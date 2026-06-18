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Уэйт - Каббала

Уэйт - Каббала
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Обзор книги
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, JUDAICA, **Jewish History, Religious Studies Atheism, Tarot and Psychology, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Алхимия, Каббала, Эзотеризм

Артур Эдвард Уэйт — один из наиболее известных английских исследователей оккультных наук и западной эзотерической традиции. Его книга представляет собой всестороннее документированное исследование Каббалы как сокровенной еврейской мистической традиции, сложившейся в контексте иудаизма и оказавшей заметное влияние на европейскую религиозно-философскую мысль.

В центре внимания автора находятся основные памятники каббалистической литературы — Сефер Йецира, Зогар и связанные с ними трактаты, а также учения о сфирот, четырех мирах, душе, Шхине, Мессии, мистическом смысле Писания и путях возвращения души к Богу. Особое место в книге занимает история восприятия Каббалы христианскими мыслителями, герметиками, алхимиками, магами, масонами и представителями европейского эзотеризма.

Уэйт Артур – Каббала

Уэйт Артур Э. Каббала / Пер. с англ. А.И. Жигалова. – М.: ЗАО «Центрполиграф», 2010. – 703 с.
ISBN 978-5-9524-4806-3

Уэйт Артур – Каббала – Содержание

  • Предисловие

  • Книга первая. Еврейская литература христианской эры

    • Сокровенная Церковь Израиля

    • Причуды оккультной экзегетики

    • Каббала и Талмуд

    • Разделы Каббалы

  • Книга вторая. Источник и авторитет Каббалы и датировка основных текстов

    • Датировка Сефер Йециры, или Книги Творения

    • Современная критика Зогара, или Книги Сияния

    • Датировка и авторство Зогара

    • Возраст зогарической традиции

    • Предполагаемые источники Каббалы

    • Исламские связи Каббалы

    • Влияние Каббалы на еврейство

  • Книга третья. Письменное слово Каббалы: первый период, Сефер Йецира

    • Ранняя каббалистическая литература

    • Сефер Йецира, или Книга Творения

    • Внутренние и внешние связи Книги Творения

  • Книга четвертая. Письменное слово Каббалы: второй период, эпоха Зогара

    • Сефер ха-Зогар — Книга Сияния

    • Сифра ди-Цниута — Книга Сокрытия

    • Идра Раба и Идра Зута

    • Сефер ха-Бахир

    • Райа Мегемна

    • Ситрей Тора

    • Мидраш ха-Неелам

    • Тикуней Зогар

  • Книга пятая. Учение Каббалы о Боге и мироздании

    • Могущество Бога в Каббале

    • Десять сфирот

    • Учение о Четырех Мирах

    • Пути Мудрости и Врата Понимания

    • Космология

  • Книга шестая. Чиноначалия, или иерархии духовного мира

    • Учение Каббалы о душе

    • Ангелы и демоны

  • Книга седьмая. Бог и человек

    • Миф о земном Рае

    • Змей, сын Зари и падение ангелов

    • Падение человека

    • Миф о Потопе

    • Завет с Авраамом

    • Моисей, Законодатель

    • Иерусалимские Храмы

    • Пришествие Мессии

    • Учение о Шеоле

    • Воскресение из мертвых

  • Книга восьмая. Сокровеннейшее учение

    • Тайна Шхины

    • Тайна пола

  • Книга девятая. Письменное слово Каббалы: третий период

    • Последователи и толкователи Зогара

    • Моше из Кордовы

    • Ицхак Луриа

    • Тайны любви

    • Малая каббалистическая литература

  • Книга десятая. Христиане-каббалисты

    • Раймонд Луллий

    • Пико делла Мирандола

    • Корнелий Агриппа

    • Парацельс

    • Иоганн Рейхлин

    • Уильям Постель

    • Розенкрейцеры

    • Роберт Фладд

    • Сен-Мартин

    • Элифас Леви

    • Каббала и эзотерическое христианство

    • Каббала и современная теософия

  • Книга одиннадцатая. Каббала и другие каналы передачи сокровенной традиции

    • Каббала и магия

    • Каббала и алхимия

    • Каббала и астрология

    • Каббала и масонство

    • Каббала и Таро

    • Каббала и мистика

  • Книга двенадцатая. Заключительные размышления

    • Продолжатели и толкователи Каббалы

    • Предполагаемые христианские элементы

    • Подведение итогов по проблеме еврейской теософии

  • Приложения

    • Развитие учения о сфирот в Каббале

    • Четыре Мира в поздней Каббале

    • Инструменты творения

    • Имена Бога

    • Ступени души

    • К. Рексрот. Послесловие

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Added 18.06.2026
Author brat Vadim
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