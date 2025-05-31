Самое большое горе, которое может испытать любой родитель, — это смерть ребёнка. Ника кой другой человеческий опыт не сравнится с этим. Смерть детей, кажется, полностью изменяет естественный порядок творения. Она пробуждает нас от дремоты повседневного существования к суровой реальности разрушенного грехом мира. После рождения нашей второй дочери мы с Тиной оплакали потерю троих детей, которые так и не родились; каждая утра та усугублялась предыдущей травмой, и всё казалось бесконечным кошмаром. Бессилие, испытываемое матерью, которая не может спасти умирающего ребёнка, ещё сильнее охватывает отца, беспомощно стоящего рядом с женой и неспособного спасти ни ребёнка от смерти, ни жену — от сердечной боли. Я, как муж и зять, был рядом с Тиной и её родителями, когда перестал дышать её девятилетний брат с синдромом Дауна. После неожиданной смерти Джимми Тина прошептала мне: «Я больше никогда не смогу улыбаться». Как пастор, я видел родителей, тщетно пытавшихся помочь детям, подключённым к системам жизнеобеспечения; слушал изливавшиеся, подобно слезам, вопросы отцов и матерей, готовых отдать свою жизнь в обмен на жизнь ребёнка, предлагая врачам свои сердца, почки или лёгкие в обмен на больные, неработающие органы детей. Как друг, я уходил с кладбищ с родителями, чьи сердца оставались прикованными к гробикам размером с обувную коробку, медленно опускаемым в землю, жадно поглотившую их надежду, радость и будущее. В моменты невыразимого горя мы недоумеваем, как может продолжать вращаться земля; как люди продолжают жить, не замечая, что весь мир безвозвратно разрушен. Кажется, человеческая порядочность должна потребовать, чтобы путь похоронной процессии пролегал по пустым улицам, чтобы все люди укрылись в домах. Мало что может смутить скорбящие сердца во время езды за катафалком, как то, что окружающие спокойно занимаются своими делами. Вас охватывает недоумение, почему испытываемое вами горе не затронуло окружающих. Но никто в мире не может полностью отождествить себя с вашей скорбью, и вы никого не заставите её понять. Реджи Уимс - Помогите! Мой ребёнок умер Редактор-консультант: д-р Пол Тотджес © 2020 Reggie Weems 64 стр ISBN 978-1-56773-150-7 Реджи Уимс Помогите! - Мой ребёнок умер - Содержание Введение 1.Как вылечить разбитое сердце?

2.Дети, грех и смерть

3.Бог не молчит

4.Твёрдая надежда Выводы Идеи для личного применения Где можно получить дополнительную помощь? Примечания

Мрачные мысли наполняют мой разум. Я лежу в постели одна, молясь за моих троих детей. Слёзы текут по щекам, когда я думаю о том, почему мне кажется, что Господь так далеко, и мои молитвы остаются без ответа. Дочь рассказала, как одна из её подруг, недавно вступившая в брак, написала в социальной сети: «Я в восторге от семейной жизни». Я же могу только позавидовать, потому что чувствую себя разбитой, когда вспоминаю о своём неудачном браке. Я помню день моей свадьбы и то, какие у меня были надежды. Я не могла представить, что мой муж окажется неверным мне, а после восьми коротких лет совместной жизни ещё и совершит самоубийство. Мои мысли возвращаются к моим детям и их борениям. Обе дочери не доверяют мужчинам и боятся брака, думая, что их будущие мужья могут быть не верны им. Мой сын испытал горечь и мучения, а так же принимал неправильные решения, глубоко травмировавшие его душу. Если всё это не достаточно плохо, я начинаю сравнивать себя с другими людьми. На ум приходят не сколько семей, живущих в крепком, счастливом браке, и их дети, у которых всё хорошо. Глядя на успехи этих семей, я ещё глубже погружаюсь в депрессию. Анализируя свою жизнь, я понимаю, что заработала двойку как по основам брака, так и по воспитанию детей. Я знаю, что в начале семейной жизни принимала неправильные решения, но позже я попросила у Господа прощения и с тех пор многие годы старалась жить в послушании Ему. Однако моя жизнь становилась только хуже. Жизнь кажется такой несправедливой! Почему она так трудна? «Господи, где Ты, и почему Ты не отвечаешь на мои молитвы о детях?» Кэрол Трэн - Помогите! Я в депрессии Редактор-консультант д-р Пол Тотджес перевод: С. Омельченко редакция: С. Кушнирчук, С. Павлюк © 2014 Carol Trahan 64стр ISBN 978-1-56773-153-8 Кэрол Трэн - Помогите! Я в депрессии - Содержание Введение: «Господи, я тону в скорбях» 1 Служение скорби

2 Почему в мире столько скорбей?

