Драгоценные истины из греческого языка - Рик Реннер

Эта увесистая книга задумана автором как чтение на каждый день. В книге 365 глав, 365 проповедей.

Рик Реннер - Драгоценные истины из греческого языка - чтение на каждый день

Издательство: Amen Books, 1104 стр

Рик Реннер - Драгоценные истины из греческого языка - 1 января

Пусть Божий мир судит ваши мысли и чувства

И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. — Колоссянам 3:15

Вас когда-нибудь одолевали сомнения настолько, что вам хотелось сказать: «Ну всё, довольно!»? Наверное, такое желание возникало у каждого. И тогда мы можем сгоряча с кем-то поступить неправильно или поддаться унынию, или отправиться спать и постараться забыть обо всём. И конечно, вы понимаете: ничто из этого не решит ваши проблемы.

Но вместо того чтобы отчаяться, сдаться и дать волю чувствам, обратитесь к Божьему Слову — оно покажет вам выход, даст нужное направление. И пусть Божий мир владычествует в вашем сердце, с какими бы проблемами вы ни столкнулись, в какой бы ситуации ни оказались, иначе беспокойство, страх, неуверенность, сомнения и целая вереница других гнетущих чувств будут мучить вас по каждому поводу. И ох как тяжко быть снедаемым эмоциями, вышедшими из-под контроля.

Так пусть же в вашем сердце господствует Божий мир, как к тому и призывает нас Писание: «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны» (Колоссянам 3:15). Давайте подробнее остановимся на слове «владычествует». Греческое словоЪгаЪвио — «владычествовать», в античные времена относилось к арбитру, который судил спортивные состязания, довольно популярные в античном мире. Иначе говоря, если Божий мир будет играть роль арбитра, или рефери, в нашем сердце, мыслях и чувствах, то нас не захлестнут негативные эмоции. Божий мир станет направлять нас, помогать принимать решения без раздражения, опасений и волнений.

Колосянам 3:15 можно перевести так:

«Пусть мир Божий направляет вас в жизни...» «Пусть мир Божий станет арбитром вашей жизни и поступков.» «Пусть мир Божий рассудит ваши чувства и подскажет решение.»

У каждого бывают в жизни трудные дни и даже недели, но это не повод печалиться, унывать, отчаиваться, портить отношения с людьми. Если на вас навалились проблемы и вы не знаете, что делать, обратите своё сердце и разум к Иисусу и Божьему Слову. И тогда сверхъестественный, чудесный Божий мир наполнит ваше сердце и будет владычествовать в вашей жизни.

Моя молитва на сегодня

Господь, я не хочу, чтобы меня переполняли негативные эмоции, поэтому пусть Твой мир станет арбитром моего сердца, мыслей и чувств. Помоги мне вовремя сдерживать свои негативные чувства. Научи меня не поддаваться им и хранить в своём сердце Твой мир — мир, который всегда на страже, чтобы не пропустить никакую мысль или чувство, способное отравить мне жизнь.

Во имя Иисуса. Аминь.

Мое исповедание на этот день

В моём сердце царит Божий мир. Если что-то идёт не так и подступает разочарование, я ему не поддаюсь, а прошу Святого Духа наполнить миром моё сердце, мысли и чувства.

С верой я исповедую это во имя Иисуса.

Поразмышляйте над этими вопросами