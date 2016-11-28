Рэмси - Откровение - Откровение о Царстве Христа
Книга Откровения не предназначалась для того, чтобы заранее сообщить историю конкретных событий, но чтобы представить принципы, которые будут формировать историю мира в той степени, в какой она будет касаться продвижения Царства Божьего, в их главных сочетаниях и результатах и, таким образом, раскрыть основной ход и главные особенности судов Бога с Его Церковью и народами в течение всех долгих периодов борьбы и тьмы, через которые должна была пройти эта Церковь, - раскрыть различные формы и сочетания зла, которые будут противостоять ей, и силу, которой она победит, и славу, которая, в конце концов, должна увенчать ее победу.
И все это также для того, чтобы ободрить ее сердце и подкрепить ее веру во время долгой ночи ее борьбы, а также в периоды, когда она будет подавлена и будет истекать кровью от могущества и злобы своих врагов. Следовательно, двигаясь из эпохи в эпоху по своему пути борьбы, слез и крови в условиях, когда все силы мира объединены против нее и во всем внешнем торжествуют над нею, попирая ее духовное происхождение, славу и удел, она должна лишь взирать на то окно, которое Иоанн видел отверстым на небе, и получать оттуда свежее ободрение и радость в своих глубочайших скорбях.
Так она учится не считать странными для себя эти огненные испытания, но рассматривать их как предназначенный ей путь к вечному торжеству. В том окне она видит, как эти силы, которые мир боготворит и обожает, — политические, ученые, фанатические, атеистические и языческие, изображенные в виде отвратительных и чудовищных зверей, - попирают землю и возвышаются на ней только на время, господствуя над страдающей церковью и поверженным миром, пока, исчерпав все свое умение и злобу, питаемую адским вдохновением от великого дракона, они все вместе не ввергаются в озеро огненное, и ее возглас ликования раздается по всей земле: "Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель". Несомненно, "блажен читающий и слушающие" эти слова божественного ободрения.
Джеймс Беверлин Рэмси - Откровение - Откровение о Царстве Христа
Одесса: Христианское просвещение, 2010.-608 с.
ISBN 5-8404-0223-0
The Book of Revelation, by James B. Ramsey
Джеймс Рэмси - Откровение - Откровение о Царстве Христа - Содержание
ЧАСТЬ I. ДУХОВНОЕ ЦАРСТВО
- Лекция I. Обещанное блаженство
- Лекция II. Евангелие Царства
- Лекция III. Утешения Царства
ЧАСТЬ II. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЦАРСТВА
- Лекция IV. Видимая церковь: ее миссия
- Лекция V. Видимая церковь: ее власть
- Лекция VI. Отличия и несовершенства видимого царства.
Семь церквей. Ефес и Смирна
- Лекция VII. Продолжение той же темы: Пергам и Фиатира
- Лекция VIII. Продолжение той же темы: Сардис, Филадельфия и Лаодикия
- Лекция IX. Личная борьба и победа, которая является целью видимого царства и необходимым средством достижения славы невидимого Царства
- Лекция X. Обетования "побеждающему"
ЧАСТЬ III. ИСТИННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДУХОВНОГО ЦАРСТВА
- Лекция XI. Божественная природа и духовные привилегии Царства
- Лекция XII. Духовная жизнь
- Лекция XIII. Духовная жизнь: ее слава, требования и привилегии
- Лекция XIV. Служение Царства
ЧАСТЬ IV. ЦАРЬ-ПОСРЕДНИК И ЕГО ЦАРСТВОВАНИЕ
- Лекция XV. Управление Царством
- Лекция XVI. Облечение властью закланного Агнца и восхваление Его
- Лекция XVII. Владычество Агнца и Его суды
- Лекция XVIII. Великая перемена
ЧАСТЬ V. ЕЕ БРАНИ И ТРИУМФ
- Лекция XIX. Молитвы святых
- Лекция XX. Первые четыре трубы. Земное благоденствие уничтожено
- Лекция XXI. Пятая труба. Поражена сама душа
- Лекция XXII. Реакция мирской силы и мудрости
- Лекция XXIII. Божественная и милостивая действующая сила и человеческое содействие, которое она подразумевает
- Лекция XXIV. Истинная церковь и предметы ее свидетельства определены
- Лекция XXV. Власть мира в видимой церкви
- Лекция XXVI. Сила свидетельствующей церкви во время всеобщего растления - в ее поклонении и дисциплине
- Лекция XXVII. Жизненная сила Божьих свидетелей и триумф чисто духовного свидетельства
- Лекция XXVIII. Триумф
Джеймс Рэмси - Откровение - Откровение о Царстве Христа - Джеймс Беверлин Рэмси
Д-р Рэмси родился 20 мая 1814 года в округе Сесил, Мериленд. Когда ему было только шесть лет от роду, умер его отец, верующий человек, оставив его на попечение одной матери, женщины необычайно проницательной, энергичной и благочестивой. С тех пор, вплоть до ее смерти, последовавшей в весьма преклонном возрасте, незадолго до его собственной кончины, они никогда не разлучались. Его сыновнее почтение и любовь к матери были достойны восхищения. Когда Джеймсу было четырнадцать лет, он во всеуслышание заявил о своей вере во Христа. По его собственному утверждению, он не знал, когда именно стал чадом Божьим. Его мать полагала, что явные признаки своей принадлежности к христианству он начал проявлять после смерти отца.
