Рене Генон и его окружение
Сборник «Рене Генон и его окружение: Фрагменты неизвестной истории» представляет собой масштабную реконструкцию интеллектуального пространства, в котором формировались и развивались основные темы французского мыслителя-традиционалиста Рене Генона. Первая часть объединяет несколько текстов самого Генона — «Традиционные формы и космические циклы», «Эзотеризм Данте», «Святой Бернар», а также его переписку с Луи Шарбонно-Лассэ. В этих материалах раскрываются центральные для геноновской мысли понятия изначальной Традиции, циклического времени, духовных центров, инициатической передачи и символизма. Особое место занимают сопоставления индуистской, иудейской, исламской, христианской, герметической и античной традиций, проблема Атлантиды и Гипербореи, Каббала и сакральная наука чисел, эзотерическое прочтение Данте и представление о духовной власти в средневековом христианстве.
Вторая часть расширяет перспективу от изложения идей Генона к исследованию их источников, параллелей и последующей интерпретации. Здесь представлены фрагменты исследования Мигеля Асина Паласиоса о мусульманской эсхатологии и «Божественной комедии», работа Луи де Местра о Геноне и «Высших Неизвестных», а также исследования Татьяны Фадеевой о Сент-Иве д’Альвейдре, Агартхе, Шамбале, концепциях тайных духовных центров, славяно-русских связях окружения Сент-Ива, полярном и солярном символизме и гиперборейской и атлантской проблематике. Тем самым книга соединяет первичные тексты Генона с критико-историческими и сравнительными исследованиями, позволяя увидеть традиционализм не как изолированную философскую систему, а как сложный узел религиоведческих, эзотерических, исторических и символических дискуссий XIX–XX веков.
Рене Генон и его окружение – Фрагменты неизвестной истории
Рене Генон и его окружение: Фрагменты неизвестной истории / пер. с фр. и сост. Т. М. Фадеевой. — М.: Академический проект, 2026. — 370 с. — (Философские технологии).
ISBN 978-5-8291-4569-9
Рене Генон и его окружение – Содержание
Часть I. Традиционные формы и космические циклы
Рене Генон. Традиционные формы и космические циклы
Предисловие
Глава I. Несколько замечаний по поводу учения о космических циклах
Рецензии
Глава II. Атлантида и Гиперборея
Место атлантской традиции в Манвантаре
Глава III. Несколько замечаний об имени Адам
Каббала
Каббала и наука чисел
«Еврейская Каббала»
Le Siphra di-Tzeniutha
Рецензии
Глава IV. Герметическая традиция
Гермес
Гробница Гермеса
Рецензии
Эзотеризм Данте
Глава I. Смысл явный и смысл скрытый
Глава II. Fede Santa (Святая вера)
Глава III. Масонские и герметические сопоставления
Глава IV. Данте и розенкрейцерство
Глава V. Внеземные путешествия в разных традициях
Глава VI. Три мира
Глава VII. Символические числа
Глава VIII. Космические циклы
Глава IX. Ошибка систематических интерпретаций
Святой Бернар
Письма Рене Генона и Луи Шарбонно-Лассэ
I. Париж, 30 января 1929 года
II. Париж, 8 февраля 1929 года. 51, ул. Сен-Луи-ан-Иль (4-й округ)
III. Париж, 18 марта 1929 года. 51, ул. Сен-Луи-ан-Иль (4-й округ)
IV. Париж, 30 марта 1929 года. 51, ул. Сен-Луи-ан-Иль (4-й округ)
V. Набросок письма Луи Шарбонно-Лассэ Рене Генону. Апрель 1928 года
VI. Письмо Луи Шарбонно-Лассэ аббату Андре Жиркуру. Школа Сен-Женевьев, Версаль. 16 января 1946 года
VII. Письмо Луи Шарбонно-Лассэ Рене Нелли. 19 сентября 1946 года
VIII. Письмо Шарбонно-Лассэ Джеймсу Шове. 8 ноября 1938 года
Часть II. Вокруг Генона. Размышления, дополнения, комментарии. Статьи
М. А. Паласиос. Мусульманская эсхатология в «Божественной комедии»
Происхождение легенды
I. Первый цикл: редакция ночного путешествия ишра’
Редакция А первого цикла
II. Второй цикл: редакции восхождения, или ми’радж
Редакция А второго цикла
Редакция С второго цикла
III. Третий цикл: ишра’ и ми’радж — соединенные редакции
Единая редакция третьего цикла
IV. Теологические комментарии легенды
V. Аллегорико-мистические адаптации легенды
VI. Синтез всех частичных сравнений
Луи де Местр. Загадка Рене Генона и «Высшие Неизвестные». Вклад в изучение «подпольной» мировой истории
От издателя
От автора
Т. М. Фадеева. От Сент-Ива д’Альвейдра (1842–1909) до Рене Генона (1886–1951), или От Агартхи к Шамбале в поисках Высших Неизвестных
Введение
Высшие Неизвестные — Les Supérieurs Inconnus
Т. М. Фадеева. Славяно-русский след в жизни и творчестве Сент-Ива д’Альвейдра
Славяно-сербские, польские и русские корни Марии Ризнич-Келлер, будущей маркизы д’Альвейдр
Мария Ризнич-Келлер, из рода Ржевуских
Сент-Ив д’Альвейдр и Фабр д’Оливе
Брак Сент-Ива д’Альвейдра и Марии Келлер, или Больше чем любовь
Посмертная история жены, Ангела Сент-Ива, и Археометр
Т. М. Фадеева. Дама с единорогом, или К вопросу о полярном и солярном символизме в трудах Рене Генона
Т. М. Фадеева. Гиперборейская и атлантская традиции в трудах Рене Генона
Потоп в библейских преданиях
Гиперборейская и атлантская традиции, или От меридионального направления к широтному
Черноморское побережье и шельф — средоточие цветущей допотопной цивилизации
Загадка каменных колец
Индоиранские народы в Северном Причерноморье и память о Гиперборее в исследованиях К. Риттера и О. Н. Трубачева
Религиозные представления народов берегов Понта и Кавказа
Культ Солнца, солнечный цветок и штриховка древних пещер
Реки Скифии
Атлантические острова — новые прочтения
Символика сакральной географии, или Зачем Атланта и Геракла отправили на Запад
Столпы Геракла и других землепроходцев как пределы обитаемой земли
Заключение
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