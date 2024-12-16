Эта книга предлагает краткое введение в Деяния апостолов. Деяния — это значительная книга, которая находится в самом центре Нового Завета, оглядываясь на четыре Евангелия и на миссию ранней церкви. Она закладывает основу для понимания посланий, но при этом делает нечто большее. Она предлагает сложный и тонкий взгляд на то, что значило думать о Евангелии Иисуса, Мессии Израиля, выходя в мир, над которым Мессия Израиля претендовал на статус владыки. Это означало столкновение с более широкой культурой греческого и римского мира, а также, конечно, с культурой иудейского мира, в котором сама идея мессианства означала то, что она означала - даже если она была переосмыслена вокруг распятого и воскресшего Иисуса. Все это показано в Деяниях и дает много пищи для размышлений, поскольку мы сами сталкиваемся с новыми вопросами о Евангелии и культуре в нашем собственном запутанном мире.

Как всегда, Райт излагает свои мысли в легко читаемой, увлекательной и часто остроумной манере, развивая всевозможные темы Деяний. Оспаривая по пути многие моменты светской философии и популярных причуд, он формулирует целостную богословскую картину, которая также бросает вызов нашим сердцам и жизни в современном мире.

КРЕЙГ С. КИНЕР, профессор библейских исследований Ф. М. и Ады Томпсон, Богословская семинария Эсбери, автор книги Деяния: Экзегетический комментарий (4 том)

Очень удобный для чтения обзор Деяний Райта отражает захватывающее дух удивление и вызов, с которым Лука рассказывает о раннем распространении благой вести о том, что воскресший и вознесшийся Иисус теперь царствует как назначенный Богом Царь. Этот краткий и доступный комментарий не только прокладывает четкий курс через повороты и изгибы насыщенного действиями повествования Луки, но и предлагает множество идей о практической и богословской значимости Деяний для христиан сегодня.

ДЭВИД М. МОФФИТТ, преподаватель кафедры изучения Нового Завета, Университет Сент-Эндрюс

Райт, Николас Томас - Вызов Деяний - Заново открывая, чем была и есть Церковь

Николас Томас Райт; [текст переведен в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с издания: Wright N.T. The Challenge of Acts. Rediscovering What the Church Was and Is, ZONDERVAN ACADEMIC, 2024.]

Электронное издание, Москва-Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024. – 185 с.

Серия «Современное богословие».

ISBN: ISBN 978-0-310-16803-4

Райт, Николас Томас - Вызов Деяний - Заново открывая, чем была и есть Церковь - Содержание

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Предисловие

Глава 1. Деяния 1: До края земли

Глава 2. Деяния 2 - 4: Новый храм

Глава 3. Деяния 5 - 8: Миссия и мученичество

Глава 4. Деяния 9 - 12: Преодоление языческого барьера

Глава 5. Деяния 13 - 16: Обращенные и споры

Глава 6. Деяния 17 - 20: Завершение круга

Глава 7. Деяния 17:16 - 34: Неизвестный Бог

Глава 8. Деяния 21 - 24: Неприятности в Иерусалиме

Глава 9. Деяния 25 - 28: И так до Рима