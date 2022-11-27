Слово алхимия имеет арабское происхождение и состоит из артикля аl и существительного khemi. Можно предположить, что это существительное является отсылкой к Египту, который на коптском языке звучит как Khem. Тогда выражение будет означать «нечто египетское» или «нечто, принадлежащее Египту». Есть версия, магометанские грамматисты сохранили знание о том, что алхимическое искусство имеет начало в египетской традиции, вдохновлявшей Моисея, Платона и Пифагора, и служившей источником их прозрений. Если же, однако, мы признаем за этим словом греческое происхождение, как это делают некоторые эксперты, за ним будет стоять только химическое искусство, методика производства смесей и настоев. Изначально, химия означала лишь искусство извлечения соков из растений и трав.

Современные исследователи оставляют открытым вопрос, имеют ли алхимические трактаты мистический, магический, же просто химический характер. Наиболее здравым подходом, на мой взгляд, является отказ от однобокой категоризации, можно предположить, что все эти подходы были присущи алхимикам в той или иной мере. Или, что более вероятно, разным алхимикам были свойственны различные трактовки или степени овладения искусством. Нельзя отрицать, что некоторые авторы трактуют алхимию буквально — как химический способ превращения обычных металлов в драгоценные. Эта трактовка имеет под собой большое количество доводов и материалов, поддающихся лишь физической или химической интерпретации. С другой стороны, существует также немало алхимических философов, которых занимают лишь мистические и религиозные аспекты.

Алхимия также называется Герметизмом. Мифологический Гермес является египетский богом Мудрости и Магии — понятий, которые включали в себя также терапевтические и физические науки. Вследствие этого, эти дисциплины могут быть включены в смысловые рамки понятий алхимии и герметизма.

Израэль Регарди - Философский камень

М.: Клуб Касталия. 2015. — 362 с.

Израэль Регарди - Философский камень - Содержание

Израиль Регарди. Философский камень

Глава I. Введение

Глава II. Золотой Трактат Гермеса Трисмегиста о физической тайне Философского Камня

Глава III. Комментарии

Глава IV. Комментарии (продолжение)

Глава V. Магнетическая теория

Глава VI. Шесть Ключей Евдокса, трактат, открывающий наиболее тайную часть философии

Глава VII. Комментарии

Глава VIII. Магический подход

Глава IX. Coelum Terrae. Небесный Хаос Магов

Глава X. Заключение

Приложения