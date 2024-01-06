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Макдермотт - Откровение неведомого Бога

Джералд Р. Макдермотт – Откровение неведомого Бога
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Religious Studies Atheism

Лин Ютанг рос в семье христианского пастора в Китае начала ХХ века . В те годы китайские христиане рассматривали конфуцианство как опасную языческую чушь, поэтому отец Лина никогда не рассказывал сыну о богатом наследии их древней культуры . В своей духовной биографии «От язычества к христианству» Лин объясняет, что когда он стал учиться в колледже и понял, что страх, внушенный фундаменталистами, не позволил ему разглядеть лучшее в родной культуре , он просто рассвирепел. «Меня обманывали, рассказывая о наследии моей культуры. Вот что может сделать хорошее пуританское воспитание с китайским мальчиком . И я решил окунуться в великий поток национального сознания».

Как сирота, наконец-то нашедший своих давно потерянных родителей, Лин с упоением изучал китайскую философию и фольклор и отошел от христианской веры, в которой вырос. Он был упорен и стал одним из крупнейших китайских литераторов ХХ столетия. Он написал множество книг, восхвалявших достижения восточной мысли и культуры и обвинявших христианство в культурной нечувствительности.

На закате жизни Лин Ютанг вернулся к религии своего детства - христианству. Его новая вера, смягченная и просвещенная контактами с буддизмом, конфуцианством и даосизмом, была глубже и мудрее , чем прежде.

Джералд Р. Макдермотт – Откровение неведомого Бога

Пер. с англ. – СПб.: «Шандал», 2002. – 272 с. – (Интеллектуальное христианство.)

ISBN 5-93925-025-4

Джералд Р. Макдермотт – Откровение неведомого Бога - Содержание

Благодарность

Введение

  • Глава 1. Евангельские христиане и мировые религии

    • Исторические вехи

    • Теологическое определение

    • Евангельское христианство против фундаментализма

    • Протестантская ортодоксия, либерализм и постлиберализм

    • Евангельские христиане о мировых религиях

  • Глава 2. Что такое откровение?

    • Определение

    • Как передается откровение?

    • Откровение в природе

    • Сущность истинного откровения

    • Аспекты откровения

    • Толкование откровения

  • Глава 3. Библейские предположения

    • Бог хочет, чтобы язычники знали Его

    • Знание Бога вне иудео-христианской традиции

    • Народ Божий черпает знание о Боге вне иудейской и христианской Церквей

  • Глава 4. Теологические рассуждения

    • Заветы и религии

    • Концепция прообразов и их воплощения

    • Барт: притчи о Царстве Небесном

    • Еще раз об откровении в религиях

    • Зачем Бог открывает нам эти прообразы?

  • Глава 5. По старому образцу: христианские теологи, «обобравшие египтян»

    • Бл. Августин

    • Фома Аквинский

    • Жан Кальвин

  • Глава 6. Буддийское безличие и безмыслие

    • Разные воззрения

    • Бог — выше мыслей и слов

    • Зависимость мира и личности

    • Тайна обыкновенного

    • Неодолимая привязанность «ветхого человека»

    • На кресте

    • Нахождение истинного «Я»

    • И еще два замечания

  • Глава 7. Даосская теология сокрытия

    • Скрытый Бог

    • Пути божественных парадоксов

  • Глава 8. Конфуцианская преданность добродетели

    • Китайский категорический императив

    • Жэнь и Шу

    • Итоговые замечания

  • Глава 9. Мухаммад и знамения Господа

    • Несколько сюрпризов

    • Различия

    • Удивительные уроки

  • Глава 10. Заключение: Возражения и замечания

Приложение. Бог и местоимения мужского рода

Примечания

Указатель имен

Указатель библейских ссылок и цитат

Views 256
Rating 5.0 / 5
Added 06.01.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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