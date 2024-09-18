Одной из самых значительных и незау�ядных черт современного мышления является, на мои взгляд, широкоераспространение и востребованность книг по самым различным направлениям психологии. Существует всеобщий интерес к вопросам, имеющим отношение к сознанию, в особенности к томуг лубинному аспекту ума, который, за неимением лучшего названия, именуется бессознательным, это происходит ещё и потому, что на данный момент эта область кажется нам столь неясной. Вряд ли найдётся образованный человек, который, хотя бы в некоторой степени, не был бы знаком с понятием аналитической психологии. И даже если это знакомство ограничилось несколькими наиболее часто используемыми клише, такими как либидо, подсознание, конфликты и сопротивления, неврозы и комплексы, то само по себе это уже является отражением явления, которое вряд ли могло бы возникнуть в истории цивилизованной мысли в прежние времена.

Чтобы удовлетворить такой масштабный интерес к психологии, был написан ряд книг для широкого круга читателей с целью дать им некоторое представление об этом специфическом мире, который является сферой деятельности аналитиков. Значительное количество этой литературы чрезвычайно информативно, предлагая очень разумный и сбалансированный взгляд на предмет. Одновременно с этим, как это неизбежно бывает, существует большое количество книг, которые лучше бы никогда не были бы написаны вовсе. Одно из самых курьёзных заблуждений, получившее распространение благодаря только что упомянутым трудам, состоит в том, что аналитическая психология - здесь я употребляю этот термин в его широком смысле, чтобы охватить разнообразные школы, инициированные Фрейдом, Юнгом, Адлером и т.д. - стоит отдельно в стороне от жизни, а то, что наши предки были совершенно незнакомы с психотерапией, характеризует их как варваров и дикарей. Было бы совершенно абсурдно преуменьшать то, что было достигнуто современной психологией благодаря усилиям таких проницательных исследователей, как Фрейд и Юнг. Но совершенно очевидно, что их протагонисты -приверженцы крайних взглядов в психологии - заходят слишком далеко, отрицая интеллект и проницательность у наших предшественников. Факты, полученные на основании некоторых исследований, говорят за то, что люди древности, в особенности на Востоке и Ближнем Востоке, несмотря на приписываемую им невежественность в вопросах аналитической психологии, в действительности создали очень сложные и тщательно разработанные методы не только анализа, но также духовного развития и синтеза.

Некоторые ортодоксальные консерваторы могут усомниться в существовании взаимосвязи между современной психологией и дискредитированными восточными и архаичными техниками, служащими для раскрытия в человеке его высшей или духовной природы. Наличие подобной взаимосвязи подтверждено клинической работой и опытом терапевтического консультирования. Во время длительного анализа мы получаем доступ к глубоко скрытым и более поверхностным слоям подсознания, что приводит к разрешению нравственных конфликтов, символы и мотивы религиозного· или духовного характера выходят на свет, преодолевая порог сознания. Это осознавание происходит в снах, интуитивных прозрениях и путём прямого восприятия. Более того, эти изменения оказывают сильное влияние на всю личность, способствуя целостности психики, новому и более сбалансированному отношению к жизни и объединению различных слоев сознания, которое в целом и принято считать человеком.

Иэраэль Регарди – Срединный столп - Соотношение принципов аналитической психологии с простейшими техниками магии

М.: Клуб Касталия. 2015. - 298 с.

Иэраэль Регарди – Срединный столп – Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: СРЕДИННЫЙ СТОЛП

Глава I. Две колонны храма

Глава II. Древо Жизни

Глава III. Каббалистический Крест и ритуал Пентаграммы

Глава IV. Практика Срединного Столпа

Глава V. Циркуляция света и формула вибрации

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: БАЛАНС МАГИИ И НАУКИ

Глава VI. Психология и магия

Глава VII. Искусство расслабления

Глава VIII. Йога, чакры и мудрость Востока

Глава IX. Пентаграмма

Глава X. Ритуал Срединного Столпа

Словарь терминов

Библиография