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Рене Генон и его окружение

Рене Генон и его окружение
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Каббала, Эзотеризм
Series Философские технологии (14 books)

Сборник «Рене Генон и его окружение: Фрагменты неизвестной истории» представляет собой масштабную реконструкцию интеллектуального пространства, в котором формировались и развивались основные темы французского мыслителя-традиционалиста Рене Генона. Первая часть объединяет несколько текстов самого Генона — «Традиционные формы и космические циклы», «Эзотеризм Данте», «Святой Бернар», а также его переписку с Луи Шарбонно-Лассэ. В этих материалах раскрываются центральные для геноновской мысли понятия изначальной Традиции, циклического времени, духовных центров, инициатической передачи и символизма. Особое место занимают сопоставления индуистской, иудейской, исламской, христианской, герметической и античной традиций, проблема Атлантиды и Гипербореи, Каббала и сакральная наука чисел, эзотерическое прочтение Данте и представление о духовной власти в средневековом христианстве.

Вторая часть расширяет перспективу от изложения идей Генона к исследованию их источников, параллелей и последующей интерпретации. Здесь представлены фрагменты исследования Мигеля Асина Паласиоса о мусульманской эсхатологии и «Божественной комедии», работа Луи де Местра о Геноне и «Высших Неизвестных», а также исследования Татьяны Фадеевой о Сент-Иве д’Альвейдре, Агартхе, Шамбале, концепциях тайных духовных центров, славяно-русских связях окружения Сент-Ива, полярном и солярном символизме и гиперборейской и атлантской проблематике. Тем самым книга соединяет первичные тексты Генона с критико-историческими и сравнительными исследованиями, позволяя увидеть традиционализм не как изолированную философскую систему, а как сложный узел религиоведческих, эзотерических, исторических и символических дискуссий XIX–XX веков.

Рене Генон и его окружение – Фрагменты неизвестной истории

Рене Генон и его окружение: Фрагменты неизвестной истории / пер. с фр. и сост. Т. М. Фадеевой. — М.: Академический проект, 2026. — 370 с. — (Философские технологии).

ISBN 978-5-8291-4569-9

Рене Генон и его окружение – Содержание

  • Часть I. Традиционные формы и космические циклы

    • Рене Генон. Традиционные формы и космические циклы

      • Предисловие

      • Глава I. Несколько замечаний по поводу учения о космических циклах

        • Рецензии

      • Глава II. Атлантида и Гиперборея

        • Место атлантской традиции в Манвантаре

      • Глава III. Несколько замечаний об имени Адам

        • Каббала

        • Каббала и наука чисел

        • «Еврейская Каббала»

        • Le Siphra di-Tzeniutha

        • Рецензии

      • Глава IV. Герметическая традиция

        • Гермес

        • Гробница Гермеса

        • Рецензии

    • Эзотеризм Данте

      • Глава I. Смысл явный и смысл скрытый

      • Глава II. Fede Santa (Святая вера)

      • Глава III. Масонские и герметические сопоставления

      • Глава IV. Данте и розенкрейцерство

      • Глава V. Внеземные путешествия в разных традициях

      • Глава VI. Три мира

      • Глава VII. Символические числа

      • Глава VIII. Космические циклы

      • Глава IX. Ошибка систематических интерпретаций

    • Святой Бернар

    • Письма Рене Генона и Луи Шарбонно-Лассэ

      • I. Париж, 30 января 1929 года

      • II. Париж, 8 февраля 1929 года. 51, ул. Сен-Луи-ан-Иль (4-й округ)

      • III. Париж, 18 марта 1929 года. 51, ул. Сен-Луи-ан-Иль (4-й округ)

      • IV. Париж, 30 марта 1929 года. 51, ул. Сен-Луи-ан-Иль (4-й округ)

      • V. Набросок письма Луи Шарбонно-Лассэ Рене Генону. Апрель 1928 года

      • VI. Письмо Луи Шарбонно-Лассэ аббату Андре Жиркуру. Школа Сен-Женевьев, Версаль. 16 января 1946 года

      • VII. Письмо Луи Шарбонно-Лассэ Рене Нелли. 19 сентября 1946 года

      • VIII. Письмо Шарбонно-Лассэ Джеймсу Шове. 8 ноября 1938 года

  • Часть II. Вокруг Генона. Размышления, дополнения, комментарии. Статьи

    • М. А. Паласиос. Мусульманская эсхатология в «Божественной комедии»

      • Происхождение легенды

      • I. Первый цикл: редакция ночного путешествия ишра’

        • Редакция А первого цикла

      • II. Второй цикл: редакции восхождения, или ми’радж

        • Редакция А второго цикла

        • Редакция С второго цикла

      • III. Третий цикл: ишра’ и ми’радж — соединенные редакции

        • Единая редакция третьего цикла

      • IV. Теологические комментарии легенды

      • V. Аллегорико-мистические адаптации легенды

      • VI. Синтез всех частичных сравнений

    • Луи де Местр. Загадка Рене Генона и «Высшие Неизвестные». Вклад в изучение «подпольной» мировой истории

      • От издателя

      • От автора

    • Т. М. Фадеева. От Сент-Ива д’Альвейдра (1842–1909) до Рене Генона (1886–1951), или От Агартхи к Шамбале в поисках Высших Неизвестных

      • Введение

      • Высшие Неизвестные — Les Supérieurs Inconnus

    • Т. М. Фадеева. Славяно-русский след в жизни и творчестве Сент-Ива д’Альвейдра

      • Славяно-сербские, польские и русские корни Марии Ризнич-Келлер, будущей маркизы д’Альвейдр

      • Мария Ризнич-Келлер, из рода Ржевуских

      • Сент-Ив д’Альвейдр и Фабр д’Оливе

      • Брак Сент-Ива д’Альвейдра и Марии Келлер, или Больше чем любовь

      • Посмертная история жены, Ангела Сент-Ива, и Археометр

    • Т. М. Фадеева. Дама с единорогом, или К вопросу о полярном и солярном символизме в трудах Рене Генона

    • Т. М. Фадеева. Гиперборейская и атлантская традиции в трудах Рене Генона

      • Потоп в библейских преданиях

      • Гиперборейская и атлантская традиции, или От меридионального направления к широтному

      • Черноморское побережье и шельф — средоточие цветущей допотопной цивилизации

      • Загадка каменных колец

      • Индоиранские народы в Северном Причерноморье и память о Гиперборее в исследованиях К. Риттера и О. Н. Трубачева

      • Религиозные представления народов берегов Понта и Кавказа

      • Культ Солнца, солнечный цветок и штриховка древних пещер

      • Реки Скифии

      • Атлантические острова — новые прочтения

      • Символика сакральной географии, или Зачем Атланта и Геракла отправили на Запад

      • Столпы Геракла и других землепроходцев как пределы обитаемой земли

      • Заключение

Views 56
Rating 4.5 / 5
Added 08.10.2026
Author brat lexmak
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4.5/5 (2)

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