Редферн - Пирамиды и Пентагон
«Пирамиды и Пентагон» — интригующее исследование того, как и почему правительственные департаменты США проявляли интерес к древним тайнам, археологическим загадкам, религиозным реликвиям и спорным свидетельствам об утраченных цивилизациях. Автор рассматривает засекреченные попытки выяснить правду о Ноевом ковчеге, свитках Мертвого моря, Стоунхендже, древних катастрофах, пирамидах, пророчествах майя и других темах, находящихся на границе истории, мифа и конспирологии.
Книга ведет читателя от египетских пирамид к архивам Пентагона, соединяя сюжеты о древних астронавтах, НЛО, таинственных артефактах, марсианских теориях, религиозных видениях и секретных правительственных исследованиях. Редферн показывает, что интерес военных и разведывательных структур к древнему прошлому может быть связан не только с наукой, но и со страхом перед знаниями, способными изменить представления человечества о собственной истории.
Редферн Ник – Пирамиды и Пентагон – Правительственные секреты, поиски таинственных следов, древние астронавты и утраченные цивилизации
Редферн Н. Пирамиды и Пентагон. Правительственные секреты, поиски таинственных следов, древние астронавты и утраченные цивилизации. – СПб.: Питер, 2013. – 304 с.: ил.
ISBN 978-5-4461-0095-8
Редферн Ник – Пирамиды и Пентагон – Содержание
Благодарности
Введение. С чего все начиналось
Глава 1. Открытия Мертвого моря
Секреты пещер
Встреча в посольстве
Глава 2. Летающие тарелки и свитки
Глава 3. Секреты ковчега
Глава 4. Арарат и правительство
Глава 5. Лунная пыль на горе
Глава 6. Левитация и фараоны
Глава 7. Сила пирамид
Глава 8. Заговоры и ВМС
Глава 9. Победить гравитацию
Глава 10. Древняя атомная катастрофа
Глава 11. Говорить как египтяне
Глава 12. Загадки Красной планеты
Глава 13. Марсианские пирамиды
Глава 14. Марсианские теории заговора
Глава 15. Предвестники конца света
Глава 16. Видения в небесах
Глава 17. Джинн, звездные врата и безнравственность
Глава 18. В поисках древних артефактов
Глава 19. Танцующие английские камни
Глава 20. Стоунхендж и секретные документы
Заключение. Прошлое, настоящее, будущее
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