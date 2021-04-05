Рик Реннер - Избрали бы себя, будь вы на месте Бога?

Подобно тому как Бог сказал Аврааму оставить свою страну и следовать за Ним в новую землю, так несколько лет назад Бог проговорил ко мне и сказал переехать с семьей в Советский Союз. Его слово ко мне не оставляло никаких сомнений: «Встань, покинь свою страну и следуй за Мной в твой новый дом, где Я приготовил для тебя нечто удивительное».

Это произошло весной 1991 года, когда Советский Союз был еще могущественным. Флаги Союза Совет ских Социалистических Республик с серпом и молотом развевались на всей огромной территории страны с одиннадцатью часовыми поясами. Образ Ленина все еще царил в умах людей как бог коммунистического атеизма. Его образ повсеместно присутствовал в виде монументов, статуй и портретов, которые можно было найти в каждом городе, деревне, фабрике и школе. Его портрет был изображен даже на советских рублях, так что каждый раз, когда человек доставал деньги, образ Ленина проходил через его руки.

В то время Горбачев был еще у власти и коммунисты правили страной из кабинетов московского Кремля. Солдаты советской армии маршировали по улицам городов. КГБ все еще приводил в исполнение жестокие замыслы против христиан, которых рассматривал как угрозу для существующего режима. Более того, для наблюдения за деятельностью верующих КГБ использовал всевозможные методы выслеживания. Плюс ко всему, советская экономика пришла в полный упадок. Правительство установило ограниченные нормы отпуска в магазинах основных продуктов питания, таких как сахар, молоко, масло, мука и мясо. Большинство автомобилей простаивало в гаражах из- за острого дефицита топлива. В экономике царил такой хаос, что даже ни одному писателю-фантасту не пришел бы в голову подобный сценарий.

Принимая во внимание все эти факторы, сама идея переезда семьи в Советский Союз приводила меня в ужас. Какой человек в здравом уме захочет перевезти семью в такую обстановку? Но, несмотря на все это, я знал, что Бог приготовил нечто грандиозное для моей семьи, иначе Он не послал бы нас сюда. Мой разум содрогался от одной только мысли о послушании слову, которое Бог вложил в мое сердце. Дело в том, что мой дух был готов, но моя плоть была слаба. Мои эмоции истолковывали Божий призыв в Советский Союз следующим образом: «Оставь все, для чего ты работал; брось все, что ты построил, и следуй Моему призванию в страну, где ненавидят христиан, где нет денег и возможности содержать семью и финансировать служение».

Я рассуждал, что когда Бог призвал Авраама, то, по крайней мере, Он призвал его в прекрасную землю! Меня же Он призывает в землю, пришедшую в упадок, с разрушенной экономикой, отравленную ядерными отходами и с загрязненной окружающей средой. Эта страна даже отдаленно не напоминала землю, в которой текли молоко и мед, ставшей домом Авраама! Неужели Бог действительно хочет, чтобы я оставил наше растущее служение, прекрасный дом в Талсе, штат Оклахома, и переехал в страну, где все выглядит иначе. Господь, этого не может быть!