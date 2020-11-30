Жизнь со смыслом

Первые последователи Иисуса видели в его распятии нечто большее. Они видели в нем важнейшее событие не просто в человеческой истории, но и во всей истории отношений между Богом и миром. Они были убеждены, что распятие позволило по-новому, в удивительном свете взглянуть на смысл самого слова «Бог». Они верили, что через это событие единый истинный Бог внезапно и решительно начал осуществление своего замысла по спасению мира.

Этот день стал для них началом революции.

И дело не просто в том, что они верили, что Иисус был воскрешен из мертвых. Разумеется, они верили в это, и в их дни, как и в наши, это тоже казалось скандальной нелепостью. Однако скоро они стали видеть в его воскресении не просто удивительное новое начало как таковое, но следствие того, что произошло тремя днями ранее. Воскресение стало первым видимым знаком того, что революция уже началась. За этим должны будут последовать новые знаки.

Том Райт - День, когда началась Революция - Казнь Иисуса и ее последствия

Серия: Жизнь со смыслом

М., Эксмо, 2020 г. - 448 с.

ISBN 978-5-04-097273-9

Том Райт - День, когда началась Революция - Казнь Иисуса и ее последствия - Содержание

I. ВСТУПЛЕНИЕ

1. Жизненно важный скандал: почему крест? Покоренные крестом

2. Прошлые и нынешние поиски смысла креста Модели и доктрины Иисус понес наказание раз и навсегда? Скандал — результат недоразумения?

3. Крест в I веке В контексте еврейского мира. Мир Нового Завета

II. «ПО ПИСАНИЮ». ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО ИЗРАИЛЯ 4. Завет призвания Призвание быть царственным священством Общины примирения и поклонения

5. «Во всех Писаниях» Израиль и Адам «Грех» и «изгнание» в Библии

6. Присутствие Божье и прощение грехов Присутствие и слава Царство Божье

7. Страдание, искупление и любовь Верность Бога и любовь в рамках завета Искупление и прощение грехов

III. РЕВОЛЮЦИОННОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ 8. Новая цель, новое человечество Царство по образу креста

9. Особая Пасха Иисуса Почему Иисус выбрал Пасху?

10. История избавления Послушаем евангелистов. Представительное замещение

11. Павел и крест (за исключением Послания к Римлянам) Послание к Галатам Послания к Коринфянам Послание к Филиппийцам Послание к Колоссянам

12. Смерть Иисуса в Послании к Римлянам: Новый Исход Загадки Послания к Римлянам Римлянам 5–8 и новый Исход

13. Смерть Иисуса в Послании к Римлянам: Пасха и искупление Обычное — и тупиковое — понимание Римлянам 3 Новое понимание искупления Заключение: искупление совершилось, революция началась За пределами Евангелий и Павла

IV. РЕВОЛЮЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 14. Народ Исхода Переосмысление миссии

15. Злые силы и сила любви Свобода

Миссия по образу креста СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ УКАЗАТЕЛЬ БИБЛЕЙСКИХ ССЫЛОК УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Том Райт - День, когда началась Революция - Казнь Иисуса и ее последствия - Вступление

Большинство христиан сегодня видит это иначе — и вследствие этого иначе смотрит и большинство людей вне Церкви. И я могу понять — почему. Как и большинство современных христиан, я, думая о смерти Иисуса, поначалу исходил из того, чему меня научили: через эту смерть Бог спас меня от «греха», с тем, чтобы я мог «попасть на небеса». Такая мысль, конечно, может быть весьма революционной для того, кто никогда раньше об этом не думал. Но это отнюдь не та революция, о которой говорили первые христиане. И такое расхожее представление, взятое само по себе, в значительной степени искажает то, что говорили первые последователи Иисуса. Они говорили о чем-то большем, о чем-то более грозном, о чем-то куда более взрывоопасном. Личный смысл никуда не уходит — хочу, чтобы это было ясно с самого начала. Однако он содержится внутри более масштабной истории. И потому он не умаляется, а становится еще более глубоким.

Попробую подойти к этому с другой стороны. Говоря о смерти Иисуса, раннехристианские авторы, как это ни поразительно, выражают восхищение и благодарность. Вдумайтесь в слова Павла: «Он возлюбил меня и отдал Себя за меня» (Гал 2:20) или «Мессия умер за грехи наши, по Писанию» (1 Кор 15:3). Задумайтесь о самом, быть может, известном стихе Нового Завета: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного» (Ин 3:16). Во всех этих случаях в центре стоит крестная смерть Иисуса, а не воскресение. Именно на такие места должно опираться всякое достоверное описание того, что, по убеждению первых христиан, произошло, когда Иисус умер. Однако взятые сами по себе, без учета более крупных частей общей картины, эти места могут привести нас к частному или даже эгоистичному взгляду на вещи: крест может представляться ответом на наши собственные насущные потребности (в прощении сейчас и спасении в будущем), ничего не меняющем в окружающем нас мире.

Некоторые даже видят пользу в таком несоответствии. «Этот мир не есть наш дом, — говорят они. — Иисус спас нас, и он заберет нас в иное место». Однако первые поколения христиан утверждали совершенно определенно: смерть Иисуса сделала мир другим, радикально изменила мир. Произошла революция. В данной книге я хочу показать, что ´ это значит и как более полное — и имеющее основание в самом Новом Завете — видение того, что совершилось со смертью Иисуса, может сделать нас участниками этой революции. Согласно Книге Откровения, Иисус умер не для того, чтобы сделать нас спасенными бесплотными тенями, но чтобы мы стали новыми людьми, призванными играть важнейшую роль в осуществлении Божьего замысла о мире. Понимание того, что именно произошло в ту ужасную пятницу, есть важный шаг к осуществлению этого призвания.

Но независимо от того, понимаем мы это или нет, невозможно отрицать, что сам факт распятия Иисуса и символ креста сохраняют в нашем мире огромную силу. Прежде чем двигаться дальше стоит задуматься над этим. И тогда перед нами снова встает ключевой вопрос: почему?