3 Наша реакция на скорбь

4 Наша надежда в скорби Вывод: Господь — моя безмерная радость Идеи для личного применения Где можно получить дополнительную помощь?

Поскольку вы взяли в руки эту мини-книгу, скорее всего, вы терпите боль, источником которой является ваш брак. Возможно, вы недоумеваете, как оказались в таком положении, потому что не этого ожидали, когда сказали: «да». Вы помните клятву, которую дал ваш муж в день свадьбы, обещая любить, лелеять, питать вас и быть верным. Но эти клятвы остались в далёком прошлом, а вы каждый день сталкиваетесь с его греховным отношением и поступками. Вы обратились за помощью к друзьям, и, когда рассказали о происходящем в вашем браке, многие подтвердили то, о чём вы сами уже думали: вы такого не заслуживаете. В своей благонамеренной заботе и любви к вам друзья призывают вас «установить границы», «подумать о себе» или бросить его. Тем не менее, вы взяли эту мини-книгу, то есть вы, вероятно, ищете помощь и совет в разных источниках. Либо же задаётесь вопросом, что Бог может сказать о боли, которую вы испытываете в браке, или надеетесь, что Он поможет найти выход из этой ситуации без необходимости закрывать своё сердце и устанавливать границы в отношениях с мужем. Возможно, вы хотите узнать от Бога, какие вообще существуют варианты для жены-христианки в тяжёлом браке. Кэрри Фолдберг - Помогите! У меня тяжёлый брак Редактор-консультант д-р Пол Тотджес перевод: С. Омельченко редакция: С. Кушнирчук, С. Павлюк ISBN 978-1-56773-154-5 Кэрри Фолдберг - Помогите! У меня тяжёлый брак - Содержание Введение 1.Почему мой брак приносит столько боли?

2.Приглашение Иисуса в круг семьи

3.Иисус — наш пример и практическая помощь в страданиях

4.Вперёд со Христом Выводы Идеи для личного применения Где можно получить дополнительную помощь? Примечания

Вы слышали истории и читали статистику, что курение марихуаны и электронных сигарет быстро захватывает подростков. Почти треть несчастных случаев за рулём связана с алкоголем. Злоупотребление апиоидами достигло критических масштабов, а передозировки фентанилом продолжают стремительно расти. На подъёме также находятся нарушение пищевого поведения, травмы и другие виды само разрушительных привычек. Так или иначе наркозависимость затронула почти каждую семью. Все знают кого-то, кто страдает от этой зависимости. Но у вас зависимость очень личная, не так ли? У вас своя история. Вы — не цифра в статистике. Вы — живая душа, у которой были надежды и мечты в жизни, реальные желания и возможности. Но потом вы стали зависимы. Возможно, всё началось, когда вы пытались подавить в себе боль, причинённую трагическими событиями или жёстким воспитанием, ища утешение в алкоголе, болеутоляющих средствах или самоистязании. Может быть, вы стремились произвести впечатление на друзей, присоединившись к ним на вечеринке, или же хотели всего один раз испытать наркотический кайф, чтобы понять, что это такое. Джим Берг - Помогите! У меня зависимость Редактор-консультант д-р Пол Тотджес перевод: С. Омельченко редакция: С. Кушнирчук, С. Павлюк © Издание на русском языке, Славянское Евангельское Общество, 2021 65стр ISBN 978-1-56773-152-1 Джим Берг Помогите! - У меня зависимость - Содержании Введение 1.Что такое зависимость

2.Библейское понимание зависимости

3.Божья дорожная карта к свободе

4.Использование свободы Вывод Идеи для личного применения Где можно получить дополнительную помощь? Примечания

