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Редферн - Пирамиды и Пентагон

Редферн - Пирамиды и Пентагон
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Обзор книги
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Category ESXATOS BOOKS, **Archaeology, History, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Occultism Paganism Witchcraft, Эзотеризм

«Пирамиды и Пентагон» — интригующее исследование того, как и почему правительственные департаменты США проявляли интерес к древним тайнам, археологическим загадкам, религиозным реликвиям и спорным свидетельствам об утраченных цивилизациях. Автор рассматривает засекреченные попытки выяснить правду о Ноевом ковчеге, свитках Мертвого моря, Стоунхендже, древних катастрофах, пирамидах, пророчествах майя и других темах, находящихся на границе истории, мифа и конспирологии.

Книга ведет читателя от египетских пирамид к архивам Пентагона, соединяя сюжеты о древних астронавтах, НЛО, таинственных артефактах, марсианских теориях, религиозных видениях и секретных правительственных исследованиях. Редферн показывает, что интерес военных и разведывательных структур к древнему прошлому может быть связан не только с наукой, но и со страхом перед знаниями, способными изменить представления человечества о собственной истории.

Редферн Ник – Пирамиды и Пентагон – Правительственные секреты, поиски таинственных следов, древние астронавты и утраченные цивилизации

Редферн Н. Пирамиды и Пентагон. Правительственные секреты, поиски таинственных следов, древние астронавты и утраченные цивилизации. – СПб.: Питер, 2013. – 304 с.: ил.

ISBN 978-5-4461-0095-8

Редферн Ник – Пирамиды и Пентагон – Содержание

  • Благодарности

  • Введение. С чего все начиналось

  • Глава 1. Открытия Мертвого моря

    • Секреты пещер

    • Встреча в посольстве

  • Глава 2. Летающие тарелки и свитки

  • Глава 3. Секреты ковчега

  • Глава 4. Арарат и правительство

  • Глава 5. Лунная пыль на горе

  • Глава 6. Левитация и фараоны

  • Глава 7. Сила пирамид

  • Глава 8. Заговоры и ВМС

  • Глава 9. Победить гравитацию

  • Глава 10. Древняя атомная катастрофа

  • Глава 11. Говорить как египтяне

  • Глава 12. Загадки Красной планеты

  • Глава 13. Марсианские пирамиды

  • Глава 14. Марсианские теории заговора

  • Глава 15. Предвестники конца света

  • Глава 16. Видения в небесах

  • Глава 17. Джинн, звездные врата и безнравственность

  • Глава 18. В поисках древних артефактов

  • Глава 19. Танцующие английские камни

  • Глава 20. Стоунхендж и секретные документы

  • Заключение. Прошлое, настоящее, будущее

  • Об авторе

  • Библиография

Views 51
Rating 3.0 / 5
Added 05.06.2026
Author brat Vadim
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3.0/5 (1)

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