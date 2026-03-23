Регир - Библейские концепты – Пособие по душепопечению

На протяжении многих лет служения, которое Бог даровал мне и моей жене, мы носили бремя за множество людей, имеющих личностные, супружеские и духовные проблемы, которые были причиной того, что они, будучи христианами, жили порабощённой жизнью. Через молитвы и изучение Слова Божьего Бог дал нам понимание в разработке методов для оказания помощи этим людям, чтобы они могли найти разрешение своим проблемам и ходить в свободе и победе. Эти методы — практическое применение принципов Писания, которые помогают понять противоположные концепты греха и праведности, антитетические цели Бога и сатаны и проводят сравнение между результатами правильного и неправильного выбора.

Я в долгу перед огромным количеством людей, которые помогали мне в течение всех лет моего служения душепопечительства и поощряли к разработке этого материала. Моя жена, Барбара, была ежедневным источником ободрения в её приверженности понимать и разделять моё бремя за других и поддерживать меня в этом служении. Она была добровольным партнёром, помогая мне переживать трудные времена, а также помогла многим людям освободиться от проблем.

Я в долгу перед миссис Корин Смит за её помощь в написании и обработке этой рукописи, мистеру Джо Лизотте и мистеру Кену Буереру за их умелую, профессиональную разработку таблиц для консультирования и миссис Кэрол Студи за её компетентную работу в чтении, редактировании и корректировании.

Я также в долгу перед более 300 отдельными людьми и семейными парами, которые обращались ко мне за помощью на протяжении последних 18 лет и вынуждали меня находить библейские ответы на их проблемы. Каждая глава и каждая таблица были разработаны как ответ на определённую ситуацию при душепопечительстве, которая подталкивала меня искать ответы. Выпуск этого руководства не был бы возможен, если бы эти люди не захотели сотрудничать, чтобы найти Божье решение для их проблем.

Моя величайшая признательность — Господу, который давал ответы и направлял меня посредством Своего Слова и Духа. Желание Бога для Своего народа — обрести полноту во взаимоотношениях с Ним — было моей мотивацией.

Моя молитва за то, чтобы материалы этого руководства были использованы Богом в оказании помощи тем, кто разделяет моё бремя, чтобы помочь ещё большему количеству людей, ходящих в поражении, обрести свободу через разрешение своих проблем и подчинение своей жизни под контроль Господа Иисуса Христа.

Практическое руководство по определению и разрешению проблем в личной и семейной жизни. – Overland Park, KS: New Fields Ministries, 2012. – 217 с.

Джон Регир - Библейские концепты – Пособие по душепопечению - Содержание

Предисловие

Введение

Шаги, как использовать это руководство

ГЛАВА 1: Определение и разрешение личных проблем

Часть 1: Определение источника проблем (таблица 1-А)

Часть 2: Реакция на проблемы (таблица 1-Б)

Часть 3: Реакция на грех (таблица 1-В)

Часть 4: Предоставление сатане базы действия (таблица 1-Г)

Часть 5: Личная проверка (таблица 1-Д)

Часть 6: Определение и разрушение твердынь (таблица 1-Е)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ИЗМЕНЁННОЙ ЖИЗНИ

Часть 7: Связанность грехом (таблица 1-Ж)

Часть 8: Жизненные пути (таблица 1-3)

Часть 9: Выявление проблем, которые разрушают человека (таблица 1-И)

Часть 10: Дьявольская атака верующих (таблица 1-Р)

ГЛАВА 2: Разрешение горечи и обиды

Часть 1: Разрешение горечи и обиды (таблицы 2-А, Б, В)

Часть 2: Понимание прощения (таблица 2-Г)

БОРЬБА С БОЛЬЮ, ВЫЗВАННОЙ НАСИЛИЕМ

Часть 3: Учимся отвечать с терпением (таблица 2-Д)

Часть 4: Препятствия к любви(таблица 2-Е)

Часть 5: Рост любви (таблица 2-Ж)

ГЛАВА 3: Разрешение бунта (таблица 3-А)

ГЛАВА 4: Разрешение гордости (таблица 4-А)

ГЛАВА 5: Разрешение моральных проблем (таблица 5-А)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРЕОБРАЖЁННОЙ ЖИЗНИ

ГЛАВА 6: Разрешение временных ценностей (таблица 6-А)

ГЛАВА 7: Разрешение проблем, разрушающих брак

Часть 1: Проявление библейских качеств в браке (таблица 7-А)

Часть 2: Влияние «мёртвых зон» и твердынь в браке (таблицы 7-Б, В)

Часть 3: Стены в межличностных отношениях (таблица 7-Г)

Часть 4: Разрешение конфликтов в браке (таблица 7-Д)

Часть 5: Шаги к разрешению конфликтов (таблицы 7-Е, Ж)

Часть 6: Определение и разрешение скрытых причин, разрушающих брак (таблица 7-3)

ГЛАВА 8: Определение и разрешение родовых грехов и слабостей

Часть 1: Определение и разрешение родовых грехов и слабостей (таблицы 8-А, Б, В)

Часть 2: Атака сатаны на семью (таблица 8-Г)

Часть 3: Цель сатаны — разрушение через греховные привычки (таблица 8-Д)

Часть 4: Отражение атак сатаны (таблица 8-Е)

ГЛАВА 9: Разрешение негативного мышления

Часть 1: Определение ־негативного мышления (таблица 9-А)

Часть 2: Разрешение негативного мышления через молитву и Писание (таблица 9-Б)

Часть 3: Разрешение негативного мышления истиной (таблица 9-В)

Часть 4: Отвечать в соответствии с Божьими мыслями (таблица 9-Г)

Часть 5: Разрешение страха (таблицы 9-Д, Е, Ж, 3)

ГЛАВА 10: Разрешение проблем при помощи Слова Божьего

Часть 1: Определение библейского решения проблемы (таблица 10-А)

Часть 2: Развитие качеств Христа в личной жизни (таблицы 10-Б, В)

Часть 3: Исследование Слова для применения принципов (таблица 10-Г)

Часть 4: Размышление над Писанием (таблица 10-Д)

ГЛАВА 11: Награды благочестивой жизни (таблицы 11-А, Б)

ГЛАВА 12: Последствия моих действий

Введение: Последствия моих действий

Часть 1: Последствия аморальности 1. Последствия добрачных отношений (таблица 12-А) 2. Последствия аморального поведения (таблица 12-Б) 3. Характеристики человека, имеющего моральные проблемы (таблица 12-В)

ИСПОВЕДАНИЕ ЖЕНЩИНЫ

Часть 2: Последствия употребления алкоголя и наркотиков (таблица 12-Г)

Часть 3: Последствия бунта (таблица 12-Д)

Часть 4: Последствия временных ценностей (таблица 12-Е)

Часть 5: Последствия лени (таблица 12-Ж)

Часть 6: Последствия гордости (таблица 12-3)

ГЛАВА 13: Дисциплинирование детей (таблица 13-А)

ГЛАВА 14: Чистая совесть (таблица 14-А)

ГЛАВА 15: Принятие — отвержение (таблица 15-А)

ГЛАВА 16: Выявление ложной вины (таблица 16-А)

ГЛАВА 17: Отношение к испытаниям (таблицы 17-А, Б, В)

ГЛАВА 18: Реакция на причиненную боль (таблицы 18-А, Б, В, Г, Д)

ГЛАВА 19: Библейская философия консультирования