Райт Николас Томас - Просто Иисус

Мы живем в период суверенного правления Иисуса над миром - правления, которое еще не завершено, поскольку, как говорит Павел в 1-м Послании к Коринфянам 15:20-28, Он должен царствовать до тех пор, пока «всех врагов Своих не положит под ноги Свои», включая саму смерть. Но Павел ясно говорит, что нам не нужно ждать второго пришествия, чтобы утверждать, что Иисус уже царствует. На самом деле Павел в этом отрывке говорит то, о чем мы иначе не могли бы догадаться: правление Иисуса в его нынешнем виде строго временно. Бог-отец наделил Иисуса властью, чтобы тот действовал от его имени; но, когда его задача будет выполнена, «сам сын будет поставлен в надлежащий порядок» под Богом-отцом, «дабы Бог был все во всем». Я не думаю, что Павел стал бы спорить с Никейским Символом веры, когда в нем говорится об Иисусе, что Его Царство «не будет иметь конца». В конце концов, именно об этом страница за страницей говорится в книге Откровение. Но я подчеркиваю этот момент в 1-м Послании к Коринфянам, потому что там очень ясно сказано, что нынешний век — это действительно век царствования Иисуса Мессии. Мы не можем, другими словами, согласиться с Билли, что это царствование отложено до второго пришествия. Напротив, именно тогда оно будет завершено.

Пытаясь понять нынешнее царствование Иисуса, мы, однако, видим две, казалось бы, совершенно разные нити. С одной стороны, мы видим, что все силы и власти во вселенной теперь, в том или ином смысле, подчинены Иисусу. Это не значит, что все они постоянно делают то, что Он хочет, просто Иисус намеревается, что должны существовать социальные и политические структуры управления. Сам Иисус указал Пилату на то, что власть, которую римский правитель имел над Ним, была дана Ему «свыше» (Иоанна 19:11). Сказав это, мы не должны стесняться признавать - как бы парадоксально это ни казалось нашему черно-белому разуму - Богом данную власть, даже если она тиранична и жестока. Когда мы говорим, что та или иная структура дана Богом, мы отчасти подразумеваем, что Бог будет держать за нее ответ. Мы приучили себя думать о политической легитимности просто в терминах метода или способа назначения (например, если вы победили на выборах). Древние иудеи и ранние христиане были гораздо больше заинтересованы в том, чтобы призвать правителей к ответу в отношении того, что они на самом деле делают. Богу нужны правители, но Бог призовет их к ответу.

Как же Иисус относится ко всему этому? С его собственной точки зрения, Он сам как противостоял властным структурам своего времени, так и призывал их к ответу, тогда и там. Именно в этом заключалась его акция в Храме. Но Его смерть, воскресение и вознесение стали демонстрацией того, что Он - Господь, а они - нет. Другими словами, призыв к ответу уже начался и завершится во время второго пришествия. А работа церкви по провозглашению истины к власти означает то, что она означает, потому что она основана на первом из этих событий и предвосхищает второе. То, что делает церковь в силе Духа, основано на достижениях Иисуса и предвкушает окончательное завершение Его работы. Именно так Иисус управляет миром в настоящем.

Но, к счастью, этим дело не ограничивается: церковь постоянно критикует, как положительно, так и отрицательно, то, что замышляют правители мира. Есть миллионы вещей, которыми должна заниматься церковь, но о которых правители мира либо не беспокоятся, либо не имеют ресурсов для их поддержки. У Иисуса есть всевозможные проекты в рукаве, и Он просто ждет, когда верные люди помолятся, прочитают знамения времени и начнут действовать. Никто бы и не мечтал о Комиссии по установлению истины и примирению, если бы Десмонд Туту не молился, не подталкивал и не заставлял это делать. Никто бы не создал Юбилейное движение, чтобы провести кампанию за списание международных долгов, если бы люди в церквях не стали серьезно относиться к нелепой участи бедных. Ближе к дому никто другой не организует автомобильный шаттл, чтобы доставлять пожилых людей в магазины и обратно. Никто не станет добровольно играть на фортепиано во время службы в местной тюрьме. Мало кто станет организовывать игровую группу для детей матерей-одиночек, которые по окончании школы все еще на работе. Никто другой, по моему опыту, не станет внимательно прислушиваться к бедственному положению изолированных сельских общин или столь же изолированных анклавов внутри города. Никому не приходит в голову организовать программу «Уличные пасторы», которая, по крайней мере в моей стране, добилась поразительного успеха в снижении преступности.

Райт, Николас Томас - Просто Иисус: Новый взгляд на то, кем Он был, что Он делал и почему Он важен

Николас Томас Райт; [текст переведен в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с издания: Wright N.T. Simply Jesus : who he was, what he did, and why he matters, HarperCollins Publishers, 2011]

Электронное издание, Москва-Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024. – 318 с.

Серия «Современное богословие».

ISBN 978-0-06-208439-2 (англ)

Николас Томас Райт - Просто Иисус - Новый взгляд на то, кем Он был, что Он делал и почему Он важен - Содержание

Предисловие

Часть первая

Глава 1. Очень странный царь

Глава 2. Три загадки

Глава 3. Идеальный шторм

Глава 4. Создание бури первого века

Глава 5. Ураган

Часть вторая

Глава 6. Бог теперь в ответе

Глава 7. Кампания начинается здесь

Глава 8. Истории, которые объясняют, и послание, кото-рое преображает

Глава 9. Настоящее и будущее Царства

Глава 10. Битва и храм

Глава 11. Пространство, время и материя

Глава 12. В сердце бури

Глава 13. Почему Мессия должен был умереть?

Глава 14. Под новым руководством: Пасха и далее

Часть третья