ Божий, то очевидно, что признаком этого определения является не владение или соблюдение Торы, а вера, которая вызывается работой Духа.
Райт, Николас Томас. Кульминация Завета. Христос и Закон в богословии апостола Павла
Николас Томас Райт; [текст переведен в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с издания: Wright N.T. THE CLIMAX OF THE COVENANT. Christ and the Law in Pauline Theology, T&T Clark Ltd, 1991.]
Электронное издание, Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024. – 343 с.
Серия «Современное богословие».
ISBN 0 567 29594 X (англ).
Николас Томас Райт - Кульминация Завета. Христос и Закон в богословии апостола Павла - Содержание
Предисловие
Введение
1. Христос, Закон и "паулинское богословие
- i. Что такое "Паулинское богословие"?
- ii. Противоречия, напряженность, непоследовательность, антиномии и другие тревожные вещи
- iii. Доказательства, аргументы, утверждения, рационализации и оправдания18
- iv. Предварительные вопросы
Часть первая: Исследования в области христологии Павла
2. Адам, Израиль и Мессия
- i. Введение29
- ii. Адам и Израиль в еврейской литературе
- iii. Павел: 1-е Коринфянам 15:20-57
- iv. Римлянам 5:12-21
3. ΧΡΙΣΤΟΣ как "Мессия" у Павла: Филимон 6
- i. Введение
- ii. Χριστός у Павла: предварительная гипотеза
- iii. Филимон
- iv. Заключение
4. Иисус Христос - Господь: Филиппийцам 2:5-11.67
- i. Введение
- ii. Адам в Послании к Филиппийцам
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iii. ἁρπαγμός и смысл Филиппийцам 2:5-11
- a. Лайтфут и Мартин
- b. Другие анализы
- c. О неиспользовании преимуществ
- iv. Адам и воплотившийся Господь
- v. Заключение
5. Поэзия и богословие в Послании к Колоссянам 1:15-20
- i. Поэма
- ii. Предыстория поэмы
- iii. Поэзия и теология
- iv. Заключение
6. Монотеизм, христология и этика: 1 Коринфянам 8
- i. Введение
- ii. Обстановка в религиозной истории первого века
- iii. Монотеизм как основа аргументации Павла
- iv. Монотеизм, христология и новая община
- v. Заключение
Часть вторая: Павел и Закон
7. Проклятие и завет: Галатам 3:10-14
- i. Галатам 3: Введение
- ii. Отправная точка
- iii. Проклятие: 3:10
- iv. Аввакум и Левит: 3:11-12
- v. Крест: 3:13
- vi. Результат: Благословение и Дух (3:14)
- vii. Заключение
8. Семя и Посредник: Галатам 3:15-20
- i. Введение
- ii. Единое семя: 3:15-18
- iii. Один Бог, один народ, без посредника: 3:19-22
- iv. Заключение
9. Отраженная слава: 2 Коринфянам 3
- i. Введение
- ii. 2 Коринфянам 3:1-11 в контексте
- iii. Причина смелости: 3:12-17
- iv. Слава и зеркало: 3:18
- v. Выводы
10. Оправдание Закона: Нарративный анализ и Римлянам 8:1-11
- i. Введение
- ii. Римлянам 7: тенденциозный очерк
- iii. Римлянам 8:1-11: структура аргументации
- iv. Римлянам 8:3-4: анализ повествования
- v. Заключение
- Приложение: Конспект Послания к Римлянам 7:1-8:11
11. Значение περὶ ἁμαρτίας в Римлянам 8:3
- i. Введение
- ii. Предыстория: Использование LXX
- iii. Невольный и/или невежественный грех
12. Отголоски Каина в Послании к Римлянам 7
- i. Введение
- ii. Каин в Послании к Римлянам 7
- Заключение: Кульминация завета
13. Христос, Закон и народ Божий: проблема Римлянам 9-11
- i. Введение
- ii. Послание к Римлянам 9-11 в рамках Римлянам и Паулинской теологии
- iii. Послание к Римлянам 9-11 само по себе
- iv. Римлянам 9:1-5
- v. Римлянам 9:6-29
- vi. Римлянам 9:30-10.21
- vii. Римлянам 11
- viii. Герменевтика и богословие
14. Природа паулинского богословия
- i. Введение
- ii. Вопросы и ответы Павла
- iii. Павел как богослов
- iv. Павел как библейский богослов
- v. Заключение
Большое спасибо!
Хотелось бы отметить даже не столько книгу (хотя, у Райта плохих книг не бывает), сколько тех, кто трудился над переводом и созданием, собственно, файла. Спасибо огромное за уже целую серию новых переводов Райта!
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