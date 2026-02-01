Джерри Рэгг четко передал суть лидерства. Такую тему никто бы не смог раскрыть лучше. Я очень рад, что этот труд теперь есть в печатном виде, поскольку я могу сказать из личного опыта, что Рэгг компетентен в этом вопросе и что я сам применяю его материал в своей жизни уже многие годы. В мире, где тема лидерства стала модной, но потребность в информации все еще довольно ощутима, Рэгг направляет стрелку компаса прямиком на север и показывает нам, как мыслить о лидерстве и практиковать его. На мой взгляд, как автор, так и книга заслуживают наивысшей оценки.

Эрик Бзнкрофт, старший пастор баптистской церкви «Каслвью», Индианаполис, Индиана



Книга "Отважные служители" разительно отличается от заполонивших книжные магазины популярных изданий, описывающих и продвигающих корпоративный стиль руководства для Божьих служителей в церкви. Джерри Рэгг досконально излагает тему и на основании Божьего Слова мастерски доказывает абсолютную необходимостьдинамичнойдуховной жизни для поистинеэффективного духовного лидерства. Книга «Отважные служители» напоминаетсочинения благочестивых пуританских «врачевателей душ», написанные много веков назад, но при этом автор демонстрирует глубокое понимание и проницательное истолкование современных культурных реалий.



Эта книга, рожденная на благодатной почве пасторского лидерства и глубокого изучения Библии, на каждой странице благоухает Христом. Одна только глава «Сила, облеченная кротостью» стоит того, чтобы прочитать всю книгу. Книга «Отважные служители» бросает серьезный вызов, но в то же время горячо ободряет. Поэтому она станет необходимым дополнением к тому небольшому набору книг о лидерстве, которые действительно стоит приобрести.

Стивен Лонетти, пастор, отвечающий за проповедь и видение, церкви «Маях надежды», Сент-Пол, Миннесота



***

Что заставляет группу людей следовать руководству и видению одного человека? Почему идеи и стремления одних людей более убедительны по сравнению с другими? Что такое «влияние» и какова динамика влияния, которое является залогом успешного лидерства? Это честные вопросы, с которыми сталкивается каждый начинающий лидер, которому поручено великое дело и ответственность за мобилизацию других для его достижения.

Говоря простым языком, влияние - это сила, воздействующая на человека, предмет или событие. По отношению к руководству - это способность побуждать, вдохновлять и убеждать других следовать в определенном направлении и достигать поставленных целей. Суть влияния можно описать при помощи двух категорий:

( 1) способность убеждать других следовать за собой через личный пример;

(2) передача послания, способного убеждать других слушать. Те, кто нуждается в руководстве, получат максимальную выгоду от следования за лидерами, чья жизнь является образцом для подражания и чья особая прозорливость выходит за рамки обьщенного.

Рэгг Джерри - Отважные служители - лидеры, способные убеждать других следовать за ними

пер. с англ. / Джерри Рэгг; пер. с англ. В. Савянковой.

Самара : Блаrая весть, 2022. - 288 с.

ISBN (англ.): 978-1-934952-34-4

ISBN (рус.): 978-5-7454-1747-4



Рэгг Джерри - Отважные служители - лидеры, способные убеждать других следовать за ними - Оглавление

Благодарность Предисловие Введение ЧАСТЬ 1. Динамика лидерства Глава 1. Жизнь, достойная подражания Глава 2. Бог смотрит на сердце Глава 3. Сила, облеченная в кротость Глава 4. Свобода прямодушия Глава 5. Стойкость на долгие годы ЧАСТЬ 2. Угрозы для лидерства Глава 6. Лидеры, которым противостоит Бог Глава 7. Пренебрежение дарами Глава 8. Критика Глава 9. Как реагировать на неизбежные конфликты Глава 10. Как предотвращать и разрешать конфликты Глава 11. Когда лидеры отступают Глава 12. Лидер в роли стража ЧАСТЬ 3. Подготовка новых лидеров Глава 13. Поиски «исходного материала» Глава 14. Взращивание следующего поколения Заключение

