Современное общество часто называют постсекулярным, подразумевая под этим то, что религия сегодня все более активно возвращается в общественную жизнь, пытаясь изменить сложившийся в эпоху секуляризации идеал общественного устройства, который полагал необходимым четкое разделение светского и религиозного и считал, что место религии - преимущественно в сфере частной жизни.

Такое стремление религии обрести большее влияние на различные стороны общественной жизни наталкивается на сопротивление тех, кто усматривает в усилении роли религии попытку упразднить некоторые базовые принципы современного общества, такие как стремление к равенству, демократии и открытости. Религия, с точки зрения ее противников, несет с собой сформировавшиеся еще в домодерном обществе ценности и нормы, имеющие патриархальный, иерархический и закрытый характер и несовместимые с идеалами современного светского общества.

Возможно ли примирение или хотя бы бесконфликтное сосуществование светского и религиозного? Способно ли современное общество дать место религии - не только в сфере частной жизни, но и в публичной сфере? Способна ли религия в чем-то пересмотреть свои ценности, нормы и институты, сделав их совместимыми с идеалами современного общества? И не приведет ли такой пересмотр к отказу от собственной идентичности и в конечном счете к вырождению, к превращению религиозных традиций в разновидности «светской духовности»?

Этим вопросам были посвящены две конференции, проведенные ББИ в 2023 году. В настоящий сборник вошли некоторые из представленных там докладов, а также два текста известных современных богословов - Иозефа Ратцингера (Бенедикта XVI) и Антона Хаутепена.

Религиозные ценности в постсекулярном обществе

Под ред. Алексея Бодрова и Михаила Толстолуженко

(Серия «Современное богословие»)

М.: Издательство ББИ, 2025. - viii + 210 с.

ISBN 978-5-89647-438-8

Религиозные ценности в постсекулярном обществе – Содержание

Предисловие

Антон Хаутепен Культура без Бога

Елена Степанова Мужество собственной веры

Йозеф Ратцингер На чем должны основываться наши действия? Политика и мораль

Ирина Языкова Красота как религиозная категория в современном обществе

Любовь Петрова От «РЕЛИГИИ БЕЗ РЕЛИГИИ» Ж. ДЕРРИДА К «ТЕОЛОГИИ СОБЫТИЯ» Дж. Капуто

Тереза Оболевич Целостная модель воспитания Эдмунда Бояновского и ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Дмитрий Бирюков Соборность: рождение понятия и его смысл

Ганс Ульрих Гербер Религиозные ценности, превращающиеся в человеческие и социальные: взгляд на радикальную Реформацию

Мартин Аффольдербах Религиозные ценности и демократические общества С НЕМЕЦКОЙ И ПРОТЕСТАНТСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Олег Бреский Взаимный перевод языков религии и политики

Эльвира Жейдс Домостроительство Божие: Лютеранская церковь и деньги

Джандоменико Боффи Несостоявшийся визит

Николай Костин Философия религии и новая антропология: иной способ культурной коммуникации

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