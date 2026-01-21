Реньяр - Умственные эпидемии

Книга «Умственные эпидемии» — это классический труд французского профессора физиологии Поля Реньяра (Paul Regnard), впервые опубликованный в 1887 году (в России — в 1889 году).

Эта работа представляет собой серию историко-психиатрических очерков, основанных на лекциях Реньяра в Сорбонне. Автор анализирует массовые психозы и социальные отклонения как своеобразные «эпидемии», которые охватывали целые страны и эпохи.

Реньяр П. - Умственные эпидемии - Историко-психиатрические очерки

Пер. с фр. Эл. Зауэр. — М.: Академический проект, 2020 — 221 с. — (Психологические технологии: социальная психология).

ISBN 978-5-8291-2827-2

Реньяр П. - Умственные эпидемии – Содержание