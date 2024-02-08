Реннер Рик - Предательство, смерть, воскресение - Неизвестные факты пасхальных дней

Вас когда-нибудь предавал друг или близкий человек? Что вы испытывали тогда? Наверное, потрясение? Вам казалось, что этот человек вонзил вам нож в спину, предав вас и открыв тайны, которые вы доверили ему. Друг, которому вы безгранично доверяли, поступил с вами так низко. Как, в конце концов, близкий и дорогой вам человек мог так подло обойтись с вами?

Очень больно и тяжело, когда вас предают. Ещё тяжелей, когда предаёт лучший друг или человек, которого знаешь и которому доверял многие годы. Такое зло, как предательство, существует с давних времён. Дьявол — мастер извращать и разрушать взаимоотношения людей. Он знает, как обидеть человека, задеть его за живое, потом раздуть эту обиду, чтобы она переросла во вражду и разлучила лучших друзей, разбила крепкую семью.

Сатана был сброшен с небес именно из-за того, что внёс смятение, разногласие и распри. Небеса — это совершеннейшее место, но дьявол сумел-таки ввести в заблуждение одну треть ангелов, очернив Бога. Ангелы, которые всю вечность вместе поклонялись Богу, теперь ополчились друг против друга. И всё потому, что дьявол затуманил их разум.

Да, дьявол на самом деле искусен в том, чтобы сеять разногласия и распри. Если слова дьявола звучали так убедительно, что ангелы на небесах поверили ему, то насколько легче дьяволу обмануть людей, живущих на грешной земле и имеющих много недостатков.

Сатана выжидает удобный момент. Когда человек устал, истощён, раздражён, он может чего-то не понять или с чем-то не согласиться, и вот тогда дьявол подогревает его отрицательные эмоции и человек приходит в ярость. Возникают распри, потом остаётся горечь, непрощенне и, наконец, происходит разделение. Близкие друзья, которые всегда дорожили друг другом, становятся злейшими врагами.

Если с вами произошло нечто подобное — не отчаивайтесь! Иисус пережил то же самое. Три года дьявол искал лазейку в сердце Иуды и нашёл: он настроил Иуду против Иисуса, и ученик стал предателем. Но как дьяволу удалось ввести Иуду в заблуждение?

В Евангелии от Иоанна 13:2 содержится яркий пример того, как дьявол закрепляет свои позиции в разуме человека. В 12-ой главе рассказывается о том, что Мария принесла фунт нардового мира и вылила на ноги Иисуса. Иуда счёл это пустой тратой денег и выразил Иисусу своё недовольство. Но Иисус сказал Иуде оставить Марию в покое. И тогда «во время вечери... дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его» (Иоанна 13:2).

Рик Реннер - Предательство, смерть, воскресение... - Неизвестные факты пасхальных дней

Москва: Медиа-Мир, 2005. – 194 с.

Рик Реннер - Предательство, смерть, воскресение... – Содержание

День первый. Дьявол обратил друга в предателя Иоанна 13:2

День ВТОРОЙ. Вам когда-нибудь приходилось терпеть ужасные муки? Луки 22:43-44

День третий. Вам не к кому обратиться за помощью? Тогда придёт помощь свыше! Луки 22:43

День четвёртый. Сколько требуется солдат, чтобы арестовать одного человека? Иоанна 18:3

День пятый. Полнолуние, фонари, светильники, оружие... Иоанна 18:3

День шестой. Поцелуй Иуды Марка 14:44-45

День седьмой. Непослушание свидетельствует о нежелании подчиняться. Марка 14:44-45

День восьмой. Римских солдат повергла Божья сила Иоанна 18:4—6

День девятый. Пётр метил в голову, а попал по уху Иоанна 18:10; Луки 22:49-50

День десятый. Иисус исправил то, что натворил Пётр Луки 22:49-51

День ОДИННАДЦАТЫЙ. Двенадцать легионов ангелов Матфея 26:53

День ДВЕНАДЦАТЫЙ. Кто же он — этот нагой юноша? Марка 14:51-52

День ТРИНАДЦАТЫЙ. Ведён, как овца на заклание Матфея 26:57

День ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ. Вам когда-нибудь плевали в лицо? Матфея 26:67

День ПЯТНАДЦАТЫЙ. Играть с Иисусом?! Матфея 26:67-68; Луки 22:63-64

День ШЕСТНАДЦАТЫЙ. Вы точно знаете, каков Божий план для вас? Матфея 27:2

ДЕНЬ СЕМНАДЦАТЫЙ. Пилат ищет лазейку Луки 23:6-7

ДЕНЬ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ. Наконец-таки Ирод увидел Иисуса Луки 23:8

ДЕНЬ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ. Ирод Антипа насмехается над Царём славы Луки 23:11

ДЕНЬ ДВАДЦАТЫЙ. Не виновен! Луки 23:14-16

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ. Высечен! Матфея 27:26

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ. Осмеян и уничижён Матфея 27:27-29

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ. Голгофа - лобное место Матфея 27:32-33

День ДВАДЦАТЬ ЧЄТВЄРТЬІЙ. Распят! Матфея 27:34-35

День ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ. Завеса разодралась, и земля потряслась Матфея 27:50-51

День ДВАДЦАТЬ ПІЄСТ0Й. Друзья погребают Иисуса Иоанна 19:38-40

День ДВАДЦАТЬ ССДЬМОЙ. Погребён Иоанна 19:41-42

День ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ. Утро, когда Иисус воскрес! Матфея 28:1-2

День ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ. Пётр и Иоанн прибежали к гробнице Иоанна 20:3-4

День ТРИДЦАТЫЙ. Иисус является Марии Магдалине Иоанна 20:11-13

Молитва покаяния