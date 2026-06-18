Уэйт - Каббала
Артур Эдвард Уэйт — один из наиболее известных английских исследователей оккультных наук и западной эзотерической традиции. Его книга представляет собой всестороннее документированное исследование Каббалы как сокровенной еврейской мистической традиции, сложившейся в контексте иудаизма и оказавшей заметное влияние на европейскую религиозно-философскую мысль.
В центре внимания автора находятся основные памятники каббалистической литературы — Сефер Йецира, Зогар и связанные с ними трактаты, а также учения о сфирот, четырех мирах, душе, Шхине, Мессии, мистическом смысле Писания и путях возвращения души к Богу. Особое место в книге занимает история восприятия Каббалы христианскими мыслителями, герметиками, алхимиками, магами, масонами и представителями европейского эзотеризма.
Уэйт Артур – Каббала
Уэйт Артур Э. Каббала / Пер. с англ. А.И. Жигалова. – М.: ЗАО «Центрполиграф», 2010. – 703 с.
ISBN 978-5-9524-4806-3
Уэйт Артур – Каббала – Содержание
Предисловие
Книга первая. Еврейская литература христианской эры
Сокровенная Церковь Израиля
Причуды оккультной экзегетики
Каббала и Талмуд
Разделы Каббалы
Книга вторая. Источник и авторитет Каббалы и датировка основных текстов
Датировка Сефер Йециры, или Книги Творения
Современная критика Зогара, или Книги Сияния
Датировка и авторство Зогара
Возраст зогарической традиции
Предполагаемые источники Каббалы
Исламские связи Каббалы
Влияние Каббалы на еврейство
Книга третья. Письменное слово Каббалы: первый период, Сефер Йецира
Ранняя каббалистическая литература
Сефер Йецира, или Книга Творения
Внутренние и внешние связи Книги Творения
Книга четвертая. Письменное слово Каббалы: второй период, эпоха Зогара
Сефер ха-Зогар — Книга Сияния
Сифра ди-Цниута — Книга Сокрытия
Идра Раба и Идра Зута
Сефер ха-Бахир
Райа Мегемна
Ситрей Тора
Мидраш ха-Неелам
Тикуней Зогар
Книга пятая. Учение Каббалы о Боге и мироздании
Могущество Бога в Каббале
Десять сфирот
Учение о Четырех Мирах
Пути Мудрости и Врата Понимания
Космология
Книга шестая. Чиноначалия, или иерархии духовного мира
Учение Каббалы о душе
Ангелы и демоны
Книга седьмая. Бог и человек
Миф о земном Рае
Змей, сын Зари и падение ангелов
Падение человека
Миф о Потопе
Завет с Авраамом
Моисей, Законодатель
Иерусалимские Храмы
Пришествие Мессии
Учение о Шеоле
Воскресение из мертвых
Книга восьмая. Сокровеннейшее учение
Тайна Шхины
Тайна пола
Книга девятая. Письменное слово Каббалы: третий период
Последователи и толкователи Зогара
Моше из Кордовы
Ицхак Луриа
Тайны любви
Малая каббалистическая литература
Книга десятая. Христиане-каббалисты
Раймонд Луллий
Пико делла Мирандола
Корнелий Агриппа
Парацельс
Иоганн Рейхлин
Уильям Постель
Розенкрейцеры
Роберт Фладд
Сен-Мартин
Элифас Леви
Каббала и эзотерическое христианство
Каббала и современная теософия
Книга одиннадцатая. Каббала и другие каналы передачи сокровенной традиции
Каббала и магия
Каббала и алхимия
Каббала и астрология
Каббала и масонство
Каббала и Таро
Каббала и мистика
Книга двенадцатая. Заключительные размышления
Продолжатели и толкователи Каббалы
Предполагаемые христианские элементы
Подведение итогов по проблеме еврейской теософии
Приложения
Развитие учения о сфирот в Каббале
Четыре Мира в поздней Каббале
Инструменты творения
Имена Бога
Ступени души
К. Рексрот. Послесловие
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