Ремез, Олег - Предопределенные времена и пределы их обитания

Ремез - Предопределенные времена и пределы их обитания
С самого начала дадим некоторые определения:
Заповедь — это повеление, приказание, наказ, нерушимое наставление.
Устав — законы и правила на какой-либо предмет.
Законы и законность их применения — два рычага мироздания. Все управляется законами, и всё происходит в рамках законности.
Екклесиаст 8:5-7
«Соблюдающий заповедь (законы, и уставы) не испытает никакого зла: сердце мудрого знает и время и устав; Потому что для всякой вещи есть свое время и устав; а человеку великое зло оттого, что он не знает, что будет; и как это будет — кто скажет ему?»
В этом отрывке из Писания слово «никакого» не подразумевает запрет злу лишь в какой-то одной из сфер нашей жизни, здесь говорится, что не будет никакого зла во всех направлениях: духовном, душевном, телесном, финансовом и общественном.
Мы рассмотрим как духовные законы и законность их применения действуют в различных сферах нашей жизни: как Бог использует их для осуществления Своей совершенной воли и совершенного плана для человечества. Также рассмотрим, как дьявол использует те же духовные законы и применяет их в своих целях, улавливая людей в свои сети.
Духовное первично
Псалтирь 118:1-3
«Блажены непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его».
Матфея 5:17-19
«Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном».
Народ Божий погибает не от действий сатаны, а от невежества, которое дьявол использует, чтобы подводить Божий народ под действие закона греха и смерти. По этой причине, в отношении Бога и Его путей, того как и что Он делает, часто связывают то, чего Бог не делал и представляют Его таким, каким Он не является. В книге пророка Иеремии 4:22 сказано: «народ Мой глуп, не знает Меня: неразумные они дети, и нет у них смысла».
Ремез, Олег - Предопределенные времена и пределы их обитания
К., Варух, 2005.— 144 с.
ISBN 966-7023-63-Х
Ремез, Олег - Предопределенные времена и пределы их обитания – Содержание
Отзыв
Предисловие
Рекомендации
Глава 1 Закон и законность
- Духовное первично
- Хаоса не существует
- Завет
- Законное возвращение
- Иисус пришел исполнить закон
Глава 2 Предопределенные времена
- Книга Притчей — основание
- Откровение Соломона, Царя Израильского Часть 1. Разочарование
- Откровение Соломона, Царя Израильского
Часть 2. Прозрение
- ДНК
- Вы благословлены
- Что пользы работающему?
- Истина
Глава 3 Законы-слуги
- Шаг первый
- Шаг второй
- Пророчествование на свою жизнь
- Шаг третий:
- Пророчествование на свою жизнь в духе
Глава 4 Дары Святого Духа
- Сам Дух ходатайствует
Глава 5 Удел
- «Пределы их обитания»
- Кто утверждает удел, когда и зачем?
- Власть и права в уделе!
- Удел — место покоя!
- Удел — место обеспечения!
- Удел — место поклонения!
- В вашем уделе есть удел «священника Божьего»!
- Взаимодействия между уделами
- Наследственность удела
- Что может помешать войти в удел?
Глава 6 Притчи о важности входа в Божий план и в сферу времени «до основания мира»
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