Академическое образование Джеймс получил в Лаффайет колледже, Пенсильвания, президентом которого являлся тогда доктор богословия его преподобие Джордж Джанкин. В 1836 году Джеймс Рэмси поступил в богословскую семинарию в Принстоне, где, пройдя полный курс обучения, остался на четвертый год изучать богословие и древние языки Священного Писания. Когда же Рэмси вышел из стен семинарии, то, по словам д-ра Джея Эддисона Александра, одного из его преподавателей, который близко сошелся с ним тогда, уровень его подготовки позволял ему вести любой курс обучения в этом учебном заведении.
В1841 году д-р Рэмси был посвящен в служители Евангелия и поставлен пастором пресвитерианской церкви в Уэст Фармсе, Нью-Йорк, где оставался до 1846 года, когда был призвал ехать миссионером к индейцам племени чок-то, и тогда же назначен ректором Спенсерской академии. Через три с лишним года тяжкого и плодотворного труда слабеющее здоровье заставило его вернуться назад. На протяжении последующих пяти лет Джеймс Рэмси был занят преподаванием и, насколько позволяло здоровье, проповедованием. Последние два года из тех лет он провел в церкви г. Нью-Провиденс, что в округе Рокбридж, Виржиния, в семье его преподобия Джеймса Моррисона. Это был период, о котором он впоследствии отзывался как об одном из самых счастливых в своей жизни.
В1854 году, когда его здоровье улучшилось, он был поставлен пастором Нью-Монмутской церкви в том округе, где в течение четырех лет преданного пасторского служения, окруженный любящими людьми, собрал драгоценные и обильные плоды для вечной жизни. В 1858 году, движимый чувством общественного долга, он разорвал эти нежные узы и стал пастором Первой пресвитерианской церкви в Линчберге, штат Вирджиния. Это служение продолжалось до 1870 года, когда после неоднократных его просьб об отставке собрание и церковь согласились ее принять. Это было обусловлено слабым, по существу, безнадежным состоянием его здоровья. Непомерно страдая, он кротко и терпеливо ожидал часа своей кончины, который наступил в воскресный день, 23 июля 1871 года, когда он успокоился от трудов своих и почил в Иисусе, войдя в тот священный покой, который ничто не нарушит.
Д-р Рэмси был в высшей степени достойным человеком, имеющим глубокое понимание сути греха, истинное смирение, крепко укоренившуюся веру и горячую любовь ко Христу и Его Церкви. Вся его жизнь протекала в близком общении с Богом и была исполнена подлинно апостольским духом. Он был также мужем, "сильным в Писаниях". Его общие познания были обширными и фундаментальными. Его высокая образованность и здравое суждение сделали его мудрым наставником в духовных вещах. Мало кто из его поколения снискал подобную любовь и подобное доверие Церкви, в которой его знали все. Будь ему дарованы более длинная жизнь и более крепкое здоровье, то, несомненно, его заботливость и зрелый духовный опыт принесли бы еще более многочисленные и обильные плоды. Этот труд - единственное известное его сочинение из всех, что остались. Его имя поистине достойно быть "в вечной памяти" (Пс. 111:6).
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