Книга, которую Вы держите в руках — уникальна. Ее появление — удивительно, хотя потребность в подобном сочинении назревала давно. Темы этой книги могут на первый взгляд показаться чем-то отвлеченным и абстрактным, тогда как в ней речь идет лишь о том, что автор узнал на собственном опыте духовной жизни. Духовный путь, о котором говорится здесь, пока еще мало известен людям, читающим по-русски — возможно, кто-то впервые узнает из этой книги о религии викка и о том, как виккане стремятся осмыслить свою веру и свою религиозную практику.

Автор книги, Айтварас Наррентурм — викканский жрец, служитель Богов. Что это значит в современном мире? В первую очередь — что человеческий дух, как и в минувшие эпохи, ищет ответ на базовые вопросы своего бытия: кто я? куда иду? с Кем? — и, не довольствуясь интеллектуальным познанием стремится к подлинной, воплощенной в своей жизни мудрости. Древние знания и древние силы, которые современный мир забыл или делает вид, что забыл, снова — уже в который раз — заявляют о себе, увлекая людей двадцать первого века в дорогу к самим себе. Эта дорога, на которой парадоксально переплетаются воспоминания о прошлом культуры, попытки сориентироваться в настоящем повседневности и познать вечно данное человеческой внутренней реальности, описывается автором в восьми богословских этюдах. Структура книги отсылает к восьми точкам викканского Колеса Года — восьми мистическим этапам развития мира, и всего, что в нем есть, которые современные язычники символически проходят в собственной жизни каждый год, наблюдая в смене сезонов гармонию или хаос вечного становления нашей вселенной.

Айтварас Наррентурм - Звезда бесконечности: опыт викканской теологии (рукопись)

М.: Клуб Касталия. 2017.— 116 с.

ISBN 978-5-519-60475-8

Айтварас Наррентурм - Звезда бесконечности: опыт викканской теологии (рукопись) - Содержание

К ЧИТАТЕЛЮ

СИМВОЛ ВЕРЫ ВИККАНИНА

ЧАСТЬ I. ТЕОЛОГИЯ

Преамбула

Глава I: Введение в систему звезды, а также о Единственном Едином и о начале движения

Глава II: Единое в Двух, Двое во Множестве, или о Боге и Богине

Глава III: О богах многочисленных и их общей Божественности

Глава IV: О Вере истинной и великой, или о со-творении

Глава V: О магии, как искусстве делать правду

Глава VI: О вращении Колеса, или о Вечности

Глава VII: Свобода, Любовь и Мудрость, или к вопросу о викканской этике

Глава VIII: О наименьшем из наименьших в величайшем из величайших, или о викканской антропологии

ЧАСТЬ II. ГИМНОГРАФИЯ