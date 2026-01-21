Реньяр - Умственные эпидемии
Книга «Умственные эпидемии» — это классический труд французского профессора физиологии Поля Реньяра (Paul Regnard), впервые опубликованный в 1887 году (в России — в 1889 году).
Эта работа представляет собой серию историко-психиатрических очерков, основанных на лекциях Реньяра в Сорбонне. Автор анализирует массовые психозы и социальные отклонения как своеобразные «эпидемии», которые охватывали целые страны и эпохи.
Реньяр П. - Умственные эпидемии - Историко-психиатрические очерки
Пер. с фр. Эл. Зауэр. — М.: Академический проект, 2020 — 221 с. — (Психологические технологии: социальная психология).
ISBN 978-5-8291-2827-2
Реньяр П. - Умственные эпидемии – Содержание
Предисловие
XV, XVI и XVII века. Демонизм или колдовство
XVIII век. Сен-Медарские явления
XVIII и XIX века. Сон и сомнамбулизм
XIX век. Морфиномания и эфиромания
XIX век. Мания величия
Эпилог. Психозы XX века
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