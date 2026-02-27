Рембрандт - Библейские картины

Художественное наследие Рембрандта ван Рейна (1606-1669) отражает глубокую любовь к Книге книг. Она воплотилась в серии произведений на библейские темы, включающей около 160 картин, 80 офортов и более 600 рисунков. Сюжеты из Нового и Ветхого Заветов служили Рембрандту желанным поводом представить сложные человеческие взаимоотношения и яркие характеры. Однако библейская тема в интерпретации художника не просто иллюстрации к повествованию о величайших событиях в истории человечества, но в значительной степени новаторское толкование Библии.

Первые произведения на библейские сюжеты Рембрандт создает в Лейдене по окончании обучения в амстердамской мастерской Питера Ластмана (1625). В них еще сквозит влияние учителя, но в целом они отмечены поисками индивидуального стиля. Свободная, подчеркнуто суровая интерпретация событий Священной истории сочетается в этих картанах со стремлением изображать напряженные драматические ситуации (Избиение камнями святого Стефана, 1625, Музей изящных искусств, Лион; Изгнание торгующих из храма, 1626, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Москва). Внимание художника сосредоточено на выражении сильных эмоций (Самсон и Далила, 1628, Государственные музеи, Берлин). Трагедийные образы соседствуют с лирическими, героические сюжеты с семейно-бытовыми сценами (Товит и Анна, 1625, Рейксмузеум, Амстердам; Притча о богаче (Меняла), 1627, Государственные музеи, Берлин). Желая сделать изображение конкретным и убедительным, Рембрандт придает библейским персонажам сходство со своими близкими, использует характерную для голландской школы тшательную отделку деталей.

Особыми средствами выразительности становятся для художника колорит, гармоничный, с преобладанием холодных серебристооливковых тонов, и светотень, усиливающая эмоциональное звучание картин. В изображениях погруженных в раздумья библейских пророков и новозаветных подвижников (Апостол Павел в темнице, 1627, Государственная галерея, Штутгарт; Пророк Иеремия, 1630, Рейксмузеум, Амстердам) светотень служит воссозданию атмосферы сосредоточенного молчания. В картинах Апостол Павел (около 1629-1630, Германский национальный музей, Нюрнберг) и Симеон во храме (1631, Маурицхейс, Гаага) светотень призвана подчеркнуть одухотворенность образов. В лучшей картине лейденского периода Христос в Эммаусе (около 1629, Музей Жакмар-Андре, Париж) Рембрандт применяет особый прием «света во мгле». Эффект освешения, не зависящего от определенного источника, но порожденного излучающей способностью самих изображаемых предметов, позволяет художнику достичь наивысшего драматизма.

Рембрандт - Библейские картины

Рембрандт. Библейские картины - Содержание

«Се Человек». 1634

Авраам и три ангела. 1630-1640

Автопортрет. Около 1665

Ангел Рафаил, покидающий семейство Товия. 1637

Анна и Симеон в храме. 1627

Анна и слепой Товит. 1630

Апостол Варфоломей. 1657

Апостол Варфоломей. 1661

Апостол Павел в темнице. 1627. Фрагмент

Апостол Павел с книгой. 1635

Апостол Павел. Около 1657

Апостол Петр в тюрьме. 1631. Фрагмент

Апостол Симон. 1661

Апостолы Петр и Павел. Около 1628

Артаксеркс, Аман и Эсфирь. 1660

Бегство в Египет. 1627

Бичевание Христа. 1646. Фрагмент

Благословение Иакова. 1656

Борьба Иакова с ангелом. Около 1659

Валаамская ослица. 1626

Вирсавия. 1654

Возвращение блудного сына. Около 1666-1669

Вознесение Христа. 1636

Воскресение. 1639

Воскресший Христос. 1661

Воскрешение Лазаря. 1620-1650. Фрагмент

Воскрешение Аазаря. 1630

Встреча у колодца (Христос и самаритянка). 1659

Второй сон Иосифа (Откровение святому Иосифу). 1645

Голова Христа. 1655

Голова Христа. 1656. Фрагмент 201

Давид и Ионафан. 1642

Давид и Урия. Около 1660

Давид, играющий на арфе перед Саулом. 1655

Давид, играющий на арфе перед Саулом. Между 1629 и 1631

Даниил и царь Киру идола Ваала. 1633

Евангелист Матфей и ангел. 1661

Еврейская невеста (предположительно Исаак и Ревекка). 1667

Жена Товия с козленком. 1645

Жертвоприношение Исаака. 1635

Жертвоприношение Исаака. 1636

Жертвоприношение Исаака. 1659-1660

Жертвоприношение Маноя. 1641

Иеремия, скорбящий о разрушении Иерусалима. 1630

Избиение камнями святого Стефана. 1625

Изгнание торгующих из храма. 1626

Иосиф и жена Потифара. 1655

Иуда, возвращающий сребреники. 1629. Фрагмент

Крещение евнуха. 1626

Мама Рембрандта в образе Анны матери пророка Самуила. 1631

Мария Магдалина. 1661

Моисей со скрижалями законов. 1659

Неверие апостола Фомы. 1634

Обрезание. 1661

Обрезание. 1669

Оплакивание Христа. 1635

Ослепление Самсона. 1636

Отречение апостола Петра. 1660

Отречение святого Петра. 1628

Отсечение головы Иоанна Предтечи. 1640-1645

Пир Валтасара. 1638

Погребение. 1635-1640

Поднятие креста. 1633

Пожилой мужчина в образе святого Павла. 1659

Поклонение волхвов. 1632

Поклонение пастухов. 1646

Поклонение пастухов. 1646

Положение во гроб. 1639

Посещение Марией Елизаветы. 1640

Притча о работниках в винограднике. 1637

Проповедь Иоанна Крестителя. 1634-1635

Распятие. 1631

Самсон и Далила. 1628

Самсон угрожает тестю. 1635

Самсон, загадывающий загадки за свадебным столом. 1638

Святое семейство. 1645

Святое семейство с занавесом. 1646

Святое семейство. 1635

Святое семейство. 1640

Святой Иаков Старший на молитве. 1661

Святой Павел за письменным столом. 1629

Снятие с креста. 1632-1633

Снятие с креста. 1632-1633

Сусанна и старцы. 1647

Товит и Анна с козленком. 1626

Товия возвращает отцу зрение

Туалет Вирсавии. 1643

Ужин в Эммаусе. 1648

Ужин в Эммаусе. Около 1629

Хвала Симеону. 1631

Христос в Эммаусе. 1648

Христос в Эммаусе. 1660

Христос во время шторма на море Галилейском. 1633

Христос и грешница. 1644

Христос и самаритянка. 1655

Христос или апостол Яков. 1661

Читающий монах. 1661

Явление Христа Марии Магдалине. 1638