Макдермотт - Откровение неведомого Бога
Лин Ютанг рос в семье христианского пастора в Китае начала ХХ века . В те годы китайские христиане рассматривали конфуцианство как опасную языческую чушь, поэтому отец Лина никогда не рассказывал сыну о богатом наследии их древней культуры . В своей духовной биографии «От язычества к христианству» Лин объясняет, что когда он стал учиться в колледже и понял, что страх, внушенный фундаменталистами, не позволил ему разглядеть лучшее в родной культуре , он просто рассвирепел. «Меня обманывали, рассказывая о наследии моей культуры. Вот что может сделать хорошее пуританское воспитание с китайским мальчиком . И я решил окунуться в великий поток национального сознания».
Как сирота, наконец-то нашедший своих давно потерянных родителей, Лин с упоением изучал китайскую философию и фольклор и отошел от христианской веры, в которой вырос. Он был упорен и стал одним из крупнейших китайских литераторов ХХ столетия. Он написал множество книг, восхвалявших достижения восточной мысли и культуры и обвинявших христианство в культурной нечувствительности.
На закате жизни Лин Ютанг вернулся к религии своего детства - христианству. Его новая вера, смягченная и просвещенная контактами с буддизмом, конфуцианством и даосизмом, была глубже и мудрее , чем прежде.
Джералд Р. Макдермотт – Откровение неведомого Бога
Пер. с англ. – СПб.: «Шандал», 2002. – 272 с. – (Интеллектуальное христианство.)
ISBN 5-93925-025-4
Джералд Р. Макдермотт – Откровение неведомого Бога - Содержание
Благодарность
Введение
Глава 1. Евангельские христиане и мировые религии
Исторические вехи
Теологическое определение
Евангельское христианство против фундаментализма
Протестантская ортодоксия, либерализм и постлиберализм
Евангельские христиане о мировых религиях
Глава 2. Что такое откровение?
Определение
Как передается откровение?
Откровение в природе
Сущность истинного откровения
Аспекты откровения
Толкование откровения
Глава 3. Библейские предположения
Бог хочет, чтобы язычники знали Его
Знание Бога вне иудео-христианской традиции
Народ Божий черпает знание о Боге вне иудейской и христианской Церквей
Глава 4. Теологические рассуждения
Заветы и религии
Концепция прообразов и их воплощения
Барт: притчи о Царстве Небесном
Еще раз об откровении в религиях
Зачем Бог открывает нам эти прообразы?
Глава 5. По старому образцу: христианские теологи, «обобравшие египтян»
Бл. Августин
Фома Аквинский
Жан Кальвин
Глава 6. Буддийское безличие и безмыслие
Разные воззрения
Бог — выше мыслей и слов
Зависимость мира и личности
Тайна обыкновенного
Неодолимая привязанность «ветхого человека»
На кресте
Нахождение истинного «Я»
И еще два замечания
Глава 7. Даосская теология сокрытия
Скрытый Бог
Пути божественных парадоксов
Глава 8. Конфуцианская преданность добродетели
Китайский категорический императив
Жэнь и Шу
Итоговые замечания
Глава 9. Мухаммад и знамения Господа
Несколько сюрпризов
Различия
Удивительные уроки
Глава 10. Заключение: Возражения и замечания
Приложение. Бог и местоимения мужского рода
Примечания
Указатель имен
Указатель библейских ссылок и цитат
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