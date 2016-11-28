Книга Откровения не предназначалась для того, чтобы заранее сообщить историю конкретных событий, но чтобы представить принципы, которые будут формировать историю мира в той степени, в какой она будет касаться продвижения Царства Божьего, в их главных сочетаниях и результатах и, таким образом, раскрыть основной ход и главные особенности судов Бога с Его Церковью и народами в течение всех долгих периодов борьбы и тьмы, через которые должна была пройти эта Церковь, - раскрыть различные формы и сочетания зла, которые будут противостоять ей, и силу, которой она победит, и славу, которая, в конце концов, должна увенчать ее победу.

И все это также для того, чтобы ободрить ее сердце и подкрепить ее веру во время долгой ночи ее борьбы, а также в периоды, когда она будет подавлена и будет истекать кровью от могущества и злобы своих врагов. Следовательно, двигаясь из эпохи в эпоху по своему пути борьбы, слез и крови в условиях, когда все силы мира объединены против нее и во всем внешнем торжествуют над нею, попирая ее духовное происхождение, славу и удел, она должна лишь взирать на то окно, которое Иоанн видел отверстым на небе, и получать оттуда свежее ободрение и радость в своих глубочайших скорбях.

Так она учится не считать странными для себя эти огненные испытания, но рассматривать их как предназначенный ей путь к вечному торжеству. В том окне она видит, как эти силы, которые мир боготворит и обожает, — политические, ученые, фанатические, атеистические и языческие, изображенные в виде отвратительных и чудовищных зверей, - попирают землю и возвышаются на ней только на время, господствуя над страдающей церковью и поверженным миром, пока, исчерпав все свое умение и злобу, питаемую адским вдохновением от великого дракона, они все вместе не ввергаются в озеро огненное, и ее возглас ликования раздается по всей земле: "Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель". Несомненно, "блажен читающий и слушающие" эти слова божественного ободрения.