Райт Норман - Как поддержать мужчину в вашей жизни

Он сидит в кресле перед телевизором. По выражению его лица невозможно понять, действительно ли он смотрит передачу. Он не спит? Он в оцепенении? И вообще, дышит ли он? Его тело сидит в кресле, но это, пожалуй. и всё. Оставшаяся часть его личности, похоже, находится где-то в другом месте. У него много дел и обязанностей. Раньше он был бодрым, изобретательным, работоспособным, продуктивным, и рядом с ним было приятно находиться. Но не теперь. Что-то случилось, и это может произойти со всеми мужчинами. С некоторыми это бывает изредка или периодически. Для других это часть повседневной жизни, которая может появляться и исчезать. Что это за состояние? Уныние. Вы знаете. о чем я говорю. Вы это проходили. Да и все мы. Что происходит. когда мужчина не получает должной поддержки? Такой мужчина в итоге испытывает отчаяние, чувствует себя беспомощным и сованным в своей жизненной ситуации. Он чувствует себя бездейственным, без недвижными бессильным. В итоге он может считать себя неудачником, неспособным решить проблемы или жизненные трудности. Уверенность в своих способностях отсутствует. Жизнь несправедлива, и чаша весов постоянно склоняется не в его пользу.

Пессимистические ожидания, которые у него формируются, могут заранее настроить его на поражение. Унылый человек делает предположения. К сожалению, они не вдохновляют. Он предполагает, что он несостоятелен, у него ничего не получается, и он почти ничего не стоит. Он считает, что и другие видят его таким же. Некоторые мужчины живут в постоянном состоянии уны­ния. Они хотят, чтобы их одобряли, признавали, относились с уважением, ценили их достижения и хвалили. Они хотят чув­ствовать, что внесли важный вклад в жизнь. Но когда этого нет, берегитесь. Зрелище не из приятных! Унывающие мужчины склонны изыскивать способы, чтобы получить все выше перечисленное, только вот методы могут приводить к обратным результатам. В действительности они могут потерпеть еще больше неудач в стремлении к желаемому признанию. Унывающий ребенок или взрослый, не получающий при­знания и достаточного внимания, часто становится властным, шумным и даже вредным, дабы привлечь к себе внимание. Это не действует. Это только порождает еще больше неприятия. Поэтому он усиливает свои старания. Каковы результаты? Неприятие усугубляется.

Может быть и так, что вашего мужа всюду окружают при­знаки уныния, а вы их не замечаете. Вы приняли их за что-то другое. Конечно, могут быть и другие причины, вызвавшие это состояние. Могут даже присутствовать какие-то серьезные нарушения, но пока смотрите на них как на ПУ - признаки уныния. Когда вы замечаете эти признаки у своего мужчины, они оказывают на вас прямо противоположное действие. Последнее, что вы хотите сделать для него, так это поддержать! Вам просто неинтересно. Некоторые мужчины нуждаются в аудитории - постоянно. Они просто обязаны быть в центре внимания. И не Унылый мужчина - зрелище не из принять. столь важно. будет ли это внимание положительным или от­рицательным. Они хотят. чтобы все взгляды были сосредото­чены на них. Если нет аудитории. то не будет и спектакля. Им необходимо внимание других людей для самоутверждения. Некоторые их действия могут быть странными. не подобающими или даже шокирующими. Для них это не имеет значения до тех пор. пока они владеют вашим вниманием. Любая реакция лучше. чем полное ее отсутствия. Я встречал некоторых мужчин. которые в детстве были «шутами гороховыми». Им было безразлично, что другие смеялись над ними или были о них невысокого мнения. Может быть. вас привлек такой человек, потому что он вас смешил. Но всякий. кто смеется, только поощряет старания такого человека привлечь внимание - и тот продолжает добиваться внимания не здоровом способами. Какое поведение вы склонны поощрять вашим вниманием? Здоровую позитивную реакцию или неподобающую? Некоторые мужчины (и. возможно, вы думаете, что все мужчины!) имеют чрезмерную потребность обладать властью и контролем. Кажется, что они чувствуют себя защищенными или уверенными только тогда, когда все находится под контролем. Такая власть придает им ощущение поддержки. которую они не получаю от других. В конце-то концов. кому захочется поддерживать человека. который топчет вас или возвышается над вами? Чем больше потребность во власти и контроле, тем сильнее скрытые чувства недостаточности и . неполноценности. Когда такой. мужчина сидит в водительском кресле, он какое-то время чувствует себя таким важным. даже самодо­статочным. Возможно, его баловали в детстве. А кого из нас так или иначе не баловали? Но даже повзрослев, он свято верит, что все вокруг будут обращаться с ним так. как это делали его родители. Поэтому он живет в постоянном разочаровании, ведь мир устроен не так. Он прилагает максимум усилий и почти не оставляет места поведению, которое при.,­ несло бы ему поддержку и положительный отклик, которого он желает.

Райт Норман - Как поддержать мужчину в вашей жизни

тер. с аиrп. - СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия", 2011. - 224 с.

ISBN 978-5-8445-0191-3

Райт Норман - Как поддержать мужчину в вашей жизни - Содержание