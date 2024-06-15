Ремез, Олег - Предопределенные времена и пределы их обитания

С самого начала дадим некоторые определения:

Заповедь — это повеление, приказание, наказ, нерушимое наставление.

Устав — законы и правила на какой-либо предмет.

Законы и законность их применения — два рычага мироздания. Все управляется законами, и всё происходит в рамках законности.

Екклесиаст 8:5-7

«Соблюдающий заповедь (законы, и уставы) не испытает никакого зла: сердце мудрого знает и время и устав; Потому что для всякой вещи есть свое время и устав; а человеку великое зло оттого, что он не знает, что будет; и как это будет — кто скажет ему?»

В этом отрывке из Писания слово «никакого» не подразумевает запрет злу лишь в какой-то одной из сфер нашей жизни, здесь говорится, что не будет никакого зла во всех направлениях: духовном, душевном, телесном, финансовом и общественном.

Мы рассмотрим как духовные законы и законность их применения действуют в различных сферах нашей жизни: как Бог использует их для осуществления Своей совершенной воли и совершенного плана для человечества. Также рассмотрим, как дьявол использует те же духовные законы и применяет их в своих целях, улавливая людей в свои сети.

Духовное первично

Псалтирь 118:1-3

«Блажены непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его».

Матфея 5:17-19

«Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном».

Народ Божий погибает не от действий сатаны, а от невежества, которое дьявол использует, чтобы подводить Божий народ под действие закона греха и смерти. По этой причине, в отношении Бога и Его путей, того как и что Он делает, часто связывают то, чего Бог не делал и представляют Его таким, каким Он не является. В книге пророка Иеремии 4:22 сказано: «народ Мой глуп, не знает Меня: неразумные они дети, и нет у них смысла».

Ремез, Олег - Предопределенные времена и пределы их обитания

К., Варух, 2005.— 144 с.

ISBN 966-7023-63-Х

Ремез, Олег - Предопределенные времена и пределы их обитания – Содержание

Отзыв

Предисловие

Рекомендации

Глава 1 Закон и законность

Духовное первично

Хаоса не существует

Завет

Законное возвращение

Иисус пришел исполнить закон

Глава 2 Предопределенные времена

Книга Притчей — основание

Откровение Соломона, Царя Израильского Часть 1. Разочарование

Откровение Соломона, Царя Израильского

Часть 2. Прозрение

ДНК

Вы благословлены

Что пользы работающему?

Истина

Глава 3 Законы-слуги

Шаг первый

Шаг второй

Пророчествование на свою жизнь

Шаг третий:

Пророчествование на свою жизнь в духе

Глава 4 Дары Святого Духа

Сам Дух ходатайствует

Глава 5 Удел

«Пределы их обитания»

Кто утверждает удел, когда и зачем?

Власть и права в уделе!

Удел — место покоя!

Удел — место обеспечения!

Удел — место поклонения!

В вашем уделе есть удел «священника Божьего»!

Взаимодействия между уделами

Наследственность удела

Что может помешать войти в удел?

Глава 6 Притчи о важности входа в Божий план и в сферу времени «до основания мира»