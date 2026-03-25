Реинсфорд - Скиния в пустыне и Евангелие от Книги Левит

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology

Книга Маркуса Реинсфорда «Скиния в пустыне и Евангелие от Книги Левит» представляет собой классическое исследование XIX века, в котором автор с глубоким духовным прозрением раскрывает новозаветные истины, заложенные в древних обрядах Израиля. Автор ставит задачу показать читателю, что Книга Левит — это не собрание устаревших ритуалов, а подлинное «Евангелие в тенях», где каждое постановление о жертвах и устройстве святилища говорит о Личности и спасительном деле Иисуса Христа. Основная идея произведения заключается в том, что путь грешника к Богу, детально прописанный в законе Моисеевом, находит свое совершенное и окончательное исполнение в голгофской жертве, даруя верующему полную уверенность в спасении и доступе к Престолу Благодати.

Содержательная часть книги последовательно разбирает устройство Скинии и пять основных видов жертвоприношений, описанных в начале Книги Левит. Реинсфорд детально анализирует значение Медного жертвенника как места Божьего суда над грехом и Умывальника как символа очищения словом и Духом. Автор уделяет значительное внимание служению первосвященника, проводя глубокие параллели с небесным заступничеством Христа, Который вошел в истинное Святое Святых со Своей Кровью. В книге на основе тщательного разбора текстов исследуется тема «замещения», где невинная жертва принимает на себя вину кающегося, превращая древние ритуалы в живое и пронзительное свидетельство о Божьей любви и святости, примиренных в Мессии.

Текст написан в возвышенном, пасторском и глубоко назидательном стиле, характерном для лучших образцов пуританской и англиканской теологии. Маркус Реинсфорд мастерски соединяет экзегетическую точность с теплым призывом к сердцу читателя, превращая изучение левитского законодательства в захватывающее созерцание славы Господней. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто хочет увидеть единство Библии и осознать, как Ветхий Завет подготавливал человечество к принятию совершенного Искупителя. Это чтение помогает осознать, что всё в Скинии — от серебряных подножий до золотого венца на ковчеге — служит одной цели: явить Христа как «путь, истину и жизнь».

Маркус Реинсфорд - Скиния в пустыне и Евангелие от Книги Левит

перевод с английского — Одесса: Христианское просвещение, 2011

224 с.

Маркус Реинсфорд - Скиния в пустыне и Евангелие от Книги Левит - Содержание

Вступительная заметка

  • Глава 1. Место обитания

  • Глава 2. Ковчег

  • Глава 3. Стол хлебов предложения

  • Глава 4. Золотой светильник

  • Глава 5. Скиния и ее покров

  • Глава 6. Брусья

  • Глава 7. Завеса

  • Глава 8. Завесы входа в скинию

  • Глава 9. Жертвенник

  • Глава 10. Двор

  • Глава 11. «Елей для светильника»

  • Глава 12. Священство

  • Глава 13. Одежды великого священника

  • Глава 14. Помазание Аарона и его сынов

  • Глава 15. Жертвенник курения

  • Глава 16. Серебро выкупа

  • Глава 17. Умывальник

  • Глава 18. Миро для священного помазания

  • Глава 19. Курение

  • Глава 20. Поставление скинии

  • Глава 21. Жертвы приближения

  • Глава 22. Жертва всесожжения

  • Глава 23. Хлебное приношение

  • Глава 24. Мирная жертва

  • Глава 25. Жертва за грех

  • Глава 26. Жертва за грех (продолжение)

  • Глава 27. Жертва за грех (продолжение)

  • Глава 28. Жертва повинности

  • Глава 29. Закон о жертвах

  • Глава 30. Закон о приношении хлебном

  • Глава 31. Закон о жертве за грех и жертве повинности

  • Глава 32. Закон о мирной жертве

  • Глава 33. Заключительный закон о мирной жертве

Added 25.03.2026
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 day ago
Благодарю.