Откровенно говоря, мы как родители были в недоумении. Возможно, у вас тоже был подобный опыт. Сейчас трое наших детей уже взрослые, но когда они росли, с каждым из них у нас были периоды и радости, и душевной боли. Наша семья знает, насколько тяжело иметь как агрессивного бунтаря, так и скрытого мятежника, обманывающего в глаза. Тайный бунтарь временами представлял даже большую опасность, потому что мы не знали, куда приведёт его ложь или когда обнаружится. С другой дочерью у нас были проблемы, когда она ездила с превышением скорости, полностью игнорируя правила дорожного движения. Помогите! Мой подросток бунтует Эти трудности с нашими подростками поставили нас с женой на колени и привели к Слову Божьему за ответами о преодолении духа бунтарства в детях и, что не менее важно, в нас самих. Имея теперь опыт, мы хотим поделиться библейскими истинами, от которых сами получили пользу. Бог показал нам, родителям, наши собственные мятежные сердца. Были времена, когда мы гневались на Бога за то, что нам приходилось разбираться со вспыльчивой дочерью. Ещё мы устали выявлять обман и разбираться с ним. Однако мы настойчиво и с нетерпением молили Бога изменить наших детей, чтобы в нашем доме наступил мир. Но Господь Сам определяет время и путь перемен. В итоге мы попросили Его проверить наши сердца, помочь нам найти, где нам нужно измениться, подготовив этим самым почву для диалога с нашими подростками. По Божьей благодати мы увидели, как трое наших подростков откликнулись на наше обличение, высказанное с любовью. В итоге Бог дал им послушные сердца, и сегодня мы радуемся, что наши дети любят Господа и служат Ему. Бог употребил наш дом как мастерскую, где Его благодать через Слово и действие Святого Духа изменила наших подростков в Его образ. Господь силен сделать это и в вашей семье. Дэйв и Джуди Коутс - Помогите! Мой подросток бунтует Редактор-консультант: д-р Пол Тотджесперевод: С. Омельченкоредакция: С. Кушнирчук, С. Павлюк © Издание на русском языке, Славянское Евангельское Общество, 2021 67стр ISBN 978-1-56773-156-9 Дэйв и Джуди Коутс - Помогите! Мой подросток бунтует - Содержание Введение 1.Выявление разных видов бунта

2.Бунтарь в каждом из нас

3.Реакция на бунт

4.Всё дело в ученичестве Выводы Идеи для личного применения Где можно получить дополнительную помощь? Перечисляя обиды, нанесённые ей отцом много лет назад. Муж неверной, хотя и покаявшейся в своём грехе женщины, со слезами на глазах говорит, что больше не может доверять ей и открывать ей своё сердце. Пастор после раскола в церкви задаётся вопросом, найдёт ли он когда-нибудь в себе силы применить то, что годами проповедовал о прощении. Не отдельные голоса, а целый хор Какой общий припев у этого хора обиженных голосов? «Помогите! Не можем простить!» Следует признать, что борьба с непрощением носит повсеместный характер. На самом деле, нежелание простить — «не иное, как человеческое» (1 Кор. 10:13). Все люди по умолчанию «немилостивы» (Рим. 1:31). К сожалению, опасность непрощения подстерегает и христиан. Джей Адамс очень ясно и откровенно пишет: Прощение — это масло, способствующее свободному от трения общению в христианской семье и церкви. В мире, где часто навлекают на себя вину даже те, кто испытал полное прощение во Христе, достаточно возможностей самим практиковать прощение. Христиане, которые много общаются между собой, замечают, что время от времени у них возникают трения; образно говоря, они наносят друг другу шрамы и царапины и даже сталкиваются лоб в лоб. В таких обстоятельствах не обойтись без прощения. Оно предотвращает окончательный разрыв отношений (выделение добавлено)1. Непрощающие платят высокую цену Если вы испытываете трудности с непрощением, вы не одиноки… даже в семье Божьей, где к верующим звучит ясный призыв Господа жить в атмосфере прощения (Ефес. 4:32; Кол. 3:13). Однако, если у вас всё- таки бывают трудности с непрощением, нельзя допускать, чтобы редкость таких случаев служила его оправданием.

Джим Ньюкамер - Помогите!Я не могу простить

Редактор-консультант д-р Пол Тотджесперевод: С. Омельченко редакция: С. Кушнирчук, С. Павлюк

© Издание на русском языке, Славянское Евангельское Общество, 2021

64стр ISBN 978-1-56773-151-4

Джим Ньюкамер - Помогите! Я не могу простить - Содержание

Введение

1.Признайте свою нерешительность

2.Помните свою историю

3.Храните своё сердце

4.Бойтесь Господа

Вывод: дарите прощение

Идеи для личного применения

Где можно получить

дополнительную помощь?