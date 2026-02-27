Рембрандт - Библейские картины
Художественное наследие Рембрандта ван Рейна (1606-1669) отражает глубокую любовь к Книге книг. Она воплотилась в серии произведений на библейские темы, включающей около 160 картин, 80 офортов и более 600 рисунков. Сюжеты из Нового и Ветхого Заветов служили Рембрандту желанным поводом представить сложные человеческие взаимоотношения и яркие характеры. Однако библейская тема в интерпретации художника не просто иллюстрации к повествованию о величайших событиях в истории человечества, но в значительной степени новаторское толкование Библии.
Первые произведения на библейские сюжеты Рембрандт создает в Лейдене по окончании обучения в амстердамской мастерской Питера Ластмана (1625). В них еще сквозит влияние учителя, но в целом они отмечены поисками индивидуального стиля. Свободная, подчеркнуто суровая интерпретация событий Священной истории сочетается в этих картанах со стремлением изображать напряженные драматические ситуации (Избиение камнями святого Стефана, 1625, Музей изящных искусств, Лион; Изгнание торгующих из храма, 1626, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Москва). Внимание художника сосредоточено на выражении сильных эмоций (Самсон и Далила, 1628, Государственные музеи, Берлин). Трагедийные образы соседствуют с лирическими, героические сюжеты с семейно-бытовыми сценами (Товит и Анна, 1625, Рейксмузеум, Амстердам; Притча о богаче (Меняла), 1627, Государственные музеи, Берлин). Желая сделать изображение конкретным и убедительным, Рембрандт придает библейским персонажам сходство со своими близкими, использует характерную для голландской школы тшательную отделку деталей.
Особыми средствами выразительности становятся для художника колорит, гармоничный, с преобладанием холодных серебристооливковых тонов, и светотень, усиливающая эмоциональное звучание картин. В изображениях погруженных в раздумья библейских пророков и новозаветных подвижников (Апостол Павел в темнице, 1627, Государственная галерея, Штутгарт; Пророк Иеремия, 1630, Рейксмузеум, Амстердам) светотень служит воссозданию атмосферы сосредоточенного молчания. В картинах Апостол Павел (около 1629-1630, Германский национальный музей, Нюрнберг) и Симеон во храме (1631, Маурицхейс, Гаага) светотень призвана подчеркнуть одухотворенность образов. В лучшей картине лейденского периода Христос в Эммаусе (около 1629, Музей Жакмар-Андре, Париж) Рембрандт применяет особый прием «света во мгле». Эффект освешения, не зависящего от определенного источника, но порожденного излучающей способностью самих изображаемых предметов, позволяет художнику достичь наивысшего драматизма.
М. : ООО «Печатная слобода», 2017. - 226 с.
ISBN 978-5-7793-4460-9
Рембрандт. Библейские картины - Содержание
«Се Человек». 1634
Авраам и три ангела. 1630-1640
Автопортрет. Около 1665
Ангел Рафаил, покидающий семейство Товия. 1637
Анна и Симеон в храме. 1627
Анна и слепой Товит. 1630
Апостол Варфоломей. 1657
Апостол Варфоломей. 1661
Апостол Павел в темнице. 1627. Фрагмент
Апостол Павел с книгой. 1635
Апостол Павел. Около 1657
Апостол Петр в тюрьме. 1631. Фрагмент
Апостол Симон. 1661
Апостолы Петр и Павел. Около 1628
Артаксеркс, Аман и Эсфирь. 1660
Бегство в Египет. 1627
Бичевание Христа. 1646. Фрагмент
Благословение Иакова. 1656
Борьба Иакова с ангелом. Около 1659
Валаамская ослица. 1626
Вирсавия. 1654
Возвращение блудного сына. Около 1666-1669
Вознесение Христа. 1636
Воскресение. 1639
Воскресший Христос. 1661
Воскрешение Лазаря. 1620-1650. Фрагмент
Воскрешение Аазаря. 1630
Встреча у колодца (Христос и самаритянка). 1659
Второй сон Иосифа (Откровение святому Иосифу). 1645
Голова Христа. 1655
Голова Христа. 1656. Фрагмент 201
Давид и Ионафан. 1642
Давид и Урия. Около 1660
Давид, играющий на арфе перед Саулом. 1655
Давид, играющий на арфе перед Саулом. Между 1629 и 1631
Даниил и царь Киру идола Ваала. 1633
Евангелист Матфей и ангел. 1661
Еврейская невеста (предположительно Исаак и Ревекка). 1667
Жена Товия с козленком. 1645
Жертвоприношение Исаака. 1635
Жертвоприношение Исаака. 1636
Жертвоприношение Исаака. 1659-1660
Жертвоприношение Маноя. 1641
Иеремия, скорбящий о разрушении Иерусалима. 1630
Избиение камнями святого Стефана. 1625
Изгнание торгующих из храма. 1626
Иосиф и жена Потифара. 1655
Иуда, возвращающий сребреники. 1629. Фрагмент
Крещение евнуха. 1626
Мама Рембрандта в образе Анны матери пророка Самуила. 1631
Мария Магдалина. 1661
Моисей со скрижалями законов. 1659
Неверие апостола Фомы. 1634
Обрезание. 1661
Обрезание. 1669
Оплакивание Христа. 1635
Ослепление Самсона. 1636
Отречение апостола Петра. 1660
Отречение святого Петра. 1628
Отсечение головы Иоанна Предтечи. 1640-1645
Пир Валтасара. 1638
Погребение. 1635-1640
Поднятие креста. 1633
Пожилой мужчина в образе святого Павла. 1659
Поклонение волхвов. 1632
Поклонение пастухов. 1646
Поклонение пастухов. 1646
Положение во гроб. 1639
Посещение Марией Елизаветы. 1640
Притча о работниках в винограднике. 1637
Проповедь Иоанна Крестителя. 1634-1635
Распятие. 1631
Самсон и Далила. 1628
Самсон угрожает тестю. 1635
Самсон, загадывающий загадки за свадебным столом. 1638
Святое семейство. 1645
Святое семейство с занавесом. 1646
Святое семейство. 1635
Святое семейство. 1640
Святой Иаков Старший на молитве. 1661
Святой Павел за письменным столом. 1629
Снятие с креста. 1632-1633
Снятие с креста. 1632-1633
Сусанна и старцы. 1647
Товит и Анна с козленком. 1626
Товия возвращает отцу зрение
Туалет Вирсавии. 1643
Ужин в Эммаусе. 1648
Ужин в Эммаусе. Около 1629
Хвала Симеону. 1631
Христос в Эммаусе. 1648
Христос в Эммаусе. 1660
Христос во время шторма на море Галилейском. 1633
Христос и грешница. 1644
Христос и самаритянка. 1655
Христос или апостол Яков. 1661
Читающий монах. 1661
Явление Христа Марии Магдалине. 1638
спасибо