Лин Ютанг рос в семье христианского пастора в Китае начала ХХ века . В те годы китайские христиане рассматривали конфуцианство как опасную языческую чушь, поэтому отец Лина никогда не рассказывал сыну о богатом наследии их древней культуры . В своей духовной биографии «От язычества к христианству» Лин объясняет, что когда он стал учиться в колледже и понял, что страх, внушенный фундаменталистами, не позволил ему разглядеть лучшее в родной культуре , он просто рассвирепел. «Меня обманывали, рассказывая о наследии моей культуры. Вот что может сделать хорошее пуританское воспитание с китайским мальчиком . И я решил окунуться в великий поток национального сознания».

Как сирота, наконец-то нашедший своих давно потерянных родителей, Лин с упоением изучал китайскую философию и фольклор и отошел от христианской веры, в которой вырос. Он был упорен и стал одним из крупнейших китайских литераторов ХХ столетия. Он написал множество книг, восхвалявших достижения восточной мысли и культуры и обвинявших христианство в культурной нечувствительности.

На закате жизни Лин Ютанг вернулся к религии своего детства - христианству. Его новая вера, смягченная и просвещенная контактами с буддизмом, конфуцианством и даосизмом, была глубже и мудрее , чем прежде.

Джералд Р. Макдермотт – Откровение неведомого Бога

Пер. с англ. – СПб.: «Шандал», 2002. – 272 с. – (Интеллектуальное христианство.)

ISBN 5-93925-025-4

Джералд Р. Макдермотт – Откровение неведомого Бога - Содержание

Благодарность

Введение

Глава 1. Евангельские христиане и мировые религии Исторические вехи Теологическое определение Евангельское христианство против фундаментализма Протестантская ортодоксия, либерализм и постлиберализм Евангельские христиане о мировых религиях

Глава 2. Что такое откровение? Определение Как передается откровение? Откровение в природе Сущность истинного откровения Аспекты откровения Толкование откровения

Глава 3. Библейские предположения Бог хочет, чтобы язычники знали Его Знание Бога вне иудео-христианской традиции Народ Божий черпает знание о Боге вне иудейской и христианской Церквей

Глава 4. Теологические рассуждения Заветы и религии Концепция прообразов и их воплощения Барт: притчи о Царстве Небесном Еще раз об откровении в религиях Зачем Бог открывает нам эти прообразы?

Глава 5. По старому образцу: христианские теологи, «обобравшие египтян» Бл. Августин Фома Аквинский Жан Кальвин

Глава 6. Буддийское безличие и безмыслие Разные воззрения Бог — выше мыслей и слов Зависимость мира и личности Тайна обыкновенного Неодолимая привязанность «ветхого человека» На кресте Нахождение истинного «Я» И еще два замечания

Глава 7. Даосская теология сокрытия Скрытый Бог Пути божественных парадоксов

Глава 8. Конфуцианская преданность добродетели Китайский категорический императив Жэнь и Шу Итоговые замечания

Глава 9. Мухаммад и знамения Господа Несколько сюрпризов Различия Удивительные уроки

Глава 10. Заключение: Возражения и замечания

Приложение. Бог и местоимения мужского рода

Примечания

Указатель имен

Указатель библейских ссылок и цитат