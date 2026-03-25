Реинсфорд - Скиния в пустыне и Евангелие от Книги Левит
Книга Маркуса Реинсфорда «Скиния в пустыне и Евангелие от Книги Левит» представляет собой классическое исследование XIX века, в котором автор с глубоким духовным прозрением раскрывает новозаветные истины, заложенные в древних обрядах Израиля. Автор ставит задачу показать читателю, что Книга Левит — это не собрание устаревших ритуалов, а подлинное «Евангелие в тенях», где каждое постановление о жертвах и устройстве святилища говорит о Личности и спасительном деле Иисуса Христа. Основная идея произведения заключается в том, что путь грешника к Богу, детально прописанный в законе Моисеевом, находит свое совершенное и окончательное исполнение в голгофской жертве, даруя верующему полную уверенность в спасении и доступе к Престолу Благодати.
Содержательная часть книги последовательно разбирает устройство Скинии и пять основных видов жертвоприношений, описанных в начале Книги Левит. Реинсфорд детально анализирует значение Медного жертвенника как места Божьего суда над грехом и Умывальника как символа очищения словом и Духом. Автор уделяет значительное внимание служению первосвященника, проводя глубокие параллели с небесным заступничеством Христа, Который вошел в истинное Святое Святых со Своей Кровью. В книге на основе тщательного разбора текстов исследуется тема «замещения», где невинная жертва принимает на себя вину кающегося, превращая древние ритуалы в живое и пронзительное свидетельство о Божьей любви и святости, примиренных в Мессии.
Текст написан в возвышенном, пасторском и глубоко назидательном стиле, характерном для лучших образцов пуританской и англиканской теологии. Маркус Реинсфорд мастерски соединяет экзегетическую точность с теплым призывом к сердцу читателя, превращая изучение левитского законодательства в захватывающее созерцание славы Господней. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто хочет увидеть единство Библии и осознать, как Ветхий Завет подготавливал человечество к принятию совершенного Искупителя. Это чтение помогает осознать, что всё в Скинии — от серебряных подножий до золотого венца на ковчеге — служит одной цели: явить Христа как «путь, истину и жизнь».
перевод с английского — Одесса: Христианское просвещение, 2011
224 с.
Маркус Реинсфорд - Скиния в пустыне и Евангелие от Книги Левит - Содержание
Вступительная заметка
Глава 1. Место обитания
Глава 2. Ковчег
Глава 3. Стол хлебов предложения
Глава 4. Золотой светильник
Глава 5. Скиния и ее покров
Глава 6. Брусья
Глава 7. Завеса
Глава 8. Завесы входа в скинию
Глава 9. Жертвенник
Глава 10. Двор
Глава 11. «Елей для светильника»
Глава 12. Священство
Глава 13. Одежды великого священника
Глава 14. Помазание Аарона и его сынов
Глава 15. Жертвенник курения
Глава 16. Серебро выкупа
Глава 17. Умывальник
Глава 18. Миро для священного помазания
Глава 19. Курение
Глава 20. Поставление скинии
Глава 21. Жертвы приближения
Глава 22. Жертва всесожжения
Глава 23. Хлебное приношение
Глава 24. Мирная жертва
Глава 25. Жертва за грех
Глава 26. Жертва за грех (продолжение)
Глава 27. Жертва за грех (продолжение)
Глава 28. Жертва повинности
Глава 29. Закон о жертвах
Глава 30. Закон о приношении хлебном
Глава 31. Закон о жертве за грех и жертве повинности
Глава 32. Закон о мирной жертве
Глава 33. Заключительный закон о мирной жертве
