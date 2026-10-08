Сборник «Рене Генон и его окружение: Фрагменты неизвестной истории» представляет собой масштабную реконструкцию интеллектуального пространства, в котором формировались и развивались основные темы французского мыслителя-традиционалиста Рене Генона. Первая часть объединяет несколько текстов самого Генона — «Традиционные формы и космические циклы», «Эзотеризм Данте», «Святой Бернар», а также его переписку с Луи Шарбонно-Лассэ. В этих материалах раскрываются центральные для геноновской мысли понятия изначальной Традиции, циклического времени, духовных центров, инициатической передачи и символизма. Особое место занимают сопоставления индуистской, иудейской, исламской, христианской, герметической и античной традиций, проблема Атлантиды и Гипербореи, Каббала и сакральная наука чисел, эзотерическое прочтение Данте и представление о духовной власти в средневековом христианстве.

Вторая часть расширяет перспективу от изложения идей Генона к исследованию их источников, параллелей и последующей интерпретации. Здесь представлены фрагменты исследования Мигеля Асина Паласиоса о мусульманской эсхатологии и «Божественной комедии», работа Луи де Местра о Геноне и «Высших Неизвестных», а также исследования Татьяны Фадеевой о Сент-Иве д’Альвейдре, Агартхе, Шамбале, концепциях тайных духовных центров, славяно-русских связях окружения Сент-Ива, полярном и солярном символизме и гиперборейской и атлантской проблематике. Тем самым книга соединяет первичные тексты Генона с критико-историческими и сравнительными исследованиями, позволяя увидеть традиционализм не как изолированную философскую систему, а как сложный узел религиоведческих, эзотерических, исторических и символических дискуссий XIX–XX веков.

Рене Генон и его окружение – Фрагменты неизвестной истории

Рене Генон и его окружение: Фрагменты неизвестной истории / пер. с фр. и сост. Т. М. Фадеевой. — М.: Академический проект, 2026. — 370 с. — (Философские технологии).

ISBN 978-5-8291-4569-9

Рене Генон и его окружение – Содержание