Цель, которая преследовалась при написании данной книги, была и скромной, и амбициозной одновременно. Скромность состояла в том, что в рамках одной работы был представлен только краткий обзор библейских и исторических данных, а также современных взглядов на пастырское служение. Амбициозность проявилась в стремлении не просто посмотреть на служение, а представить его в трехмерном изображении. Сложность задачи состояла в том, что весь достаточно обширный материал необходимо было подать без нарушения целостности темы. Цель, которая преследовалась при написании данной книги, была и скромной, и амбициозной одновременно. Скромность состояла в том, что в рамках одной работы был представлен только краткий обзор библейских и исторических данных, а также современных взглядов на пастырское служение. Амбициозность проявилась в стремлении не просто посмотреть на служение, а представить его в трехмерном изображении. Сложность задачи состояла в том, что весь достаточно обширный материал необходимо было подать без нарушения целостности темы. То, как книга была воспринята читателями, пробудило благодарность Богу. Приступая к работе, автор никогда не знает, насколько серьезно будет воспринята книга. Но, спустя более чем двадцать пять лет после первой публикации, эта книга была переведена на несколько языков и по-прежнему широко используется. Мы очень рады, что теперь она доступна и на русском языке. Моим наибольшим вдохновением стали отзывы студентов семинарий, которые получали духовное образование в наше «столь непростое время, а также свидетельства пасторов, которые рассказывали о том, как книга стала источником обновления в усталости от служения и источником силы для продолжения пути с новым видением служения и новой целеустремленностью. Один из служителей постсоветской Восточной Европы, который получил степень доктора служения, исследовал возможную ценность книги «Мудрые пастыри» и пришел к выводу, что данная книга, благодаря библейским акцентам и практическому пониманию пасторского призвания, близка опыту восточноевропейских пастырей. Он также отметил, что книга затронула некоторые важные проблемы и особенно необходимость преодоления разделения церкви на служителей и прихожан. Тидболл Дерек - Мудрые пастыри - Исследования в области пасторского богословия СПб.: Ваката, 2023. — 376 с. Тидболл Дерек - Мудрые пастыри - Исследования в области пасторского богословия - Содержание Вступительное слово к изданию на русском языке ИСХОДНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ Глава 1. Что такое пасторское богословие? БИБЛЕЙСКОЕ ОСНОВАНИЕ Глава 2. Ветхий Завет

Глава 3. Синоптические Евангелия и Книга Деяния апостолов

Глава 4. Труды апостола Иоанна

Глава 5. Апостол Павел

Глава 6. Соборные послания ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР Глава 7. Ранние века

Глава 8. Средневековье

Глава 9. Реформация и ее наследие

Глава 10. Евангельское пробуждение и его следствие

Глава 11. Тенденции двадцатого столетия СОВРЕМЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ Глава 12. Смена передачи... объяснение

Глава 13. Вера

Глава 14. Прощение

Глава 15. Страдание

Глава 16. Единство

Глава 17. Служение ПРИМЕЧАНИЯ

Если чего-то и не хватает современным христианам, так это мужества. Одно из достоинств мужества состоит в том, что оно держится за надежду. Алистер Бегг помогает это понять, возвращая нас к известному ветхозаветному примеру надежды и мужества — пророку Даниилу. По-новому взглянув на молодого пророка и его друзей, столкнувшихся с опасной для их жизни враждебностью в языческом мире, вы обновитесь и укрепитесь в вере. Если чего-то и не хватает современным христианам, так это мужества. Одно из достоинств мужества состоит в том, что оно держится за надежду. Алистер Бегг помогает это понять, возвращая нас к известному ветхозаветному примеру надежды и мужества — пророку Даниилу. По-новому взглянув на молодого пророка и его друзей, столкнувшихся с опасной для их жизни враждебностью в языческом мире, вы обновитесь и укрепитесь в вере. ДЖОН МАК-АРТУР Идеальное сочетание: Алистер Бегг, один из видных проповед- ников Евангелия настоящего, размышляет о жизни, мудро- сти и мужестве Даниила, одного из выдающихся героев веры прошлого. Мужество является общей нитью, пронизывающей жизнь верных мужчин и женщин Библии. Автор ясно и изящно раскрывает эту тему на страницах книги как одну из величайших нужд для нас сегодня. Книга «Храбрые верой», несомненно, бросает вызов и ободряет христиан любого возраста на любом этапе жизни. Это книга для нашего времени! СИНКЛЕР Б. ФЕРГЮСОН, профессор систематического богословия, Реформатская богословская семинария

Алистер Бегг - Храбрые верой - Как иметь Божье дерзновение в постхристианском мире Перевод: Ю. Дмитренко Редакция: С. Романович Общая редакция: С. Омельченко Издание на русском языке, миссия Truth for Life, 2023 п/я 398000, Кливленд, Огайо, 44139, США

ISBN 978-1-56773161-3

Алистер Бегг - Храбрые верой - Как иметь Божье дерзновение в постхристианском мире - Содержание