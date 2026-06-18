Уэйт - Каббала

Артур Эдвард Уэйт — один из наиболее известных английских исследователей оккультных наук и западной эзотерической традиции. Его книга представляет собой всестороннее документированное исследование Каббалы как сокровенной еврейской мистической традиции, сложившейся в контексте иудаизма и оказавшей заметное влияние на европейскую религиозно-философскую мысль.

В центре внимания автора находятся основные памятники каббалистической литературы — Сефер Йецира, Зогар и связанные с ними трактаты, а также учения о сфирот, четырех мирах, душе, Шхине, Мессии, мистическом смысле Писания и путях возвращения души к Богу. Особое место в книге занимает история восприятия Каббалы христианскими мыслителями, герметиками, алхимиками, магами, масонами и представителями европейского эзотеризма.

Уэйт Артур – Каббала

Уэйт Артур Э. Каббала / Пер. с англ. А.И. Жигалова. – М.: ЗАО «Центрполиграф», 2010. – 703 с.

ISBN 978-5-9524-4806-3

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