Редферн - Пирамиды и Пентагон

«Пирамиды и Пентагон» — интригующее исследование того, как и почему правительственные департаменты США проявляли интерес к древним тайнам, археологическим загадкам, религиозным реликвиям и спорным свидетельствам об утраченных цивилизациях. Автор рассматривает засекреченные попытки выяснить правду о Ноевом ковчеге, свитках Мертвого моря, Стоунхендже, древних катастрофах, пирамидах, пророчествах майя и других темах, находящихся на границе истории, мифа и конспирологии.

Книга ведет читателя от египетских пирамид к архивам Пентагона, соединяя сюжеты о древних астронавтах, НЛО, таинственных артефактах, марсианских теориях, религиозных видениях и секретных правительственных исследованиях. Редферн показывает, что интерес военных и разведывательных структур к древнему прошлому может быть связан не только с наукой, но и со страхом перед знаниями, способными изменить представления человечества о собственной истории.

Редферн Ник – Пирамиды и Пентагон – Правительственные секреты, поиски таинственных следов, древние астронавты и утраченные цивилизации

Редферн Н. Пирамиды и Пентагон. Правительственные секреты, поиски таинственных следов, древние астронавты и утраченные цивилизации. – СПб.: Питер, 2013. – 304 с.: ил.

ISBN 978-5-4461-0095-8

Редферн Ник – Пирамиды и Пентагон – Содержание