Разин - Нравственный мир человека

Книга «Нравственный мир человека» Александра Разина — это глубокое философское исследование того, как формируется и функционирует внутренняя моральная сфера личности. В отличие от стандартного учебника по этике, здесь автор делает акцент на психологии морали и внутреннем опыте человека. Разин анализирует, как абстрактные ценности и общественные нормы превращаются в личные убеждения, формируя уникальный «нравственный ландшафт» каждого индивида, и какую роль в этом процессе играют разум, чувства и воля.

Автор подробно рассматривает такие фундаментальные категории, как совесть, стыд, долг и смысл жизни, показывая их взаимосвязь. Он исследует феномен «морального выбора», объясняя, почему люди иногда действуют вопреки своим интересам ради высших целей. Разин также уделяет внимание проблеме счастья, доказывая, что оно неразрывно связано с нравственной самореализацией и гармонией между внутренними идеалами человека и его реальными поступками.

Книга представляет собой синтез классической философии и современной гуманитарной мысли. Она помогает читателю не только понять теорию этики, но и заглянуть внутрь себя, осознав истоки своих собственных моральных суждений. Это работа о том, как оставаться человеком в сложном, меняющемся мире и как выстраивать систему жизненных координат, которая дает опору в моменты духовных кризисов.

Разин А.В. - Нравственный мир человека

М.: Академический Проект, 2020.— 432 с.

ISBN 978-5-8291-3378-8

Разин А.В. - Нравственный мир человека – Содержание

Введение

Глава 1. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В ПЕРВОБЫТНОМ ОБЩЕСТВЕ

Глава 2. ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННОГО САМОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Глава 3. НРАВСТВЕННОЕ САМОСОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА

Глава 4. НРАВСТВЕННОЕ САМОСОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ В ЭПОХУ ЭЛЛИНИЗМА

Глава 5. НРАВСТВЕННОЕ САМОСОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ В СРЕДНИЕ ВЕКА

Глава 6. НРАВСТВЕННОЕ САМОСОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЗАРОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Глава 7. НРАВСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА И СОВРЕМЕННАЯ ЭТИКА

Заключение: (модели нравственного поведения)

Указатель имен