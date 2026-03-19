Учебное издание «Религии мира: Краткий путеводитель», выпущенное под редакцией Дина Халверзона, представляет собой компактный аналитический справочник, призванный помочь читателю сориентироваться в многообразии мировых духовных и идеологических систем. Книга ставит перед собой задачу не просто описать обрядовую сторону различных верований, но вскрыть их фундаментальные мировоззренческие установки. Основная идея путеводителя заключается в том, что религия — это не культурный атрибут, а «система ответов» на базовые вопросы бытия, и понимание этих ответов необходимо для эффективного межкультурного диалога и осознанного выбора собственной духовной позиции.

Содержательная часть книги структурирована как последовательный обзор крупнейших мировых религий (индуизм, буддизм, ислам, иудаизм) и восточных этико-философских учений (даосизм, конфуцианство, синтоизм). Особое внимание уделяется анимизму как древнейшей форме верований, а также современным вызовам: движению «Новая эра» (New Age), секуляризму и марксизму, которые рассматриваются авторами как квазирелигиозные системы. Каждый раздел включает в себя историческую справку, анализ ключевых догматов и практические советы по ведению дискуссии с представителями данных направлений. Заключительные главы книги носят ярко выраженный апологетический характер, предлагая аргументированные ответы на вопросы об уникальности личности Иисуса Христа и боговдохновенности Библии в контексте религиозного плюрализма.

Текст написан в доступном, лаконичном и методически выверенном стиле, что делает его идеальным пособием для студентов, миссионеров и всех, кто интересуется религиоведением. Авторы мастерски классифицируют сложные теологические концепции, превращая их в понятные логические схемы. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто ищет четкие критерии сравнения различных вероучений и хочет понять, в чем заключаются радикальные отличия христианского откровения от восточного пантеизма или западного материализма. Это чтение помогает осознать, что за внешним разнообразием культурных форм скрываются глубинные поиски истины, которые находят свое конечное разрешение в диалоге человека с Творцом.

Религии мира - Краткий путеводитель

Под ред. Д. Халверзона. - Пер. с англ. - 2-е изд., перераб. — СПб.: Шандал, 2002. — 288 с. — (Сумрачные пути).

ISBN 5-94861-007-1

Религии мира - Краткий путеводитель – Содержание

Об авторах этой книги

Предисловие к русскому изданию

Краткий обзор религий мира

Анимизм

Индуизм

Буддизм

Даосизм

Конфуцианство

Иудаизм

Ислам

Синтоизм

Движение «Новая эра»

Секуляризм

Марксизм

Иисус — единственный путь к Богу?

Откуда мы знаем, что Библия — Слово Божие?

Примечания